CDMX pierde 184 horas al año en el tráfico; Brugada apuesta por más electromovilidad

Como respuesta a los problemas de movilidad, se han creado o están en construcción cerca de 100 kilómetros de transporte público impulsado con electricidad en la ciudad a través ampliar la cobertura de Cablebús, Trolebús y Metrobús.

“La electromovilidad es una revolución silenciosa: sustituimos el estruendo y el humo de los motores por una nueva forma de movernos.

“Una revolución que no hace ruido, pero se siente en cada trayecto y se respira en un aire más limpio”, aseguró la jefa de Gobierno en la asamblea donde presentó los resultados de sus primeros dos años al frente de la capital en el Auditorio Nacional este 4 de octubre.

El Gobierno de la CDMX, encabezado por Clara Brugada, ha apostado por aumentar los kilómetros de electromovilidad en la CDMX. (Tabla: Elaboración propia con Infogram)



Se destinaron 43,749 millones de pesos del presupuesto a movilidad en la Ciudad de México este 2026, un incremento del 13% respecto a 2025, que incluyó un presupuesto de 25,000 millones de pesos para la operación y mantenimiento del Metro , de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina.





Inversión en electromovilidad en CDMX

Entre los principales proyectos realizados o que arrancaron en transporte público impulsado con energía eléctrica están:

Remodelación de la Línea 2 del Metro: aumentó de 28 a 34 trenes y cambio de imagen en 16 de las 24 estaciones, de Revolución a Tasqueña, por 2,200 millones de pesos.