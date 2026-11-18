Horarios del Metrobús del AICM

De lunes a viernes:

-La primera salida es a las 04:41 hrs

-La última salida es a las 23:21 desde la estación Amajac y a las 00:04 horas desde la estación Aeropuerto T1 y T2.

Los sábados

-La primera salida desde la estación Amajac es a las 04:42 horas y desde el Aeropuerto T1 y T2 a las 04:47 horas.

-La última salida desde la estación Amajac es a las 23:14 horas y desde el Aeropuerto T1 y T2 a las 00:00 horas.

Horario de los domingos

-La primera salida desde la estación Amajac es a las 04:35 y desde el Aeropuerto T1 y T2 a las 04:42 horas.

-La última salida desde la estación Amajac es a las 23:23 y desde el Aeropuerto T1 y T2 a las 00:00 horas.

Con la disminución en la tarifa, el Grupo Aeroportuario Marina, el Gobierno de la CDMX, la Secretaría de Movilidad y el Metrobús, refrendan su compromiso de fortalecer la conectividad aeroportuaria y ofrecer alternativas de transporte seguras, eficientes y accesibles y que contribuyan a mejorar la movilidad de esta importante terminal aérea por la que a diario circulan miles de personas, de acuerdo a lo que destacó este servicio capitalino.