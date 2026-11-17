La meta del Plan General de Desarrollo es disminuir las víctimas a solo 2.1 defunciones para 2047, es decir un 75.6% las muertes por hechos de tránsito, dado que en 2024 se registraron 8.6 muertes por cada 100,000 habitantes. De no tomar acciones, el proyecto advierte que en 2047 se podrían incrementar hasta 11.3 víctimas por 100,000 habitantes.

El proyecto del Plan General de Desarrollo de la CDMX marca metas para reducir las muertes por hechos de tránsito en la Ciudad de México hacia 2047, así como un escenario inercial si no se actúa. (Gráfica: Elaboración propia con Infogram)



En la capital circulan cada vez más motocicletas: se han incrementado un 26% cada año la cantidad de estos vehículos de dos ruedas en la ciudad desde 2012 hasta 2026; en contraste, el número de automóviles solo creció un 2.1% anual, advierte el proyecto.

Incrementan las motos en las calles y también las muertes

Con el alza de motocicletas en las calles de la ciudad, las muertes de motociclistas han seguido disparándose, pues para 2025 significaron el 49% de las muertes viales, según el Reporte de Hechos de Tránsito enero-diciembre 2025 de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Las muertes de motociclistas en la Ciudad de México han ido a la alza en los últimos cinco años, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad de la CDMX. (Gráfica: Elaboración propia con Infogram)



Conductores y pasajeros de motocicletas son en especial vulnerables al enfrentar factores de riesgo: exceso de velocidad, incumplimiento del Reglamento de Tránsito, falta de uso casco certificado y constantes conflictos al circular con conductores del transporte público concesionado, como camiones, microbuses y vagonetas.

El plan para bajar las muertes de motociclistas en CDMX

Ante este foco rojo, el proyecto del Plan General de Desarrollo propone acciones para regular el uso de motocicletas en la ciudad y para reducir muertes de las y los motociclistas en la Ciudad de México.