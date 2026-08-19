Vendiste tu auto o moto, pero sigue a tu nombre: el trámite que debes hacer en 15 días en CDMX

Requisitos para cambio de propietario
Presentar documentación vigente en original para cotejo y copia fotostática (no fotografía ni captura de pantalla):
1. Identificación oficial con fotografía con datos personales legibles, sin tachaduras ni enmendaduras.
INE, pasaporte, cartilla del servicio militar (resellada), cédula profesional con fotografía, licencia de conducir vigente y expedida en la CDMX.
En caso de que el trámite lo realice un tercero:
- Personas Físicas: Carta poder simple dirigida a la Secretaría de Movilidad, firmada ante y por dos testigos presentando identificación original del propietario del vehículo y de quien realiza el trámite y copia de las identificaciones oficiales de los testigos.
- Personas Morales: Acta Constitutiva, RFC de la Empresa, Poder Notarial en donde se otorga al representante o apoderado legal poder general para ejercer facultades administrativas e Identificación Oficial original del representante o apoderado, además de carta poder firmada ante y por dos testigos en hoja membretada con copias de las identificaciones de los testigos.
* La Carta Poder deberá contener los datos del vehículo en cuestión como son: marca, modelo, número de serie vehicular, número de motor, placa.
2.- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses: predio, agua, teléfono fijo, estado de cuenta bancario (únicamente se aceptará si el titular de la cuenta es el mismo que el propietario).
En caso de ser persona física y presenta comprobante de persona moral, deberá ser acompañada de una autorización de uso de domicilio, en hoja membretada de la persona moral.
3.- Tenencias o refrendos vehiculares. Original y copia fotostática:
- Comprobante de pago de tenencias o refrendos del ejercicio fiscal actual y cinco anteriores, de acuerdo al año de facturación del vehículo (6 en total).
- En caso de no contar con algún comprobante de pago de tenencia, será válido presentar la certificación que emite la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX respecto a los pagos, acompañada del comprobante de pago original de la certificación.