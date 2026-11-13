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CDMX

Repartidores de app´s y trabajadores del IMSS alistan marchas este viernes de arranque del Buen Fin

En el arranque del Buen Fin, una de las temporadas de mayor actividad comercial, se prevén diferentes marchas en calles y avenidas de la CDMX.
vie 13 noviembre 2026 09:46 AM
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Un grupo de al menos 10 personas con letreros donde dice no más cobros, diálogo y seguridad vial. Portan mochilas y cascos.jpg
Los repartidores inconformes exigen a la Secretaría de Movilidad de la CDMX que no se les exijan nuevas placas y documentación nueva para poder trabajar. (Foto: @repartidorr
)

Repartidores de plataformas digitales prevén una manifestación pacífica en la Ciudad de México (CDMX) además de realizar bloqueos estratégicos para exigir a las autoridades capitalinas que se detengan los cambios en materia de movilidad, los cobros aplicados al sector y las condiciones de seguridad en las calles.

Las organizaciones que forman parte del colectivo Repartidores Unidos de México informaron que la movilización comenzará a las 11:00 horas en Parque México, ubicado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, desde donde definirán los puntos en los que realizarán los cierres viales.

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Estas movilizaciones se dan en el arranque del Buen Fin 2026, en el que se prevé una mayor movilidad en calles y avenidas de la CDMX ante la demanda comercial en distintos establecimiento, por lo que de acuerdo con el colectivo aseguró que su prioridad es regresar a trabajar y no prolongar las afectaciones a la circulación.

¿Qué marchas habrá este viernes 13 de noviembre?

Además de las movilizaciones de los repartidores también se prevé que trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Defensa de la Seguridad Social se concentren en la delegación sur del IMSS, ubicada en Torres Adalid 1305, colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez.

La movilización busca expresar rechazo a presuntos actos de represión y autoritarismo institucional y sindical, así como respaldar a una trabajadora adscrita a la Guardería número 24 de la Ciudad de México, quien fue señalada por autoridades por presuntamente afectar la imagen institucional después de participar en protestas, de acuerdo a lo que compartieron los convocantes a la manifestación.

De acuerdo con la agenda que presentó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), se detallan las siguientes movilizaciones:

A las 09:00 horas se prevé una protesta de jubilados integrantes del Movimiento Social Jubilados Pie de Lucha quienes se concentrarán frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ubica sobre la calle de José María Pino Suárez número 2, colonia Centro Histórico.

Exigirán a los ministros que emitan una resolución sobre ocho amparos directos que permanecen en estudio. Los manifestantes sostienen que ya entregaron los fundamentos, pruebas y alegatos correspondientes.

A las 11:00 horas se realizará una caminata cannábica

Integrantes de La Comuna 4:20 partirán de la estación Hidalgo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, correspondiente a las líneas 2 y 3, ubicada en el cruce de avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

El contingente avanzará hacia la Plaza Cándido Mayo, en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Lorenzo Boturini, colonia Obrera.

La movilización busca impulsar espacios de tolerancia cannábica en la capital, promover una regulación integral, exigir respeto a los derechos humanos de los consumidores y poner fin a la criminalización.

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12:00 horas: Protesta estudiantil en Ciudad Universitaria

Integrantes de la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Vallejo, se reunirán en la escultura Los Bigotes, ubicada en Circuito Escolar e Investigación Científica, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Realizarán una marcha hacia la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los estudiantes exigirán mayores condiciones de seguridad y el fin de los grupos porriles, esto, tras los hechos violentos del pasado 10 de noviembre en las instalaciones del CCH Vallejo y que dejó tres estudiantes heridos al exterior del plantel.

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18:30 horas: Protesta contra programa metropolitano

Integrantes de Haciendo Comunidad en Tlalpan iniciarán una marcha en el cruce de la calle 4a. Oriente y 1a. Norte, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan.

El contingente se dirigirá a la Casa de la Cultura de Tlalpan, ubicada en el cruce de Camino Santa Teresa y avenida Zacatépetl, colonia Bosque del Pedregal.

Los integrantes de la organización se manifestará contra el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, iniciativa de planeación y coordinación metropolitana impulsada por la Federación y los gobiernos de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

11:00 horas: Activistas del Refugio Franciscano

Activistas se reunirán en las instalaciones del Refugio Franciscano A.C., ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa.

La protesta será contra la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde permanecen resguardados los perros.

Los manifestantes argumentan que existe un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía y aseguran que los animales reciben atención médica y alimentación.

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Se recomienda a los automovilistas y quienes deseen acudir a los puntos mencionados, a consultar de manera constante la cuenta en 𝕏 de Ovial .

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