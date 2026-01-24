“Queremos una ciudad que no esté dividida, que no excluya a la gente, sino que la población se quede”, dijo la mandataria el 17 de julio, tras la publicación del Bando 1 ‘Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local’ en la Gaceta Oficial.

Claudia, vecina de la colonia Juárez desde hace cinco años, está por perder el departamento donde vive mientras las medidas para garantizar los derechos de arrendatarios y arrendadores no han avanzado.

Paga 18,000 pesos de renta al mes, le han incrementado el precio del alquiler 15% cada año –pese a que desde 2024 el Código Civil de CDMX prohíbe subir el costo de las rentas por encima de la inflación– y el arrendador se negó a renovar su contrato por un año más luego de que Claudia le pidiera arreglar el departamento que tiene problemas con las tuberías de agua y presencia de moho.

“Tuve prácticamente tres inundaciones al interior de mi departamento, cuando le comenté a mi casero que él tenía que pagar los vicios ocultos del departamento inmediatamente me pidió que desocupara el departamento", cuenta a Expansión Política.

Las autoridades no han hecho absolutamente nada, estamos a merced de la ilegalidad. Vecina de la colonia Juárez.

Los daños en el departamento donde vive iniciaron luego de que el propietario decidiera convertir dos cuartos de servicio en la azotea a “lofts” para rentarlos en Airbnb, adaptaciones durante las cuales se dañaron las tuberías.