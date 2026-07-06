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CDMX

El documento digital que debes tener para obtener placas para scooters, motos y bicis eléctricas en CDMX

Los usuarios de este tipo de vehículos que circulan por la CDMX deben tomar en cuenta los requisitos para tramitar las placas que son obligatorias desde julio.
lun 06 julio 2026 10:28 AM
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Placas para scooters, bicis y motos eléctricas en CDMX: el documentos digital que debes tener para el trámite
Los usuarios de scooter´s, motos y bicicletas eléctricas en la CDMX deberán ajustarse a los nuevos lineamientos como la portación de placas, casco y distintivos. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Los usuarios de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), mejor conocidos como scooters, bicicletas y motocicletas eléctricas, deben ajustarse a los lineamientos establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) que establece que a partir del 1 de julio deben comenzar con el emplacamiento, además de que los distribuidores deben venderlas ya con las placas.

Las nuevas reglas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) también establecen la inscripción de los Vehículos Eléctricos Personales (VEP), aunque estos últimos recibirán un distintivo en lugar de placas.

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Vehículos VEMEPE y VEP

Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) son aquellos que cuentan con un motor eléctrico con una potencia de entre 250 watts y 1 kilowatt (kW) y que pueden superar los 25 kilómetros por hora (km/h).

Estos se dividen en dos categorías:

Tipo A: peso menor a 35 kilogramos.

Tipo B: peso de entre 35 y 350 kilogramos.

La Semovi detalla que los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) tienen un motor de menos de 250 watts y alcanzan una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

Requisitos para emplacar un VEMEPE en CDMX

El trámite inicia de manera digital en el Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México para realizar el trámite en línea y presentar la siguiente documentación:

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios

Identificación oficial vigente con fotografía. En el caso de personas extranjeras, podrán presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente.

Documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura de primera venta o carta factura vigente.

Documento digital: Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

¿Qué es el comprobante fiscal XML?

La Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información recuerda que una factura electrónica se pueden generar dos tipos de archivos, que son, un PDF y un XML. El archivo PDF es un formato común que sólo se utiliza para poder leer de forma simple los datos de la factura, en cambio, el formato XML es el único válido para las autoridades fiscales, porque contiene información adicional acerca de la estructura del texto o su presentación, como palabras; imágenes o alguna otra indicación del papel que desempeña dicho documento.

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Esperar la validación de la información por parte de Semovi.

Recibir por correo electrónico la línea de captura para efectuar el pago.

Agendar una cita en un Módulo de Control Vehicular.

Presentar los documentos originales para su cotejo.

Recibir las placas, la tarjeta de circulación y, según corresponda, el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

¿Y para registrar el vehículo?

Se debe ingresar al siguiente enlace: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/

Acceder con la Llave CDMX.

Elegir el trámite del registro, y para ello debes tener listos los siguientes documentos:

1.- Identificación

2.- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

3.- Comprobante de propiedad.

Leer más:

(Obligatorio)
CDMX

Arranca el emplacamiento de scooters, motos y bicis eléctricas en la CDMX a partir del 1 de julio

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Los usuarios encontrarán en la página los modelos de este tipo de vehículos con el objetivo de que sea más fácil identificarlos.

Los propietarios que acudan a los módulos de control vehicular recibirán en el caso de los VEMEPE: placas, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

En el caso de los propietarios de los vehículos tipo VEP, recibirán el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), y dos calcomanías, una vertical y una horizontal para colocarlas en el vehículo, además de la inscripción al padrón de la Semovi.

Tags

vehículos eléctricos Trámites

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