“Mejorar todo el sistema”: el reto del Metro CDMX más allá del Mundial y la F1

En un día común, esta estación de la Línea 9 ronda los 1,900 usuarios diarios, mientras en un día de concierto registra entre 5,000 y 6,000 usuarios, de acuerdo con datos de la afluencia diaria de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Rubalcava sostiene que el objetivo es que el Metro capitalino funcione no solo ante eventos como el Mundial de Fútbol –del cual la ciudad fue sede de cinco partidos en el Estadio Azteca– y la Fórmula 1, sino dar un servicio eficiente a todos los usuarios.

“Lo que queremos hacer es ir mejorando línea por línea, no con el pretexto solamente del Mundial, no que funcione la Línea 9 cuando es la Fórmula 1, sino que vayamos mejorando todo el sistema”, afirma.



El director del Metro señala que durante años no se le dio una atención mayor al Metro, por lo cual la Línea 3 –de Indios Verdes a Universidad– y la Línea A –de Pantitlán a La Paz– hoy exigen una intervención profunda.

“Nos toca un reto muy grande este año que es la modernización de la Línea 3, una de las más afectadas, junto con la Línea A que estamos todavía viendo cómo podemos lograr el presupuesto.

“Es el resultado de muchos años que pidió atención y que no se les dio atención”, advierte.

Reconoce que una de las pocas modernizaciones mayores fue la intervención de la Línea 1, de Observatorio a Pantitlán, durante el periodo de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno, obra que continuó hasta ser concluida por Clara Brugada al frente del gobierno capitalino con la reinauguración del último tramo en noviembre de 2025.