Ecobici llegará hasta Tláhuac y Xochimilco, anuncia secretario de Movilidad de CDMX

El sistema de bicicletas públicas Ecobici se expandirá hasta las alcaldías Tláhuac y Xochimilco, en el sur y oriente de la Ciudad de México, indicó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.
Con un total de 1,111 cicloestaciones, la red de bicicletas proyecta comenzar este 2026 su expansión hacia las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan.
La siguiente fase prevé 1,111 cicloestaciones y 15,000 bicicletas con cobertura en nueve alcaldías y una extensión de 120 kilómetros cuadrados.
Publicidad
“La instrucción que tenemos es (…) que se pueda hacer extensiva a más alcaldías como Tláhuac, Xochimilco, que no abarca la extensión inicial de Ecobici”, dijo al comparecer en el Congreso capitalino como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.
El titular de Movilidad explicó que con la expansión proyectada uno de los cambios más importantes es que las bicicletas serán propiedad del Gobierno capitalino y cada unidad tendrá un geolocalizador.
“Tienen un sistema de geolocalización que permitirá ubicar en dónde la trazabilidad de las mismas, en dónde se mueven, dónde están ubicadas, para fortalecer los mapas de calor y fortalecer la posibilidad de incrementar la demanda ahí donde más se necesite”, explicó el secretario capitalino.
García Nieto sostuvo que la asignación del nuevo contrato de dio a través de una licitación internacional abierta con múltiples participantes, que fue ganada por una empresa con experiencia previa.
"Ecobici es un sistema que ha sido probado en la ciudad, es exitoso y sin duda tiene también problemas como cualquier otro sistema, pero en su dimensión siempre estuvo garantizada su operación arriba del 92%. El restante sufrían penalizaciones”, señaló.
Actualmente Ecobici cuenta con 687 cicloestaciones, con hasta 9,308 bicicletas y cerca de 243,000 personas usuarias registradas. Tiene en promedio 50,000 viajes diarios y 1.5 millones de viajes mensuales; en lo que va de este 2026 se han destinado 73 millones de pesos para su operación y se han realizado 6.3 millones de viajes.
Publicidad
En infraestructura ciclista, la obra destacada es la nueva ciclovía en Calzada de Tlalpan ‘Gran Tenochtitlán” que conecta a través de cinco alcaldías, la cual registra más de 2,103 viajes diarios.
García Nieto reconoció que la demanda hasta el momento no es mucha, pero se proyecta que suba. “Es poco, pero va a incrementarse a partir de la conexión de muchos de los circuitos transversales que van a conectar los circuitos hacia (Calzada de) Tlalpan. El 97% de las personas usuarias reportan utilizarla al menos tres veces por semana y el 65% la usa para trasladarse a su trabajo”, detalló.
Este 2026 también se construyeron tres nuevos biciestacionamientos masivos en tres Centros de Transferencia Modal (Cetram): Huipulco, Taxqueña y Universidad. Con ello se sumaron 556 espacios gratuitos a los ya 2,616 existentes.