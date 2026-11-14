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CDMX

Magistrada Muñoz Mejía: “Somos sancionadores de faltas graves de servidores públicos en la CDMX"

La presidenta de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas explica que tiene la labor de juzgar actos de corrupción y abuso de funciones de servidores públicos y de particulares.
sáb 14 noviembre 2026 07:00 AM
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Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, es presidenta de la Sala Ordinaria Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración, encargada de sancionar faltas graves de funcionarios públicos y particulares, como empresas y personas. (Foto: Diego de la Barrera Pérez / Diseño Expansión)

Hay un vigilante dentro del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA CDXM) a cargo de juzgar y sancionar las faltas graves que cometen los funcionarios públicos, como abuso de funciones y actos de corrupción, se trata de la Sala Ordinaria Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración.

“Vamos a analizar los hechos, las conductas, las pruebas y a determinar en justicia, también garantizando el debido proceso y los derechos humanos”, afirma Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada presidenta de esta sala.

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Explica que bajo la vigilancia de esta sala también están particulares –personas y empresas– que realizan actos de corrupción, falsificación de documentos y desvío de recursos públicos, entre otras faltas.

“Somos sancionadores de faltas graves de servidores públicos, pero también de particulares que se incorporan a este nuevo régimen de control del Estado sobre el ejercicio del poder público.

“No solamente los servidores pueden incurrir en conductas indebidas, sino también particulares, personas físicas y morales”, explica.

Las consecuencias contra funcionarios públicos y empresas o personas pueden llegar a sanciones económicas millonarias, señala Muñoz Mejía. En especial, cuando la falta cometida causó un daño a la hacienda pública.

“Nosotros le imponemos en nuestra resolución y ellos (las autoridades fiscales) ejecutan como si fuera un crédito fiscal, incluso pueden llegar y embargar bienes. Pueden ser montos muy elevados, millones de pesos”, señala.

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No obstante, esta recuperación de recursos no siempre es posible. Depende de si el funcionario, empresa o persona sancionada cuenta con un patrimonio –como cuentas bancarias o bienes– sobre el cual las autoridades puedan cobrar, detalla la magistrada presidenta de la sala.

“En algunos casos se recupera muy rápido y en otros casos pues tarda o desafortunadamente será también imposible, porque no alcanza el patrimonio de las personas”, señala en entrevista con Expansión Política.

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Para la magistrada, si bien la sala que preside ha logrado recuperar grandes cantidades de recursos para restituirlos al presupuesto de la ciudad, lo importante no es en sí el dinero, sino que este se traduce en servicios públicos como seguridad y salud, obra pública como la construcción de consultorios médicos o parques públicos.

“Lo que está tratando de tutelar y proteger son los derechos de los ciudadanos de esta ciudad a servicios de calidad, pero aún más a veces a su integridad o a su propia vida.

“Hemos escuchado de algunos asuntos en donde se inaugura una obra y resulta que no tenía la calidad esperada y entonces se puede provocar incluso la pérdida de vidas. Eso es lo más delicado y lo que debemos tutelar con mayor fuerza”, sostiene.

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Muñoz Mejía no proviene de una familia de abogados. Para estudiar en la Facultad de Derecho de la UNAM, le tocó viajar cada mañana una hora y media de ida –más el mismo tiempo de regreso– en transporte público desde su casa familiar en el Estado de México hasta Ciudad Universitaria.

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“Mis clases se iniciaban a las 7:00 de la mañana y yo tenía que salir de casa a las 5:30 de la mañana. (…) Tomaba primero una combi, y me dejaba en el Metro Puebla; del Metro Puebla hacía el transbordo ahí en Centro Médico y de ahí a Ciudad Universitaria, a caminar, a correr de Copilco a la Facultad de Derecho”, recuerda.

Su madre, ama de casa y su padre, trabajador de elevadores, se esforzaron por hacer posible que estudiaran ella y sus dos hermanas.

“Para ellos el darnos educación siempre fue una cuestión fundamental, era una de las prioridades de mis padres”, dice.

Por ello, para Muñoz Mejía es esencial cuidar los recursos que hacen posible que, como ella, millones de personas en la Ciudad de México puedan acceder mediante servicios como el transporte y la educación pública a oportunidades.

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La magistrada pide a las y los ciudadanos denunciar al encontrar que un servidor público abusa de su poder, no ejerce sus funciones en tiempo y forma, contrata a familiares o cae en conflicto de interés, porque cada una de las personas que habita en la capital tiene derecho al buen gobierno.

Todo el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México –presidido por el magistrado Andrés Ángel Aguilera Martínez– tiene la misión de revisar el ejercicio del poder público y garantizar la legalidad de la actuación del gobierno y de privados.

“Cuando la ciudadanía considera que hay un abuso, un ejercicio indebido de esa de ese poder, de esa potestad que tienen los servidores públicos o también que ven algún particular (…) hay canales de denuncia a los que pueden acudir, que pueden denunciar y que su voz va a ser escuchada”, asegura la magistrada Muñoz Mejía.

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Tribunal Federal de Justicia Administrativa Corrupción Ciudad de México

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