Cada año 16 mil mexicanos, en su mayoría niños, niñas y jóvenes, mueren en siniestros de tránsito que sabemos cómo prevenir. No solo sabemos lo que podría salvar sus vidas sino que esas medidas de seguridad vial necesarias ya están en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México, en vigor desde 2022. ¿Por qué las autoridades se hacen de la vista gorda ante este grave problema de salud pública, aunque están obligados por ley a actuar para prevenir estas tragedias viales?
Morir a la vista de todos
En México, prevalece la noción de que los mal llamados “accidentes viales” son azarosos, impredecibles, no intencionales y por tanto imposibles de prevenir. Esto es falso: sabemos con exactitud cuales son las conductas que arrebatan vidas y sabemos que si lográramos controlarlas podríamos reducir a la mitad o más el número de personas lesionadas y fallecidas.
Esas medidas son extraordinariamente sencillas pero efectivas para lograr que las personas, aunque cometamos errores, no perdamos la salud o la vida o la arrebatemos a otros seres vivos al transitar por calles y carreteras: necesitamos respetar los límites de velocidad, conducir en sobriedad, usar cinturón de seguridad, usar casco certificado al transitar en motocicleta, asegurar a los niños y niñas en sillas de retención infantil y no usar distractores al conducir.
Durante décadas hemos normalizado conductas asesinas. Hemos culpado a las víctimas. Y le hemos perdonado a las autoridades su ignorancia e inacción para prevenir siniestros.
Gracias a la acción de la sociedad civil organizada y de heroicos familiares de víctimas logramos que en 2020 se reconociera en nuestra Constitución política el derecho a la movilidad “en condiciones de seguridad vial, accesibilidad eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad” (art. 4to Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y que en 2022 se aprobara de forma unánime tanto en el Senado de la República como en la Cámara de diputados, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que ya establece en su art. 49 las medidas de seguridad vial que sabemos científicamente que pueden reducir la ocurrencia de estas fatalidades, evitar el dolor inconmensurable de las familias y las pérdidas económicas que los siniestros de tránsito producen en nuestro país, que de acuerdo al estudio “El costo de los siniestros viales en México: Estimación de costos de atención médica y pérdida de productividad”, de Salud Justa Mx le cuestan al país entre 55,000 y 92,000 millones de pesos al año.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno en México ya no tienen justificación para no actuar. Conforme a la Ley, se ha avanzado en la instalación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial que a su vez aprobó la primera Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial del país. Es momento de aprobar un presupuesto 2027 adecuado para seguir avanzando y lograr no solo reducir lesiones y fallecimientos, sino eficientar la movilidad en todo el país.
Nadie quiere morir por salir de su casa a trabajar, a estudiar, a vivir. Todos queremos llegar con bien a nuestros destinos. A todos nos convienen calles y carreteras seguras. Trabajemos sin sesgos partidarios y de forma colaborativa para que llegue el día en que morir a la vista de todos sea una imperdonable excepción y no una amenaza cotidiana. Este 15 de noviembre, 2026 que se conmemora el Día Global en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de tránsito instituido por Acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas, los mexicanos estaremos activos para recordar, apoyar y actuar, hasta que la seguridad vial se haga costumbre.
________________
Areli Carreón es ciclista urbana y activista social mexicana que impulsa el uso de la bicicleta como medio de transporte; es fundadora de Bicitekas; en el año 2017, fue elegida como la primera alcaldesa de la bicicleta de Ciudad de México y América Latina, figura honoraria creada en Países Bajos por la organización BYCS.