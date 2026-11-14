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CDMX

Conciertos de Garbage, Karol G y el Buen Fin complican el tránsito este sábado

Además del concierto gratuito de Garbage, la cantante Karol G arrancará sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros esta sábado, además de marchas y concentraciones.
sáb 14 noviembre 2026 11:35 AM
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Una avenida de la CDMX donde hay dos filas de automóviles y moocicletas.jpg
Este sábado 14 de noviembre se prevé una alta movilidad debido a que se lleva a cabo el Buen Fin 2026, además de diversos conciertos en alcaldías de la CDMX. (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Este sábado se llevarán a cabo diferentes actividades en diversas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), lo que podría complicar la circulación en avenida Paseo de la Reforma, la zona del Centro Histórico por el concierto gratuito de la banda Garbage en Zócalo, cerca del Estadio GNP Seguros en donde se presentará la cantante Karol G, además del además de la edición número 16 del Buen Fin.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este 14 de noviembre se tiene prevista una marcha, dos concentraciones, una rodada motociclista y cuatro rodadas ciclistas. A estas actividades se suman 18 eventos de esparcimiento, entre conciertos, festivales, encuentros deportivos y celebraciones religiosas.

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¿En dónde habrá concentraciones en la CDMX?

Desde las 09:00 horas se lleva a cabo una concentración sobre avenida San Pablo Xalpa número 180, colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, se lleva a cabo con el apoyo de Estrategia Misión Cero.

A las 16:00 horas se llevará a cabo otra concentración en la Fuente de los Cántaros del Parque México, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, estarán presentes integrantes de la organización Nadie sin Techo.

¿Habrá marchas esta sábado en la CDMX?

La Marcha contra el Especismo 2026 iniciará a las 12:00 horas y partirá desde el Ángel de la Independencia (avenida Paseo de la Reforma), se prevé un aforo estimado de 250 personas (organizada por Solidario Antifascista y Ciclistas Veganos CDMX).

Concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX realizará un operativo con motivo de la gira musical “Karol G Viajando por el mundo Tropitour”, en donde se realizará un dispositivo de seguridad y vialidad en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco, a fin de garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes que acudirán a los conciertos los días 13, 14 y 15 de noviembre.

Durante estos días, en un horario de 21:00 a 02:00 horas, se desplegarán 1,209 uniformados, apoyados de 47 vehículos oficiales, ocho motocicletas, nueve grúas, dos drones, un camión y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, quienes realizarán las acciones de prevención de ilícitos y de faltas administrativas.

Asimismo, 463 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), apoyados con tres vehículos, brindarán acciones de supervisión en las entradas, salidas, pasillos, estacionamiento y en la zona de gradas y alimentos, para evitar el ingreso de objetos prohibidos y cualquier alteración del orden público.

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¿Qué no debo llevar al concierto de Karol G?

-No llevar bebidas alcohólicas o enervantes, mochilas voluminosas, así como objetos punzocortantes o armas de fuego.

- Ubicar las salidas o rutas de emergencia, respetar las señalizaciones y al personal de seguridad.

- En caso de presenciar o ser víctima de un delito, acudir con la o el oficial más cercano.

- No subir en barandales o templetes; en caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retirarse del lugar.

- Si se acude con la familia o amigos, acordar con ellos un punto de reunión; en caso de llevar menores de edad, no separarse de ellos en ningún momento.

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Concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la CDMX

La icónica banda de rock alternativo Garbage ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX a partir de las 20:00 horas.

Nacida en 1993, la banda escocesa-estadounidense integrada por Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker, llegó para demostrar que el rock puede ser multifacético, elegante, oscuro y bailable. Su sonido mezcla guitarras distorsionadas, ritmos electrónicos, atmósferas industriales y melodías pegajosas, con letras que reflejan una mirada crítica de la sociedad, que cuestiona prejuicios, estereotipos y reglas que han sido impuestas para encajar en una misma identidad.

El Gobierno capitaino recuerda que su álbum debut, Garbage (1995), y el explosivo Version 2.0 (1998), que alcanzaron certificaciones multiplatino en Estados Unidos y Reino Unido, ayudaron a definir esa mezcla de rock alternativo y electrónica que marcó los años 90, con éxitos que permanecen vigentes hasta el día de hoy, como Stupid Girl, Queer, Only Happy When It Rains y When I Grow Up.

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Además, en diversas tiendas y establecimientos comerciales se lleva a cabo la edición número 16 del Buen Fin, por lo que miles de personas aprovechan esta temporada de descuentos para adquirir diversos artículos, por lo que se prevé una alta movilidad principalmente en la zona centro y plazas comerciales.

Ante ello, se recomienda a los automovilistas a estar atentos al canal oficial en 𝕏 de OVIAL en para mantenerse infomado.

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Ciudad de México Conciertos

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