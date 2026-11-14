Conciertos de Garbage, Karol G y el Buen Fin complican el tránsito este sábado

¿En dónde habrá concentraciones en la CDMX?

Desde las 09:00 horas se lleva a cabo una concentración sobre avenida San Pablo Xalpa número 180, colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, se lleva a cabo con el apoyo de Estrategia Misión Cero.

A las 16:00 horas se llevará a cabo otra concentración en la Fuente de los Cántaros del Parque México, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, estarán presentes integrantes de la organización Nadie sin Techo.

¿Habrá marchas esta sábado en la CDMX?

La Marcha contra el Especismo 2026 iniciará a las 12:00 horas y partirá desde el Ángel de la Independencia (avenida Paseo de la Reforma), se prevé un aforo estimado de 250 personas (organizada por Solidario Antifascista y Ciclistas Veganos CDMX).

Concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX realizará un operativo con motivo de la gira musical “Karol G Viajando por el mundo Tropitour”, en donde se realizará un dispositivo de seguridad y vialidad en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco, a fin de garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes que acudirán a los conciertos los días 13, 14 y 15 de noviembre.

Durante estos días, en un horario de 21:00 a 02:00 horas, se desplegarán 1,209 uniformados, apoyados de 47 vehículos oficiales, ocho motocicletas, nueve grúas, dos drones, un camión y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, quienes realizarán las acciones de prevención de ilícitos y de faltas administrativas.

Asimismo, 463 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), apoyados con tres vehículos, brindarán acciones de supervisión en las entradas, salidas, pasillos, estacionamiento y en la zona de gradas y alimentos, para evitar el ingreso de objetos prohibidos y cualquier alteración del orden público.

