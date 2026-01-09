"Un tribunal del pueblo", la aspiración del nuevo presidente de Justicia Administrativa de la CDMX

"Un tribunal cercano al pueblo", así es como define el nuevo presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el magistrado Andrés Aguilera Martínez, su objetivo en el cargo que asumió este 7 de enero.
“La estrategia va a ser básicamente acercar los servicios que ofrece el tribunal a la ciudadanía. Ser un tribunal más cercano y más de lo que es, un tribunal del pueblo. Un tribunal en el que los magistrados –que somos quienes tenemos la función de juzgar– seamos los que estemos inmediatamente con las personas que pueden llegar a necesitar de los servicios del tribunal”, dice en entrevista con Expansión Política.
Con 25 años de carrera en el servicio público, de los cuales 14 han sido en el propio Tribunal de Justicia Administrativa capitalino, el magistrado presidente apostará por llevar la institución a las calles con la estrategia ‘El Tribunal en tu alcaldía’.
El magistrado explica que desea que los magistrados hagan su función de asesoría y acercamiento en las plazas donde vayan y en los lugares en los que visiten, la gente pueda acercarse y platicar con ellos y así entender las conflictivas de las 16 demarcaciones de la ciudad.
“No solo eso, la verdad es que ambiciosamente pretendo que sea prácticamente de cada colonia, de cada barrio, de cada pueblo que conforma la ciudad, entender las peculiaridades de esta ciudad”, afirma.
Aguilera Martínez destaca el papel del Tribunal de Justicia Administrativa como un espacio en donde la ciudadanía puede inconformarse con los actos de las autoridades de la Ciudad de México en igualdad de condiciones.
“Es un tribunal en el que ante cualquier situación que consideren injusta por parte de la autoridad pueden venir acá a juicio a controvertirlo, cualquier cosa que esta sea, siempre y cuando sea un acto de la administración pública de la ciudad", señala.
La defensoría gratuita desde el Tribunal
El Tribunal ofrece asesoría e incluso defensa gratuita a través de la Secretaría de Atención Ciudadana, área que se buscará fortalecer y dar a conocer a las y los habitantes de la ciudad los servicios a los que pueden acceder por medio de esta presencia en territorio.
El magistrado señala que en el tribunal tiene la ventaja de proporcionar el servicio de representación jurídica en materias en las que la representación jurídica suele ser más cara, como lo es la fiscal.
“(La Secretaría de Atención Ciudadana) también tiene la función de representarlos en juicio de forma gratuita, para cuando no haya otra solución que controvertir en juicio el acto de autoridad, hacerlo con una representación que no cuesta y que es de alguna manera profesional”, indica Aguilera Martínez.
Pero además planea lanzar el asesor digital TRIBU que podrá dar orientación legal al público de forma rápida y sencilla, como uno de los proyectos del Plan Estratégico 2026-2028.
Como parte del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia Administrativa tiene la función clave de sancionar las conductas graves de los servidores públicos y de los particulares según lo marque la ley, área que Aguilera Martínez también buscará reforzar en su gestión.
“El servirle a los demás en una instancia pública es un gran honor. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de realizar acciones que van a redundar en beneficio de la gente. En esa misma proporción quien le falte al respeto al servicio público, corrompiendo la función que le toca para beneficiarse, me parece que amerita una sanción ejemplar", sostiene.
Para los que somos de carrera, los que sentimos el asunto, no hay sanción más fuerte que te puedan aplicar como servidor público que te destituyan del cargo que ostentas, que te inhabiliten.
Para cumplir esta tarea anticorrupción así como actuar de árbitro independiente entre las autoridades y la ciudadanía, la autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad es esencial, destaca.
“La autonomía la entiendo como la capacidad que tenemos de llevar a cabo las acciones que nos marca la ley. La autonomía es: yo voy a llevar a cabo y voy a juzgar a los particulares sobre los actos de autoridad sin que nadie me diga cómo hacerlo", sostiene Aguilera Martínez.
Autonomía e independencia no están peleadas con la colaboración y la coordinación interinstitucional.
Andrés Aguilera Martínez, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa CDMX
Presupuesto limitado
El nuevo presidente del Tribunal de Justicia Administrativa reconoce que inicia su gestión con un presupuesto ajustado: al organismo judicial le fueron asignados 583.9 millones de pesos, cuando su antecesora, la magistrada Estela Fuentes, había solicitado en diciembre un total de 684.4 millones de pesos para este 2026.
“El presupuesto del Tribunal no es suficiente para hacer todo lo que quisiéramos hacer, sin embargo los recursos presupuestales con los que contamos nos permiten operar normalmente y de forma constante. No podemos hacer más proyectos con dinero, pero tenemos inventiva para hacerlo”, afirma.
Uno de los proyectos que se planea concretar es el de juicios digitales, que echó a andar la magistrada Fuentes durante su periodo como presidenta del Tribunal. Entre los pasos pendientes está el que más de 1,000 entes públicos de la Ciudad de México se registren ante el ante el Tribunal para poder realizar los juicios en línea.
“Ya tenemos las condiciones para empezar a operar. ¿Cuál es la dificultad? Efectivamente nos hacen falta recursos para poder garantizar diversas cuestiones de seguridad informática, pero con mucha creatividad e ingenio hemos logrado hacer un sistema que va a permitir que podamos llevar a cabo juicios en línea, el reto es la implementación”, explica Aguilera Martínez.
El Tribunal resuelve alrededor de 20,000 demandas cada año, así como 15,000 apelaciones que van desde asuntos como multas de tránsito, daños a vehículos causados por baches, cobro de predial y servicio de agua, hasta juicios sobre desarrollos inmobiliarios, publicidad y sobre responsabilidad patrimonial del Estado.
El magistrado presidente afirma que el Tribunal continuará como un organismo de justicia que escucha y protege a la ciudadanía.
“Este Tribunal sirve para eso, para equilibrar el peso del poder del Estado, nosotros aquí resolvemos. Si sienten que hay alguna situación que les afectó por un acto de autoridad, acérquense con nosotros, aquí se les va a escuchar y si hay forma de solucionarlo trataremos de encontrar la forma de hacerlo”, asegura.