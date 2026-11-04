Ecobici llegará hasta Tláhuac y Xochimilco, anuncia secretario de Movilidad de CDMX

“La instrucción que tenemos es (…) que se pueda hacer extensiva a más alcaldías como Tláhuac, Xochimilco, que no abarca la extensión inicial de Ecobici”, dijo al comparecer en el Congreso capitalino como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.



El titular de Movilidad explicó que con la expansión proyectada uno de los cambios más importantes es que las bicicletas serán propiedad del Gobierno capitalino y cada unidad tendrá un geolocalizador.

“Tienen un sistema de geolocalización que permitirá ubicar en dónde la trazabilidad de las mismas, en dónde se mueven, dónde están ubicadas, para fortalecer los mapas de calor y fortalecer la posibilidad de incrementar la demanda ahí donde más se necesite”, explicó el secretario capitalino.

García Nieto sostuvo que la asignación del nuevo contrato de dio a través de una licitación internacional abierta con múltiples participantes, que fue ganada por una empresa con experiencia previa.

"Ecobici es un sistema que ha sido probado en la ciudad, es exitoso y sin duda tiene también problemas como cualquier otro sistema, pero en su dimensión siempre estuvo garantizada su operación arriba del 92%. El restante sufrían penalizaciones”, señaló.

En promedio, se realizan 50,000 viajes diarios en Ecobici y 1.5 millones mensuales. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro)





Actualmente Ecobici cuenta con 687 cicloestaciones, con hasta 9,308 bicicletas y cerca de 243,000 personas usuarias registradas. Tiene en promedio 50,000 viajes diarios y 1.5 millones de viajes mensuales; en lo que va de este 2026 se han destinado 73 millones de pesos para su operación y se han realizado 6.3 millones de viajes.