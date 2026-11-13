Hoy No Circula 13 de noviembre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

La restricción operará en su horario habitual, de las 5:00 a las 22:00 horas, como parte de las medidas permanentes para reducir los niveles de contaminación atmosférica en la región.

¿Qué autos no circulan este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este viernes deberán quedarse evitar circular los automóviles con las siguientes características:

-Engomado azul

-Terminación de placas 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu auto cumple con estas características, lo más recomendable es buscar alternativas de movilidad, como el transporte público, bicicleta, taxi o aplicaciones de transporte.

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)





¿Qué vehículos sí pueden circular?

Los vehículos que podrán circular sin restricciones son:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos



-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placas 9 o 0

Multas por no respetar

AL igual que otras sanciones, las autoridades de la CDMX determinaron las sanciones económicas con base al valor de la UMA, por lo que quedan de la siguiente manera:

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs