Hoy No Circula 8 de octubre: estos son los autos que no pueden circular en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este jueves 8 de octubre?

Los automóviles que deberán suspender su circulación son los que cumplan con las siguientes características:

Engomado: verde.

Terminación de placa: 1 o 2.

Holograma: 1 o 2.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas.

La restricción forma parte del calendario habitual del Hoy No Circula, que asigna cada día de la semana a determinadas terminaciones de placas y colores de engomado. Los jueves corresponden al engomado verde y a las placas terminadas en 1 y 2.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)





¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de las zonas metropolitanas contempladas por el programa.

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan



-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.