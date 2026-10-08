Si vas a manejar este jueves 8 de octubre, revisa antes de salir si tu automóvil tiene alguna restricción. El programa Hoy No Circula aplicará de manera habitual en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que algunos vehículos deberán quedarse en casa durante buena parte del día.
Hoy No Circula 8 de octubre: estos son los autos que no pueden circular en CDMX y Edomex
¿Qué autos no circulan este jueves 8 de octubre?
Los automóviles que deberán suspender su circulación son los que cumplan con las siguientes características:
- Engomado: verde.
- Terminación de placa: 1 o 2.
- Holograma: 1 o 2.
- Horario: de 5:00 a 22:00 horas.
La restricción forma parte del calendario habitual del Hoy No Circula, que asigna cada día de la semana a determinadas terminaciones de placas y colores de engomado. Los jueves corresponden al engomado verde y a las placas terminadas en 1 y 2.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de las zonas metropolitanas contempladas por el programa.
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
¿Qué autos están exentos?
Pueden circular sin restricciones:
- Vehículos con holograma 0 o 00
- Autos eléctricos o híbridos
- Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0
Si tu coche pertenece a alguno de estos grupos, puedes circular con normalidad.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Para este jueves no hay contingencia ambiental, por lo que únicamente aplica la restricción habitual del programa.
¿De cuánto es la multa por incumplir?
No respetar el Hoy No Circula puede impactar directamente tu bolsillo. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Con el valor de la UMA en 113.14 pesos, la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la imponga.