“Para ello se han realizado diferentes reuniones con las empresas para que a partir de la venta de cualquier vehículos con estas características que salgan de las empresas tendrán que firmarse”, dijo el secretario en conferencia de prensa.

¿Qué bicicletas y patines deben sacar placa para circular?

Bajo esta regulación entran los vehículos que cuenten con un motor con potencia de250 watts a 1.34 caballos de fuerza.

A partir del 1 de septiembre, los vehículos sin placa podrán ser sancionados y todas las empresas tendrán que vender los vehículos con placa.

Además será obligatorio para las y los conductores contar con licencia de conducir tipo A1 y A2 para la conducción de VEMEPE.

Los vehículos motorizados deberán contar con placas. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

¿Cómo se clasifican los vehículos eléctricos en CDMX?

Los vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE) se dividen en dos categorías:

-Tipo A: peso menor a 35 kilos

-Tipo B: peso mayor a 35 kilos hasta 350 kilos

Quedan libres de tener que sacar placa los vehículos eléctricos tipo bicicleta, motoneta, bicicleta con un pequeño motor asistido que no rebasen los 25 kilómetros por hora ni tengan un peso mayor a 35 kilogramos, considerados Vehículos Eléctricos Personales (VEP).

Estos deberán contar con un holograma emitido por la Secretaría de Movilidad con el cual tendrán derecho de circular por las vías confinadas, es decir, las ciclovías.

Mejorar la seguridad vial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la nueva regulación para vehículos eléctricos tiene el fin de fortalecer la seguridad vial.

“No tienen fines recaudatorios, el único objetivo es la seguridad vial y todo esto es a petición de una exigencia de la ciudadanía porque no se podía convivir sin reglas en las calles y en las avenidas de la ciudad”, dijo.