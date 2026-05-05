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CDMX

Dueños de bicis y patines eléctricos deberán tramitar placa en CDMX a partir del 1 de julio

Quedan libres de tener que sacar placa los vehículos eléctricos tipo bicicleta, motoneta, bicicleta con un pequeño motor asistido que no rebasen los 25 kilómetros por hora.
mar 05 mayo 2026 01:31 PM
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La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Canaco) ha alertado sobre miles de locales que se dedican a vender bicicletas eléctricas en la CDMX. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Los vehículos motorizados eléctricos (VEMEPE) deberán contar con placa para poder circular en la Ciudad de México cuando rebasen los 25 kilómetros por hora, anunció el secretario de Movilidad, Ulises García Nieto.

“Este reglamento establece la necesidad de que estos vehículos cuenten con matrícula y con un distintivo de movilidad eléctrica”, dijo García Nieto al anunciar los cambios al Reglamento de Tránsito capitalino.

Desde el 1 de julio hasta el 20 de noviembre, todos los vehículos nuevos de este tipo que se vendan en la capital deberán contar con placa desde su salida de la tienda, mientras que los propietarios de vehículos adquiridos antes tendrán que tramitar su placa ante la Secretaría de Movilidad (Semovi).

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“Para ello se han realizado diferentes reuniones con las empresas para que a partir de la venta de cualquier vehículos con estas características que salgan de las empresas tendrán que firmarse”, dijo el secretario en conferencia de prensa.

¿Qué bicicletas y patines deben sacar placa para circular?

Bajo esta regulación entran los vehículos que cuenten con un motor con potencia de250 watts a 1.34 caballos de fuerza.

A partir del 1 de septiembre, los vehículos sin placa podrán ser sancionados y todas las empresas tendrán que vender los vehículos con placa.

Además será obligatorio para las y los conductores contar con licencia de conducir tipo A1 y A2 para la conducción de VEMEPE.

Propuesta Motos eléctricas Reforma Ley Tránsito
Los vehículos motorizados deberán contar con placas. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

¿Cómo se clasifican los vehículos eléctricos en CDMX?

Los vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE) se dividen en dos categorías:

-Tipo A: peso menor a 35 kilos

-Tipo B: peso mayor a 35 kilos hasta 350 kilos

Quedan libres de tener que sacar placa los vehículos eléctricos tipo bicicleta, motoneta, bicicleta con un pequeño motor asistido que no rebasen los 25 kilómetros por hora ni tengan un peso mayor a 35 kilogramos, considerados Vehículos Eléctricos Personales (VEP).

Estos deberán contar con un holograma emitido por la Secretaría de Movilidad con el cual tendrán derecho de circular por las vías confinadas, es decir, las ciclovías.

Mejorar la seguridad vial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la nueva regulación para vehículos eléctricos tiene el fin de fortalecer la seguridad vial.

“No tienen fines recaudatorios, el único objetivo es la seguridad vial y todo esto es a petición de una exigencia de la ciudadanía porque no se podía convivir sin reglas en las calles y en las avenidas de la ciudad”, dijo.

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La mandataria señaló que los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) deberán obedecer a reglas similares a las que se aplican en la ciudad a las y los conductores de motocicletas.

“Se va a homologar a los vehículos motorizados eléctricos algunas reglas y disposiciones que se aplican a las motocicletas”, apuntó.

Entre las obligaciones que deberán cumplir quienes conducen VEMEPE están:

- Contar con licencia para conducir.

- Tendrán prohibido circular por las banquetas, ciclovías, carriles confinados al transporte público y por carriles centrales de vías de acceso controlado.

- Las y los conductores tendrán la obligación de usar casco.

- Se deberá evitar manejar bajo el influjo del alcohol.

- No podrán circular por vías cuya velocidad máxima permitida supere los 50 kilómetros por hora.

- Se prohíbe a las y los menores de edad conducir estos vehículos.

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La jefa de Gobierno adelantó que se presentará un programa para que las y los policías de la Ciudad de México porten una cámara adherida a su uniforme, comenzando por los elementos de la Policía de Tránsito para garantizar una aplicación transparente de la ley.

“Con esto se busca aumentar la confianza ciudadana para fortalecer la cultura de legalidad”, dijo.

La mandataria espera llegar a finales de este 2026 con un avance importante en el registro de vehículos eléctricos y en el cumplimiento de la nueva regulación, la cual aún tiene pendiente la actualización del Código Fiscal para incluir el costo de placas y engomados, así como la definición de montos para las multas a personas propietarias y conductoras de VEMEPE.

En el caso de las bicletas de pedaleo asistido de Ecobici, el secretario de Movilidad indicó que se trabaja con la empresa para ajustar su operación ante la entrada de la nueva regulación.

“Ecobici seguirá, hoy tiene un contrato vigente, es decir, sigue prestando el servicio y Ecobici establecerá las condiciones. Estamos trabajando con ellos estableciendo las condiciones para su operación", dijo García Nieto.

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Ciudad de México Bicicletas Clara Brugada

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