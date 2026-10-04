Los baches de la Ciudad de México y la sentencia de la SCJN

No es solo un problema de imagen urbana, los baches dañan el patrimonio de las personas (en el menor de los casos) pero también representan un peligro para la vida, la salud, la seguridad y la movilidad de quienes transitamos diariamente por las calles y avenidas de esta gran ciudad.

El problema adquiere una dimensión mayor si consideramos que en la Ciudad de México y en la zona conurbada habitan y se desplazan diariamente 22 millones de personas. Los baches también generan tráfico y esto afecta al medio ambiente.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, el 83.4 por ciento de las personas encuestadas, señaló que los baches son los principales problemas que enfrentan los habitantes de las zonas urbanas.

Pero ¿qué tiene que ver la SCJN con los baches de la Ciudad de México?

El 30 de diciembre de 2021, se publicó una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México (artículo 307 ter) para incorporar un nuevo impuesto que deberían pagar “las personas físicas o morales que realizan actividades de intermediación mediante plataformas digitales para entrega o recepción de alimentos, víveres u otras mercancías en la Ciudad” en palabras simples, empresas como Uber Eats deben pagar mensualmente un 2% sobre el total de comisiones o tarifas que cobren.

Lo llamativo de este nuevo impuesto, por llamarlo de alguna forma, fue su justificación: como las plataformas digitales de intermediación usan y aprovechan la infraestructura vial de la Ciudad de México se justifica que paguen por ese uso, lo que se recaude se destinará de manera preferente al mantenimiento de la infraestructura de la Ciudad.