Te multaron y no estás de acuerdo: en CDMX podrás llevar tu caso ante el Tribunal de Justicia y sin salir de casa

¿Tienes una multa de tránsito que consideras injusta? ¿El cobro de agua o predial llegó mucho más alto de lo esperado? El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA CDMX) prepara una nueva vía para que los capitalinos puedan impugnar actos de las autoridades sin tener que acudir físicamente a sus instalaciones.
El proyecto de juicios en línea permitirá presentar una demanda, dar seguimiento al expediente y conocer la resolución a través de internet. El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, Andrés Aguilera Martínez, señaló que la institución ya cuenta con las condiciones técnicas para comenzar a operar.
Publicidad
“Tengo la certeza de que con la voluntad que ha mostrado el Gobierno y las autoridades, ya estaremos en condición de hacerlo a principios del próximo año”, dijo en entrevista.
Juicios administrativos en línea en la CDMX
El juicio digital será una opción más para poder acceder a la justicia administrativa, ya que el juicio contencioso administrativo y la forma de presentarse y de desahogarse sigue vigente.
"No vamos a cambiarlo todo hacia digital, se van a mantener los juicios escritos, se va a dar una opción adicional que son los juicios digitales", reiteró el magistrado.
La CDMX comparte su plataforma de juicios en línea con otros estados
Además, el Tribunal de la CDMX decidió realizar convenios para compartir con otros estados –como Oaxaca, Nuevo León y Quintana Roo– su código fuente de creación propia en el que se basa su plataforma de juicios en línea.
"Con el código fuente que le estamos dando de forma gratuita ellos podrán desarrollar en razón de de lo que están haciendo un juicio digital y de esa forma acercar más la justicia a las personas", afirmó Aguilera.
Un Tribunal para los ciudadanos
El magistrado presidente, Andrés Aguilera, detalló que el Tribunal de Justicia tiene la función de mediar, regular, la relación entre el gobernado y sus autoridades y la gente tiene este tribunal para que las decisiones se puedan arreglar.
Refirió que en el Tribunal las autoridades y los particulares están en un plano de igualdad y nosotros decidimos a quién asiste la razón.
La mayoría de la gente cuando le hablas de gobierno ven una instancia inalcanzable, súper poderosa, contra la cual cuando toma una determinación no puedes hacer nada.
Andrés Aguilera, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa CDMX
Actualmente los ciudadanos se ven obligados a trasladarse hasta la sede del Tribunal en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, lo que dificulta el acceso a quienes viven en Iztapalapa, Milpa Alta o Gustavo A. Madero.
Publicidad
En entrevista, reconoció que lo ideal es que se tuviera una oficina de atención ciudadana en cada alcaldía, pero existe un freno presupuestal que lo dificulta.
"En el proyecto de presupuesto (2027) que habremos de presentarle al Congreso de la Ciudad de México vamos a solicitar una partida presupuestal exprofeso para poder establecer y constituir oficinas de representación en cada una de las alcaldías", adelantó.
¿Qué tipo de litigios son los que más se solicitan en este tribunal?
El licenciado en Derecho que dirige el Tribunal de Justicia capitalino explicó que el acto administrativo más recurrido son las multas de tránsito, eso siempre ha sido porque son el acto administrativo que más se emite. Tenemos como segundo punto el cobro del impuesto de pago de derechos de agua y después el predial.
De ahí vienen las verificaciones administrativas, las multas impuestas por autoridades en materias distintas a tránsito, las revisiones de uso de suelo, publicidad, entre otras.
Juicios administrativos en la CDMX
El magistrado Andrés Aguilera señaló que el Tribunal que preside es una de las instancias gubernamentales con menor índice de rezago, pues a diferencia de otros procedimientos, en el caso administrativo hay pocos formalismos que permiten que los juicios se desarrollen de una forma más ágil.
"Hoy un juicio de nulidad en primera instancia se tarda entre tres y seis meses en desahogo. ¿Cómo decir si esto es poco o es mucho? Si lo comparamos con otros procedimientos que se llevan a cabo en otras especialidades del derecho (…) un juicio en primera instancia se desahoga entre uno y un año y medio en promedio", aseguró.
Agregó que cualquier persona puede acudir al tribunal para solicitar que se le imparta justicia y que cuentan con un cuerpo de abogados que se encarga de representarlos sin costo para que puedan controvertir los actos de autoridad.
Puede venir la persona que tenga alguna tiendita de conveniencia, algún negocio pequeño que le sirva de subsistencia y que no tenga que conocer nada de leyes; se acerca con nosotros y le vamos a dar la orientación para que sepa cómo hacerlo y en caso de que lo que se les ha presentado pueda ser materia de un juicio, se les representa igual.
Andrés Aguilera, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa CDMX
Publicidad
Las faltas de servidores públicos
El magistrado presidente detalló que el abuso de funciones es la falta administrativa grave que mayor número reciben contra funcionarios.
Puede ser desde el policía que abusa de su placa y de repente retiene ilegalmente la libertad de alguien, hasta el funcionario público que firmó un oficio mal fundado o no fundado.
Andrés Aguilera, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa CDMX
Agregó que cuando han sancionado aservidores públicos que han cometido faltas administrativas graves, nunca han tenido ninguna objeción ni ninguna situación que merme su facultad.
En una reflexión, el magistrado señaló que al terminar su gestión le gustaría que en la calle, en todas las colonias y los vecinas sepan el Tribunal te resuelve un problema y dejar una administración de justicia transparente, eficiente y eficaz.
"El último reto es dejar un tribunal que sea diferente a lo que se conoce como un tribunal, que sea una casa de la gente, que sea el lugar de la gente, que la visión de lo que debemos ser las y los jueces en general sea alguien con conocimiento, alguien cercano y alguien amable", afirmó.