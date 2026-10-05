CDMX pierde 184 horas al año en el tráfico; Brugada apuesta por más electromovilidad

Le jefa de Gobierno, Clara Brugada, apuesta por la inversión en transporte público con más kilómetros de electromovilidad en la Ciudad de México, que ocupa el tercer lugar con más horas perdidas en el tráfico a nivel internacional.
En la capital mexicana se pierden 184 horas en el tránsito al año por persona en promedio, de acuerdo con el Traffic Index realizado por TomTom Traffic ; solo es superada por Lima, Perú, con 195 horas y Dublín, Irlanda, con 191 horas.
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Como respuesta a los problemas de movilidad, se han creado o están en construcción cerca de 100 kilómetros de transporte público impulsado con electricidad en la ciudad a través ampliar la cobertura de Cablebús, Trolebús y Metrobús.
“La electromovilidad es una revolución silenciosa: sustituimos el estruendo y el humo de los motores por una nueva forma de movernos.
“Una revolución que no hace ruido, pero se siente en cada trayecto y se respira en un aire más limpio”, aseguró la jefa de Gobierno en la asamblea donde presentó los resultados de sus primeros dos años al frente de la capital en el Auditorio Nacional este 4 de octubre.
Se destinaron 43,749 millones de pesos del presupuesto a movilidad en la Ciudad de México este 2026, un incremento del 13% respecto a 2025, que incluyó un presupuesto de 25,000 millones de pesos para la operación y mantenimiento del Metro, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina.
Entre los principales proyectos realizados o que arrancaron en transporte público impulsado con energía eléctrica están:
Remodelación de la Línea 2 del Metro: aumentó de 28 a 34 trenes y cambio de imagen en 16 de las 24 estaciones, de Revolución a Tasqueña, por 2,200 millones de pesos.
Tren Ligero ‘El Ajolote’: renovación de estaciones, ampliación de la terminal Tasqueña, nuevo sistema de regulación y control, más 17 trenes nuevos por 2,387 millones de pesos.
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Tres nuevas líneas de Cablebús: inicio de construcción de la Línea 4 (Tlalpan-Coyoacán), Línea 5 (Magdalena Contreras - Álvaro Obregón) y Línea 6 (Milpa Alta-Tláhuac) por 9,313.7 millones de pesos, entre recursos del Gobierno de México y de la CDMX.
Nuevas rutas de Trolebús: Línea 0 ‘El Chapulín’ de Chapultepec a Universidad y Línea 14 ‘Animales silvestres’ de Huipulco a Universidad, por 1,600 millones de pesos.
Se suma la próxima rehabilitación integral de la Línea 3 del Metro, con un costo proyectado de 40,000 millones de pesos, en un esquema de coinversión entre el Gobierno de la ciudad y la empresa Mota-Engil.
Este 2026 se preparan los equipos especializados y logística para la obra, mientras la intervención de la Línea 3 comenzará en 2027 y, de acuerdo con el Gobierno capitalino, no significará la suspensión completa del servicio como ocurrió con las obras de la Línea 1.
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A la par está la expansión del sistema de bicicletas compartidas Ecobici, que incrementará el número de 9,000 a 15,000 bicicletas y llegará a tres nuevas alcaldías –Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan– para rodar en un total de nueve alcaldías de la ciudad.
Próximas inversiones en movilidad en CDMX
Brugada adelantó más inversiones en movilidad en el marco de su segundo Informe de Gobierno:
Adquisición de 250 nuevas unidades eléctricas de Metrobús.
Rehabilitación y construcción de 242 kilómetros de infraestructura ciclista y ciclovías para 2028.
Inversión de 2,000 millones de pesos para comprar 380 nuevos unidades eléctricas de RTP destinadas a dar servicio en pueblos originarios y la periferia de la capital.
Con 34.5 millones de viajes diarios en la Zona Metropolitana del Valle de México -19 millones de viajes solo en la ciudad- la pérdida de tiempo en el tráfico para quienes viven y atraviesan la capital tiene un costo en la calidad de vida y oportunidades a las que pueden acceder las personas, así como económico.