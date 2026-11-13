Repartidores de app´s y trabajadores del IMSS alistan marchas este viernes de arranque del Buen Fin

Estas movilizaciones se dan en el arranque del Buen Fin 2026, en el que se prevé una mayor movilidad en calles y avenidas de la CDMX ante la demanda comercial en distintos establecimiento, por lo que de acuerdo con el colectivo aseguró que su prioridad es regresar a trabajar y no prolongar las afectaciones a la circulación.

¿Qué marchas habrá este viernes 13 de noviembre?

Además de las movilizaciones de los repartidores también se prevé que trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Defensa de la Seguridad Social se concentren en la delegación sur del IMSS, ubicada en Torres Adalid 1305, colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez.

La movilización busca expresar rechazo a presuntos actos de represión y autoritarismo institucional y sindical, así como respaldar a una trabajadora adscrita a la Guardería número 24 de la Ciudad de México, quien fue señalada por autoridades por presuntamente afectar la imagen institucional después de participar en protestas, de acuerdo a lo que compartieron los convocantes a la manifestación.

De acuerdo con la agenda que presentó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), se detallan las siguientes movilizaciones:

A las 09:00 horas se prevé una protesta de jubilados integrantes del Movimiento Social Jubilados Pie de Lucha quienes se concentrarán frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ubica sobre la calle de José María Pino Suárez número 2, colonia Centro Histórico.

Exigirán a los ministros que emitan una resolución sobre ocho amparos directos que permanecen en estudio. Los manifestantes sostienen que ya entregaron los fundamentos, pruebas y alegatos correspondientes.

A las 11:00 horas se realizará una caminata cannábica

Integrantes de La Comuna 4:20 partirán de la estación Hidalgo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, correspondiente a las líneas 2 y 3, ubicada en el cruce de avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

El contingente avanzará hacia la Plaza Cándido Mayo, en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Lorenzo Boturini, colonia Obrera.

La movilización busca impulsar espacios de tolerancia cannábica en la capital, promover una regulación integral, exigir respeto a los derechos humanos de los consumidores y poner fin a la criminalización.