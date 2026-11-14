Magistrada Muñoz Mejía: “Somos sancionadores de faltas graves de servidores públicos en la CDMX"

Explica que bajo la vigilancia de esta sala también están particulares –personas y empresas– que realizan actos de corrupción, falsificación de documentos y desvío de recursos públicos, entre otras faltas.

“Somos sancionadores de faltas graves de servidores públicos, pero también de particulares que se incorporan a este nuevo régimen de control del Estado sobre el ejercicio del poder público.

“No solamente los servidores pueden incurrir en conductas indebidas, sino también particulares, personas físicas y morales”, explica.

Las consecuencias contra funcionarios públicos y empresas o personas pueden llegar a sanciones económicas millonarias, señala Muñoz Mejía. En especial, cuando la falta cometida causó un daño a la hacienda pública.

“Nosotros le imponemos en nuestra resolución y ellos (las autoridades fiscales) ejecutan como si fuera un crédito fiscal, incluso pueden llegar y embargar bienes. Pueden ser montos muy elevados, millones de pesos”, señala.



No obstante, esta recuperación de recursos no siempre es posible. Depende de si el funcionario, empresa o persona sancionada cuenta con un patrimonio –como cuentas bancarias o bienes– sobre el cual las autoridades puedan cobrar, detalla la magistrada presidenta de la sala.

“En algunos casos se recupera muy rápido y en otros casos pues tarda o desafortunadamente será también imposible, porque no alcanza el patrimonio de las personas”, señala en entrevista con Expansión Política.