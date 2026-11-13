Hoy No Circula 13 de noviembre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Los automovilistas que estén planeando sus salidas deben tomar en cuenta el Hoy No Circula del viernes 13 de noviembre, medida restrictiva que se aplica de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Hay un calendario que establece los autos que no deben circular, y en caso de no respetarlo puede derivar en multas de hasta 3,519 pesos, además de contratiempos durante tus traslados.
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La restricción operará en su horario habitual, de las 5:00 a las 22:00 horas, como parte de las medidas permanentes para reducir los niveles de contaminación atmosférica en la región.
En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
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¿Quiénes pueden multarte?
Los agentes de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están autorizados. También pueden multarte elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que cuenten con la certificación y los equipos electrónicos portátiles.
En el Edomex, solo las oficiales de tránsito estatales pueden emitir infracciones, sin embargo, en algunos municipios mexiquenses facultados, la policía municipal también puede sancionar si el auto transita por una vialidad de su jurisdicción.