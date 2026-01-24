Publicidad

CDMX

"Estamos a merced de la ilegalidad”; Bando 1 contra la gentrificación queda pendiente en CDMX

A 6 meses de lanzarse las 14 medidas para atender el problema de vivienda en CDMX hay pocos avances en su aplicación; en la colonia Juárez 4,000 vecinos han sido expulsados en 10 años, indica activista.
sáb 24 enero 2026 07:00 AM
Más viviendas para turismo, menos para vivir: medidas del gobierno contra la gentrificación no avanzan
El gobierno de la CDMX lanzó una serie de medidas para garantizar el acceso a la vivienda. (Fotos: AFP)

A seis meses de la publicación del Bando 1, un total de 14 medidas para atender el alto costo y el difícil acceso a la vivienda en la Ciudad de México, el avance ha sido escaso por parte del gobierno capitalino.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lanzó las acciones en respuesta a las protestas contra la gentrificación, protagonizadas principalmente por jóvenes que denunciaron la expansión de plataformas como Airbnb y la especulación inmobiliaria, es decir, la compra de departamentos y casas como inversión, no como viviendas.

“Queremos una ciudad que no esté dividida, que no excluya a la gente, sino que la población se quede”, dijo la mandataria el 17 de julio, tras la publicación del Bando 1 ‘Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local’ en la Gaceta Oficial.

Claudia, vecina de la colonia Juárez desde hace cinco años, está por perder el departamento donde vive mientras las medidas para garantizar los derechos de arrendatarios y arrendadores no han avanzado.

Paga 18,000 pesos de renta al mes, le han incrementado el precio del alquiler 15% cada año –pese a que desde 2024 el Código Civil de CDMX prohíbe subir el costo de las rentas por encima de la inflación– y el arrendador se negó a renovar su contrato por un año más luego de que Claudia le pidiera arreglar el departamento que tiene problemas con las tuberías de agua y presencia de moho.

“Tuve prácticamente tres inundaciones al interior de mi departamento, cuando le comenté a mi casero que él tenía que pagar los vicios ocultos del departamento inmediatamente me pidió que desocupara el departamento", cuenta a Expansión Política.

Las autoridades no han hecho absolutamente nada, estamos a merced de la ilegalidad.
Vecina de la colonia Juárez.

Los daños en el departamento donde vive iniciaron luego de que el propietario decidiera convertir dos cuartos de servicio en la azotea a “lofts” para rentarlos en Airbnb, adaptaciones durante las cuales se dañaron las tuberías.

Esta no es la primera vez que Claudia se ve desprotegida y obligada a dejar su hogar: vivió en la Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, hasta que el edificio fue comprado por una inmobiliaria que comenzó a cobrar en dólares la renta; luego se mudó a la colonia Clavería, en Azcapotzalco, donde fue acosada y amedrentada por el casero.

Después encontró un departamento en San Miguel Chapultepec, en Miguel Hidalgo, donde tras la muerte del propietario los herederos incrementaron las rentas en casi el doble.

“Mucha gente no sabe el dolor que se puede sentir cuando te dicen que te tienes que ir del lugar que fue tu hogar, que has habitado por años. Se generan vínculos, se generan redes”, dice Claudia.

Sergio González, activista y vecino, afirma no se ha visto un avance en la aplicación del Bando 1 pese a que la Juárez es una de las 12 colonias consideradas por el Gobierno capitalino como Zonas de Tensión Inmobiliaria por su alto costo de vida e incremento del precio de las viviendas tanto en venta como en renta. “No hay nada en concreto”, critica.

En los últimos 10 años, activistas han documentado el desplazamiento de 4,000 habitantes en la colonia Juárez, afirma González.

“Estamos hablando de la colonia Juárez que tiene 10,000 habitantes, eso quiere decir que la Juárez en el lapso de un censo ha perdido el 40% de su población”, advierte el integrante de 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio.

Asimismo alrededor del 35% de las viviendas en renta en la colonia Juárez se ofrecen a través de Airbnb, estima el activista.

