Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula 8 de octubre: estos son los autos que no pueden circular en CDMX y Edomex

La restricción será de 5:00 a 22:00 horas en las zonas donde opera el programa. Estos son los vehículos que deben suspender su circulación.
jue 08 octubre 2026 05:54 AM
Añadir Expansión Política en Google
Hoy no circula jueves CDMX y Edomex
La multa por incumplir el Hoy No Circula puede alcanzar los 3,394 pesos. (Tramino/Getty Images)

Si vas a manejar este jueves 8 de octubre, revisa antes de salir si tu automóvil tiene alguna restricción. El programa Hoy No Circula aplicará de manera habitual en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que algunos vehículos deberán quedarse en casa durante buena parte del día.

Publicidad

¿Qué autos no circulan este jueves 8 de octubre?

Los automóviles que deberán suspender su circulación son los que cumplan con las siguientes características:

  • Engomado: verde.
  • Terminación de placa: 1 o 2.
  • Holograma: 1 o 2.
  • Horario: de 5:00 a 22:00 horas.

La restricción forma parte del calendario habitual del Hoy No Circula, que asigna cada día de la semana a determinadas terminaciones de placas y colores de engomado. Los jueves corresponden al engomado verde y a las placas terminadas en 1 y 2.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)


¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de las zonas metropolitanas contempladas por el programa.

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

Andrés Manuel López Beltrán es captado entre la multitud en un evento de Morena.
México

Familias de niños con cáncer denuncian a ‘Andy’ López Beltrán y Amílcar Olán


-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Publicidad

¿Qué autos están exentos?

Pueden circular sin restricciones:

  • Vehículos con holograma 0 o 00
  • Autos eléctricos o híbridos
  • Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

Si tu coche pertenece a alguno de estos grupos, puedes circular con normalidad.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este jueves no hay contingencia ambiental, por lo que únicamente aplica la restricción habitual del programa.

Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador tomados de la mano
México

Rupturas, supuestos vínculos con el narco y sin AMLO: 15 datos para festejar los XV de Morena

¿De cuánto es la multa por incumplir?

No respetar el Hoy No Circula puede impactar directamente tu bolsillo. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Publicidad

Con el valor de la UMA en 113.14 pesos, la multa puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la imponga.

Tags

automóviles, movilidad Ciudad de México Contaminación ambiental

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad