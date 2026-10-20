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México

La factura invisible del tráfico: la congestión vial cuesta 111 horas y 203,000 mdp al año en México

En la CDMX, el costo es más elevado con 81,747.9 mdp y viajar en transporte público en la capital te roba hasta 140 horas de tu vida al año, 46 horas más que en auto.
mar 20 octubre 2026 12:09 PM
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congestión vehicular en la ciudad de méxico. autos y motocicletas paradas
La Ciudad de México concentra 40% del costo total (81,700 mdp ). Cada persona pierde 211 horas al año, casi nueve días completos. (Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

¿Cuánto tiempo pierdes en el tráfico? Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Dat's Why, revela que la congestión vial tiene un costo de 203,300 millones de pesos al año en 44 urbes mexicanas analizadas.

La cifra representa el costo de oportunidad del tiempo perdido exclusivamente por la congestión, horas que los integrantes de la población económicamente activa y menores de 15 años podrían dedicar a trabajar, estudiar, realizar labores de cuidado o descansar.

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"Nos cuesta vida en realidad estar metidos en el transporte, sea lo que sea que hacemos. Son 111 leyendo, 111 horas haciendo ejercicio, 111 horas con la familia", dijo Valeria Moy, directora general del IMCO al presentar el estudio 'Costo del tráfico 2026'.

¿Dónde se concentra el costo del tráfico?

El informe muestra que estar atorado en el embotellamiento dejó de ser solo un problema de paciencia, pues tiene un impacto económico e inequitativo en las principales metrópolis del país.

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El estudio "Costo del Tráfico 2026" detectó que cinco zonas metropolitanas concentran 65% de esa factura: la Ciudad de México acumula por sí sola el 40%, lo que representa un costo de 81,747.9 millones de pesos.

Le sigue Monterrey con con 9.3% (18,986.5 mdp) y Guadalajara con 8.6% (17,507.7 mdp). Detrás están Tijuana con 7,069.3 mdp y Puebla-Tlaxcala con 6,9076.4 mdp.

En cuanto al costo del tráfico por persona, que permite comparar ciudades de distinto tamaño, la Ciudad de México también encabeza el ranking con 10,721 pesos per cápita al año, seguida de Puerto Vallarta (9,974) y Guadalajara (8,728).

Transporte público vs. privado: ¿A quién le pega más el costo del tráfico?

El tráfico no cuesta lo mismo para todos. Quienes se mueven en transporte público son quienes pagan un precio más alto en horas de vida con 7,294 pesos y 140 horas perdidas en contraste con quienes se trasladan en transporte privado –auto, camioneta, motocicleta– que solo pierden 4,811 pesos y 94 horas al año.

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El transporte público concentra más de la mitad del costo total de la congestión. Aunque representa el 40% de las personas que se trasladan, sus usuarios asumen el 55.4% del costo total, que equivale a 112,600 mdp, frente a los 90,8000 correspondientes a los usuarios de vehículos privados.

Oscar Ruiz, director en Investigación en Dat's Why, advirtió que la diferencia de horas perdidas refleja también la desigualdad que se vive en las 44 ciudades evaluadas del país.

"La población que usa el transporte publico, que en las ciudades son la mayoría (...) son los que más sufren el costo de la congestión", sostuvo Ruiz.

Hay un tema de desigualdad importante: si te trasladas en transporte público vas a hacer 140 horas y si te trasladas en transporte privado vas a hacer 94 horas,
Oscar Ruiz, directivo en Dat's Why

Ante este problema, el IMCO propone acciones para reducir el tiempo de vida perdido en el tráfico en las ciudades mexicanas.

-Crear infraestructura de transporte público.
-Acelerar la modernización tecnológica y energética del transporte.
-Rediseñar las tarifas con esquemas diferenciados, para concentrar los subsidios hacia los medios de transporte que concentran el mayor número de usuarios.
-Implementar programas piloto de costo por congestión en zonas y horarios de alta saturación, por ejemplo con el cobro del estacionamiento.

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