“Eso es gravísimo, porque quiere decir que todos esos vecinos que tenían una renta asequible en departamentos de buena calidad, hoy están fuera de la colonia e incluso de la Ciudad de México”, afirma.

Desde octubre de 2024 el Congreso capitalino aprobó límites para la vivienda turística en plataformas como Airbnb, entre ellos un máximo del 50% de noches que se pueden alquilar al año en cada hospedaje y un número limitado de inmuebles por anfitrión.

No obstante, dichas restricciones aún no se aplican, pues el Gobierno de la Ciudad de México no ha habilitado el registro de plataformas y de inmuebles ni ha creado los mecanismos necesarios para hacer cumplir la regulación más de un año después.

González apunta que aún no se ha aplicado un control de los precios de rentas en las colonias que son Zonas de Tensión Inmobiliaria, tampoco existe la Defensoría de Derechos Inquilinarios ni se ha creado el Observatorio de Suelo y Vivienda, que fueron parte de los compromisos del Gobierno capitalino en el Bando 1.

Sin embargo, el activista reconoce como un avance la compra de inmuebles abandonados o con riesgo para ser convertidos en vivienda social emprendida por la jefa de Gobierno.

“Esta política de expropiación me parece muy buena en donde hay muchos edificios ociosos o que tienen problemas de diversa índole, vemos positivo que se expropien para proyectos de vivienda asequible”, considera González.

Pablo Yanes Rizo, titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la CDMX, sostiene que sí se ha avanzado en la implementación del Bando 1, aunque la presentación de la Ley de Rentas Justas –que según la jefa de Gobierno se presentará al Congreso en febrero– será un detonante para ver un mayor progreso.

“El Bando 1 es una medida innovadora en términos de política urbana de gran alcance. Se da en el contexto de la gentrificación pero es más que una respuesta a la gentrificación, es la propuesta por un orden urbano distinto con vivienda asequible, con arraigo local”, señaló el funcionario a Expansión Política.

Vamos avanzando bien. (…) Es una perspectiva de largo plazo, responder a una problemática inmediata que estamos viviendo pero al mismo tiempo sentar las bases de un desarrollo urbano distinto,
Pablo Yanes Rizo, secretario de Planeación de la CDMX.

Las 14 medidas contra la gentrificación en el Bando 1

1. Límite de aumento de rentas habitacionales: no podrá ser mayor a la inflación del año anterior reportada por el INEGI.

2. Establecer un Índice de Precios de Alquiler Razonable para estabilizar las rentas en las Zonas de Tensión Inmobiliaria.

3. Fortalecer la regulación del alquiler de viviendas para corta estancia en plataformas como Airbnb.

4. Crear la Defensoría de los Derechos Inquilinarios para hacer cumplir los derechos de los arrendatarios y arrendadores.

5. Presentar una iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles para regular los precios del alquiler de vivienda en la Ciudad de México.

6. Priorizar la producción de vivienda pública en la ciudad central y en las Zonas de Tensión Inmobiliaria.

7. En las Zonas de Tensión Inmobiliaria se reforzará el programa de vivienda pública en arrendamiento.

8. Ampliar el programa de mejoramiento de vivienda, en especial en “vivienda nueva progresiva”, que permite ampliar una vivienda ya existente para crear “condominios familiares”.

9. Junto al sector privado, combatir la especulación inmobiliaria y fomentar la producción de vivienda asequible en Zonas de Tensión Inmobiliaria.

10. Construir con la participación de los habitantes un plan maestro de planeación para abatir las desigualdades en las Zonas de Tensión Inmobiliaria.

11. Impulsar un Programa de arraigo comunitario y de protección y preservación del espacio público y del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico, en las colonias y barrios.

12. Se realizará un programa especial de estímulos a comercios locales.

13. Promoverá una gestión democrática y participativa en el territorio.

14. Crear un Observatorio de Suelo y Vivienda para la generación y análisis de datos sobre la vivienda en arrendamiento.

