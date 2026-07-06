Vehículos VEMEPE y VEP

Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) son aquellos que cuentan con un motor eléctrico con una potencia de entre 250 watts y 1 kilowatt (kW) y que pueden superar los 25 kilómetros por hora (km/h).

Estos se dividen en dos categorías:

Tipo A: peso menor a 35 kilogramos.

Tipo B: peso de entre 35 y 350 kilogramos.

La Semovi detalla que los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) tienen un motor de menos de 250 watts y alcanzan una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

Requisitos para emplacar un VEMEPE en CDMX

El trámite inicia de manera digital en el Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México para realizar el trámite en línea y presentar la siguiente documentación:

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios

Identificación oficial vigente con fotografía. En el caso de personas extranjeras, podrán presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente.

Documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura de primera venta o carta factura vigente.

Documento digital: Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

¿Qué es el comprobante fiscal XML?

La Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información recuerda que una factura electrónica se pueden generar dos tipos de archivos, que son, un PDF y un XML. El archivo PDF es un formato común que sólo se utiliza para poder leer de forma simple los datos de la factura, en cambio, el formato XML es el único válido para las autoridades fiscales, porque contiene información adicional acerca de la estructura del texto o su presentación, como palabras; imágenes o alguna otra indicación del papel que desempeña dicho documento.

