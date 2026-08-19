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CDMX

Cambio de propietario de auto en CDMX: lo que cuesta el trámite y la fecha límite para hacerlo

Quienes compren o vendan un auto en CDMX deben realizar el cambio de propietario para actualizar la titularidad y evitar multas, adeudos o responsabilidades asociadas al vehículo.
mié 19 agosto 2026 01:03 PM
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Vendiste tu auto o moto, pero sigue a tu nombre: el trámite que debes hacer en 15 días en CDMX
En la CDMX y otras partes del país es común la venta de vehículos ya sea entre particulares, o bien, que algunas empresas oferten parte de su flotilla, pero se recomienda cambiar de propietario. (Foto: IA / Meta)

La compra-venta de automóviles entre particulares es una práctica común en la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) establece un procedimiento para realizar el cambio de propietario y recomienda hacerlo dentro del plazo correspondiente.

El trámite permite actualizar el Padrón Vehicular y evitar que el vendedor mantenga responsabilidades jurídicas o fiscales relacionadas con un vehículo que ya no posee.

Las disposiciones de la Semovi también contemplan el cambio de propietario de motocicletas y remolques usados, por lo que sus nuevos dueños deben realizar el procedimiento y presentar la documentación requerida en los canales habilitados por la autoridad.

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Requisitos para cambio de propietario

Presentar documentación vigente en original para cotejo y copia fotostática (no fotografía ni captura de pantalla):

1. Identificación oficial con fotografía con datos personales legibles, sin tachaduras ni enmendaduras.

INE, pasaporte, cartilla del servicio militar (resellada), cédula profesional con fotografía, licencia de conducir vigente y expedida en la CDMX.

En caso de que el trámite lo realice un tercero:

  • Personas Físicas: Carta poder simple dirigida a la Secretaría de Movilidad, firmada ante y por dos testigos presentando identificación original del propietario del vehículo y de quien realiza el trámite y copia de las identificaciones oficiales de los testigos.
  • Personas Morales: Acta Constitutiva, RFC de la Empresa, Poder Notarial en donde se otorga al representante o apoderado legal poder general para ejercer facultades administrativas e Identificación Oficial original del representante o apoderado, además de carta poder firmada ante y por dos testigos en hoja membretada con copias de las identificaciones de los testigos.

* La Carta Poder deberá contener los datos del vehículo en cuestión como son: marca, modelo, número de serie vehicular, número de motor, placa.

2.- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses: predio, agua, teléfono fijo, estado de cuenta bancario (únicamente se aceptará si el titular de la cuenta es el mismo que el propietario).

En caso de ser persona física y presenta comprobante de persona moral, deberá ser acompañada de una autorización de uso de domicilio, en hoja membretada de la persona moral.

3.- Tenencias o refrendos vehiculares. Original y copia fotostática:

  • Comprobante de pago de tenencias o refrendos del ejercicio fiscal actual y cinco anteriores, de acuerdo al año de facturación del vehículo (6 en total).
  • En caso de no contar con algún comprobante de pago de tenencia, será válido presentar la certificación que emite la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX respecto a los pagos, acompañada del comprobante de pago original de la certificación.
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4.- Comprobante de propiedad. Original y copia fotostática de cualquiera de las siguientes opciones:

  • Factura origen. (No se aceptan facturas certificadas)
  • Si está a crédito, la Carta Factura original vigente (30 días), acompañada de la Copia sin valor de la factura de origen.
  • Factura digital (No endosable).

5.- Tarjeta de Circulación.

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¿Cuánto cuesta el trámite?

El costo es de 358 pesos para el cambio de propietario, carrocería, motor, domicilio y corrección de datos y debes hacer los siguientes pasos:

1. Ingresa a la página del Formato Múltiple de Pago de la Secretaría de Finanzas en el siguiente enlace: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/vehicular/42_5 , selecciona la opción “Tránsito” e imprime tu línea de captura con la clave 36-7.

2. Realizar el pago en los centros autorizados. Consúltalos en el siguiente enlace:

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/index_nuevo.html .

3. Transcurrido un plazo de 24 a 48 horas, acudir a los Módulos de Control Vehicular de la Secretaría de Movilidad con toda la documentación, incluida la línea de captura con pago de derechos, para tramitar el cambio de propietario o domicilio.

Para realizar el trámite se debe contar con la Llave CDMX .

¿Hay multas por no hacer el trámite y cuál es el plazo?

No, la Semovi no contempla agún tipo de sanción económica; sin embargo, sí recomienda hacerlo dentro de los 15 días hábiles tras la compra para actualizar los datos.

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Beneficios de tener los datos actualizados

Realizar este trámite evita tener problemas para ambos; el propietario anterior evitaría seguir seguir pagando la tenencia o el refrendo de un auto que ya no tiene, también recibir multas como infracciones por violar el reglamento de tránsito, además, en caso de que se cometa algún tipo de delitos, sería el primer sospechoso.

El nuevo dueño no podría verificar el auto si el padrón sigue con datos viejos o multas pendientes, o se no podría tramitar una nueva tarjeta de circulación o placas a su nombre.

Actualizar los datos también brinda certeza legal en caso de adquirir un seguro o si está involucrado en un percance vial.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad

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