Vales de fin de año en la CDMX se realiza mediante licitación en cumplimiento de las bases

El proceso, a cargo de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) —transmitido de forma pública en YouTube:—, determinó la descalificación de la empresa Previsión del Trabajo, S.A. de C.V. (Previvale) por incumplimientos en su propuesta técnica dentro de la Licitación Pública Nacional SAF-SARMA-DGRM-LP-06-26.

A partir de este caso, se desprenden tres lecciones fundamentales sobre la importancia de atender puntualmente las bases de una licitación:

1. Los requisitos formales y legales son obligatorios

Durante la revisión, se detectó que diversos documentos de la propuesta no contaban con la rúbrica del representante legal. Asimismo, la carta de responsable solidario no se presentó en original con su firma autógrafa. Dicho documento es indispensable para respaldar que las cadenas comerciales ofertantes otorguen descuentos reales a los usuarios; sin este sustento formal, el beneficio para los trabajadores queda desprotegido.