"Nos cuesta vida en realidad estar metidos en el transporte, sea lo que sea que hacemos. Son 111 leyendo, 111 horas haciendo ejercicio, 111 horas con la familia", dijo Valeria Moy, directora general del IMCO al presentar el estudio 'Costo del tráfico 2026'.

¿Dónde se concentra el costo del tráfico?

El informe muestra que estar atorado en el embotellamiento dejó de ser solo un problema de paciencia, pues tiene un impacto económico e inequitativo en las principales metrópolis del país.



El estudio "Costo del Tráfico 2026" detectó que cinco zonas metropolitanas concentran 65% de esa factura: la Ciudad de México acumula por sí sola el 40%, lo que representa un costo de 81,747.9 millones de pesos.

Le sigue Monterrey con con 9.3% (18,986.5 mdp) y Guadalajara con 8.6% (17,507.7 mdp). Detrás están Tijuana con 7,069.3 mdp y Puebla-Tlaxcala con 6,9076.4 mdp.

En cuanto al costo del tráfico por persona, que permite comparar ciudades de distinto tamaño, la Ciudad de México también encabeza el ranking con 10,721 pesos per cápita al año, seguida de Puerto Vallarta (9,974) y Guadalajara (8,728).

Transporte público vs. privado: ¿A quién le pega más el costo del tráfico?

El tráfico no cuesta lo mismo para todos. Quienes se mueven en transporte público son quienes pagan un precio más alto en horas de vida con 7,294 pesos y 140 horas perdidas en contraste con quienes se trasladan en transporte privado –auto, camioneta, motocicleta– que solo pierden 4,811 pesos y 94 horas al año.