Te multaron y no estás de acuerdo: en CDMX podrás llevar tu caso ante el Tribunal de Justicia y sin salir de casa

“Tengo la certeza de que con la voluntad que ha mostrado el Gobierno y las autoridades, ya estaremos en condición de hacerlo a principios del próximo año”, dijo en entrevista.

Juicios administrativos en línea en la CDMX

El juicio digital será una opción más para poder acceder a la justicia administrativa, ya que el juicio contencioso administrativo y la forma de presentarse y de desahogarse sigue vigente.

"No vamos a cambiarlo todo hacia digital, se van a mantener los juicios escritos, se va a dar una opción adicional que son los juicios digitales", reiteró el magistrado.

La CDMX comparte su plataforma de juicios en línea con otros estados

Además, el Tribunal de la CDMX decidió realizar convenios para compartir con otros estados –como Oaxaca, Nuevo León y Quintana Roo– su código fuente de creación propia en el que se basa su plataforma de juicios en línea.

"Con el código fuente que le estamos dando de forma gratuita ellos podrán desarrollar en razón de de lo que están haciendo un juicio digital y de esa forma acercar más la justicia a las personas", afirmó Aguilera.

Un Tribunal para los ciudadanos

El magistrado presidente, Andrés Aguilera, detalló que el Tribunal de Justicia tiene la función de mediar, regular, la relación entre el gobernado y sus autoridades y la gente tiene este tribunal para que las decisiones se puedan arreglar.

Refirió que en el Tribunal las autoridades y los particulares están en un plano de igualdad y nosotros decidimos a quién asiste la razón.

La mayoría de la gente cuando le hablas de gobierno ven una instancia inalcanzable, súper poderosa, contra la cual cuando toma una determinación no puedes hacer nada. Andrés Aguilera, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa CDMX



Actualmente los ciudadanos se ven obligados a trasladarse hasta la sede del Tribunal en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, lo que dificulta el acceso a quienes viven en Iztapalapa, Milpa Alta o Gustavo A. Madero.