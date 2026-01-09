"Un tribunal del pueblo", la aspiración del nuevo presidente de Justicia Administrativa de la CDMX

Con 25 años de carrera en el servicio público, de los cuales 14 han sido en el propio Tribunal de Justicia Administrativa capitalino, el magistrado presidente apostará por llevar la institución a las calles con la estrategia ‘El Tribunal en tu alcaldía’.

El magistrado explica que desea que los magistrados hagan su función de asesoría y acercamiento en las plazas donde vayan y en los lugares en los que visiten, la gente pueda acercarse y platicar con ellos y así entender las conflictivas de las 16 demarcaciones de la ciudad.

“No solo eso, la verdad es que ambiciosamente pretendo que sea prácticamente de cada colonia, de cada barrio, de cada pueblo que conforma la ciudad, entender las peculiaridades de esta ciudad”, afirma.

Aguilera Martínez destaca el papel del Tribunal de Justicia Administrativa como un espacio en donde la ciudadanía puede inconformarse con los actos de las autoridades de la Ciudad de México en igualdad de condiciones.

“Es un tribunal en el que ante cualquier situación que consideren injusta por parte de la autoridad pueden venir acá a juicio a controvertirlo, cualquier cosa que esta sea, siempre y cuando sea un acto de la administración pública de la ciudad", señala.