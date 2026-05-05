La mandataria señaló que los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) deberán obedecer a reglas similares a las que se aplican en la ciudad a las y los conductores de motocicletas.
“Se va a homologar a los vehículos motorizados eléctricos algunas reglas y disposiciones que se aplican a las motocicletas”, apuntó.
Entre las obligaciones que deberán cumplir quienes conducen VEMEPE están:
- Contar con licencia para conducir.
- Tendrán prohibido circular por las banquetas, ciclovías, carriles confinados al transporte público y por carriles centrales de vías de acceso controlado.
- Las y los conductores tendrán la obligación de usar casco.
- Se deberá evitar manejar bajo el influjo del alcohol.
- No podrán circular por vías cuya velocidad máxima permitida supere los 50 kilómetros por hora.
- Se prohíbe a las y los menores de edad conducir estos vehículos.
La jefa de Gobierno adelantó que se presentará un programa para que las y los policías de la Ciudad de México porten una cámara adherida a su uniforme, comenzando por los elementos de la Policía de Tránsito para garantizar una aplicación transparente de la ley.
“Con esto se busca aumentar la confianza ciudadana para fortalecer la cultura de legalidad”, dijo.
La mandataria espera llegar a finales de este 2026 con un avance importante en el registro de vehículos eléctricos y en el cumplimiento de la nueva regulación, la cual aún tiene pendiente la actualización del Código Fiscal para incluir el costo de placas y engomados, así como la definición de montos para las multas a personas propietarias y conductoras de VEMEPE.
En el caso de las bicletas de pedaleo asistido de Ecobici, el secretario de Movilidad indicó que se trabaja con la empresa para ajustar su operación ante la entrada de la nueva regulación.
“Ecobici seguirá, hoy tiene un contrato vigente, es decir, sigue prestando el servicio y Ecobici establecerá las condiciones. Estamos trabajando con ellos estableciendo las condiciones para su operación", dijo García Nieto.