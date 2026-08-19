Vendiste tu auto o moto, pero sigue a tu nombre: el trámite que debes hacer en 15 días en CDMX

La compra-venta de automóviles entre particulares es una práctica común en la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) establece un procedimiento para realizar el cambio de propietario y recomienda hacerlo dentro del plazo correspondiente.

El trámite permite actualizar el Padrón Vehicular y evitar que el vendedor mantenga responsabilidades jurídicas o fiscales relacionadas con un vehículo que ya no posee.

Las disposiciones de la Semovi también contemplan el cambio de propietario de motocicletas y remolques usados, por lo que sus nuevos dueños deben realizar el procedimiento y presentar la documentación requerida en los canales habilitados por la autoridad.