Recomendaciones para evitar ser víctimas de la estafa de “La Patrona”
Con el objetivo de prevenir a las personas, y buscando combatir de manera efectiva los delitos de fraude, la propia SSC ha compartido algunas recomendaciones clave a tomar en cuenta tanto para los trabajadores como para sus patrones:
- Establecer códigos de seguridad con palabras clave entre empleadores y personal de confianza para validar cualquier situación de emergencia.
- Capacitar al personal sobre este tipo de fraudes y dejar claro que nunca se solicitarán recursos económicos sin verificación directa.
- Verificar la información ante cualquier llamada o mensaje sospechoso.
- Evitar compartir datos sensibles, rutinas o información familiar en redes sociales.
- Mantener la calma, no actuar bajo presión y corroborar la información de inmediato.
- Activar identificadores de llamadas o filtros antispam.
- Denunciar intentos de fraude de forma inmediata.
CDMX a la cabeza en delitos de fraudes y estafas
De acuerdo con datos compartidos por la Policía Cibernética de la SSC , durante los primeros meses del 2026, la CDMX registró 14,145 reportes por diversos ciberdelitos, manteniéndose como la entidad del país con más casos registrados.
Entre los principales delitos se encuentra el de los montadeudas, que operan con páginas web y perfiles falsos en redes sociales que ofrecen préstamos personales a cambio de mínimos requisitos. Por otro lado, los fraudes en la compra y venta de vehículos y objetos de valor a través de redes sociales se ubican en segundo lugar, mientras que el tercer lugar lo ocupa el ataque, robo y vulneración de cuentas personales de usuarios en aplicaciones de mensajería instantánea y servicios digitales.
En caso de ser víctima de fraude o extorsión, la SSC pone a disposición de las personas sus principales canales de comunicación: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX en X , o al teléfono 555 208 9898.