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“Mejorar todo el sistema”: el reto del Metro CDMX más allá del Mundial y la F1

Adrián Rubalcava afirma que vienen retos para este sistema de transporte, como la rehabilitación integral de la Línea 3 de Universidad a Indios Verdes.
mié 04 noviembre 2026 01:33 PM
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Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, se toma fotos con usuarios junto a una réplica de un auto de la Fórmula 1.
El director general del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, afirma que este sistema de transporte ha sido clave en la movilidad en la Ciudad de México en eventos internacionales como la Fórmula 1. (Foto: Metro CDMX)

Con cerca de 16,000 usuarios por día solo en la estación Ciudad Deportiva –próxima al Autódromo Hermanos Rodríguez– durante el Gran Premio de la Fórmula 1 , el Metro ha logrado ser uno de los principales medios de transporte para eventos de talla internacional en la Ciudad de México, afirma su director general, Adrián Rubalcava.

“Es un reto importante, sin embargo desplegamos el operativo como lo desplegamos para el Mundial con 3,600 elementos de seguridad en toda la red y todo el personal del Metro. Incrementamos dos trenes más en esta Línea (9) para poder disminuir la afectación”, dice en entrevista con Expansión Política.

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En un día común, esta estación de la Línea 9 ronda los 1,900 usuarios diarios, mientras en un día de concierto registra entre 5,000 y 6,000 usuarios, de acuerdo con datos de la afluencia diaria de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Rubalcava sostiene que el objetivo es que el Metro capitalino funcione no solo ante eventos como el Mundial de Fútbol –del cual la ciudad fue sede de cinco partidos en el Estadio Azteca– y la Fórmula 1, sino dar un servicio eficiente a todos los usuarios.

“Lo que queremos hacer es ir mejorando línea por línea, no con el pretexto solamente del Mundial, no que funcione la Línea 9 cuando es la Fórmula 1, sino que vayamos mejorando todo el sistema”, afirma.

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El director del Metro señala que durante años no se le dio una atención mayor al Metro, por lo cual la Línea 3 –de Indios Verdes a Universidad– y la Línea A –de Pantitlán a La Paz– hoy exigen una intervención profunda.

“Nos toca un reto muy grande este año que es la modernización de la Línea 3, una de las más afectadas, junto con la Línea A que estamos todavía viendo cómo podemos lograr el presupuesto.

“Es el resultado de muchos años que pidió atención y que no se les dio atención”, advierte.

Reconoce que una de las pocas modernizaciones mayores fue la intervención de la Línea 1, de Observatorio a Pantitlán, durante el periodo de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno, obra que continuó hasta ser concluida por Clara Brugada al frente del gobierno capitalino con la reinauguración del último tramo en noviembre de 2025.

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Al ser clave en la movilización de miles de aficionados durante el Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca, Rubalcava defiende la remodelación de la Línea 2 del Metro, que se realizó a contrarreloj.

“Mucha gente hablaba solo de remodelar las estaciones, no fue así, en realidad fue muy grande el mantenimiento de vías, cambiamos prácticamente todos los trenes en el interior, les dimos mantenimiento y no tuvimos una sola falla en Línea 2 durante todo el periodo del Mundial”, sostiene.

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Para su director, el Metro capitalino ha sido objeto de críticas “de manera injusta”, siendo una opción de movilidad accesible pues mientras el costo real de un viaje ronda los 17 pesos, el precio para cada pasajero se ha mantenido en cinco pesos.

“Tristemente han criticado de manera injusta el sistema, el sistema de la Ciudad de México es eficiente, independientemente de lo que puedan decir. Es un Metro muy barato, es el programa social más grande del país y de la ciudad”, asegura.

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Además, eventos como la Fórmula 1 son una oportunidad en que usuarios que no suelen utilizar el transporte público se muevan en la red de trenes.

“Estamos viendo a sectores de la población que nunca usan el Metro que ahora prefieren utilizar el Metro para llegar a este evento que venir en sus coches y eso sin duda habla de que el Metro tiene una capacidad eficiente”, señala Rubalcava.

Somos un sistema eficiente. Claro, hay que reconocer que ya estamos rebasados, el sistema fue creado para un número mucho menor de población y el costo del boleto influye muchísimo en que más gente quiera usarlo. Mover cada vez una mayor cantidad de personas sin duda es un reto difícil.
Adrián Rubalcava, director general del Metro CDMX

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