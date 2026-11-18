¿Cómo funciona la estafa de “La Patrona”?

El delito se comete a través de llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por los jefes o empleadores de trabajadoras del hogar, personal de intendencia o trabajadores de confianza de comercios u oficinas.

En las llamadas, los falsos patrones inventan tener una emergencia, como accidentes, problemas legales, urgencias médicas o amenazas a la seguridad y solicitan a sus empleados apoyo urgente con transferencias de dinero, envío de objetos de valor o la solicitud de datos personales propios o de sus jefes.

La estafa suele cobrar más relevancia durante la temporada vacacional en verano y en las fiestas de fin de año, justo cuando los patrones salen de vacaciones y las trabajadoras del hogar se quedan solas en el domicilio, propiciando que la llamada se sienta más real y las víctimas tengan menos oportunidad de corroborar la información.





La estafa se refuerza con las redes sociales

De acuerdo con un comunicado compartido por la SSC , la estafa de “La Patrona” se ha convertido en una de las más comunes y efectivas en los últimos años gracias a que, a través de las redes sociales, los delincuentes tienen acceso a la información personal de las víctimas y de sus empleadores.

Esto hace que durante la llamada, los estafadores proporcionen datos reales como el estado u hotel donde sus jefes se hospedan, el nombre de los mismos y hasta información personal de la propia víctima, generando una sensación de confianza que hace que cedan fácilmente a la petición.