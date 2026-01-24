Las 14 medidas contra la gentrificación en el Bando 1
1. Límite de aumento de rentas habitacionales: no podrá ser mayor a la inflación del año anterior reportada por el INEGI.
2. Establecer un Índice de Precios de Alquiler Razonable para estabilizar las rentas en las Zonas de Tensión Inmobiliaria.
3. Fortalecer la regulación del alquiler de viviendas para corta estancia en plataformas como Airbnb.
4. Crear la Defensoría de los Derechos Inquilinarios para hacer cumplir los derechos de los arrendatarios y arrendadores.
5. Presentar una iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles para regular los precios del alquiler de vivienda en la Ciudad de México.
6. Priorizar la producción de vivienda pública en la ciudad central y en las Zonas de Tensión Inmobiliaria.
7. En las Zonas de Tensión Inmobiliaria se reforzará el programa de vivienda pública en arrendamiento.
8. Ampliar el programa de mejoramiento de vivienda, en especial en “vivienda nueva progresiva”, que permite ampliar una vivienda ya existente para crear “condominios familiares”.
9. Junto al sector privado, combatir la especulación inmobiliaria y fomentar la producción de vivienda asequible en Zonas de Tensión Inmobiliaria.
10. Construir con la participación de los habitantes un plan maestro de planeación para abatir las desigualdades en las Zonas de Tensión Inmobiliaria.
11. Impulsar un Programa de arraigo comunitario y de protección y preservación del espacio público y del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico, en las colonias y barrios.
12. Se realizará un programa especial de estímulos a comercios locales.
13. Promoverá una gestión democrática y participativa en el territorio.
14. Crear un Observatorio de Suelo y Vivienda para la generación y análisis de datos sobre la vivienda en arrendamiento.