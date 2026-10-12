Comer mientras manejas en CDMX puede costarte dos multas y no es precisamente por la comida

Quitar una mano del volante puede generar la primera multa

El artículo 37 del Reglamento establece que los conductores de vehículos motorizados deben sujetar firmemente el volante con ambas manos.

Sostener una bebida, una hamburguesa, un taco o cualquier otro alimento mientras el automóvil está en movimiento implica retirar al menos una mano del control de dirección, por lo que esa conducta puede encuadrar en dicha infracción.

La sanción prevista es de 5, 7 o 10 UMA, que con el valor vigente en 2026 equivale a:

- 586.55 pesos por 5 UMA

- 821.17 pesos por 7 UMA

- 1,173.10 pesos por 10 UMA.

También se aplica un punto de penalización a la licencia de conducir. Cuando la infracción es detectada mediante sistemas tecnológicos, el punto puede asignarse a la matrícula vehicular.



Manipular la comida puede convertirse en otra infracción

El problema no termina con la mano fuera del volante. El artículo 38 prohíbe utilizar objetos que representen un distractor para conducir de manera segura y también llevar aquellos que obstruyan la visibilidad o aparten la atención del camino.

Ahí pueden entrar acciones como abrir un envoltorio, sostener un recipiente, usar cubiertos o manipular una bebida mientras el vehículo avanza.

Cuando la autoridad considera que se utilizó un objeto distractor, la sanción sube a 10, 15 o 20 UMA:

- 1,173.10 pesos por 10 UMA