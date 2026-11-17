La motocicleta se ha convertido en una de las principales alternativas de movilidad y trabajo en la Ciudad de México, pero también en uno de los vehículos con mayor presencia en las estadísticas de mortalidad vial: cuatro de cada 10 fallecimientospor hechos de tránsito en 2020 son de motociclistas, de acuerdo con el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD).
Por ello, en este plan –que está por ser discutido en el Congreso capitalino– se proponen acciones con el fin de atender este problema de seguridad vial y reducir el número de víctimas en los próximos 20 años.
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La meta del Plan General de Desarrollo es disminuir las víctimas a solo 2.1 defunciones para 2047, es decir un 75.6% las muertes por hechos de tránsito, dado que en 2024 se registraron 8.6 muertes por cada 100,000 habitantes. De no tomar acciones, el proyecto advierte que en 2047 se podrían incrementar hasta 11.3 víctimas por 100,000 habitantes.
En la capital circulan cada vez más motocicletas: se han incrementado un 26% cada año la cantidad de estos vehículos de dos ruedas en la ciudad desde 2012 hasta 2026; en contraste, el número de automóviles solo creció un 2.1% anual, advierte el proyecto.
Incrementan las motos en las calles y también las muertes
Con el alza de motocicletas en las calles de la ciudad, las muertes de motociclistas han seguido disparándose, pues para 2025 significaron el 49% de las muertes viales, según el Reporte de Hechos de Tránsito enero-diciembre 2025 de la Secretaría de Movilidad (Semovi).
Conductores y pasajeros de motocicletas son en especial vulnerables al enfrentar factores de riesgo: exceso de velocidad, incumplimiento del Reglamento de Tránsito, falta de uso casco certificado y constantes conflictos al circular con conductores del transporte público concesionado, como camiones, microbuses y vagonetas.
El plan para bajar las muertes de motociclistas en CDMX
Ante este foco rojo, el proyecto del Plan General de Desarrollo propone acciones para regular el uso de motocicletas en la ciudad y para reducir muertes de las y los motociclistas en la Ciudad de México.
-Regular el uso de motocicletas y mejorar sus condiciones de seguridad. -Fortalecer el apego al Reglamento de Tránsito, que en el caso de las y los motociclistas incluye el uso obligatorio de casco certificado y equipo de seguridad. -Controlar el crecimiento del parque vehicular automotor y eléctrico, incluyendo el uso particular.
Mediano plazo 2034-2040
-Programas obligatorios de capacitación específica para conductores, con el fin de reducir siniestros. -Ampliar las capacidades de la Policía de Tránsito para inspeccionar y sancionar todos los vehículos que no cumplan con las condiciones para circular, incluyendo motocicletas sin placas o registro. - Establecer mecanismos de evaluación del crecimiento del parque vehicular.
Largo plazo: 2040-2047
-Usar la tecnología para hacer cumplir el Reglamento de Tránsito mediante alertas y sanciones digitales, sin depender del patrullaje físico de policías. -Consolidar nuevas tecnologías operativas para prevenir siniestros y fortalecer la seguridad vial.