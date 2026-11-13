Morir a la vista de todos

En México, prevalece la noción de que los mal llamados “accidentes viales” son azarosos, impredecibles, no intencionales y por tanto imposibles de prevenir. Esto es falso: sabemos con exactitud cuales son las conductas que arrebatan vidas y sabemos que si lográramos controlarlas podríamos reducir a la mitad o más el número de personas lesionadas y fallecidas.

Esas medidas son extraordinariamente sencillas pero efectivas para lograr que las personas, aunque cometamos errores, no perdamos la salud o la vida o la arrebatemos a otros seres vivos al transitar por calles y carreteras: necesitamos respetar los límites de velocidad, conducir en sobriedad, usar cinturón de seguridad, usar casco certificado al transitar en motocicleta, asegurar a los niños y niñas en sillas de retención infantil y no usar distractores al conducir.

Durante décadas hemos normalizado conductas asesinas. Hemos culpado a las víctimas. Y le hemos perdonado a las autoridades su ignorancia e inacción para prevenir siniestros.