La llamada “Ley Antimemes” fue aprobada en la Cámara de Diputados en medio de advertencias de la oposición sobre una posible censura en Internet. La reforma, avalada en lo general, establece sanciones millonarias para los proveedores de servicios de Internet que no retiren contenidos alterados o modificados sin autorización con inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas.
Diputados aprueban la “Ley Antimemes”
El dictamen modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor, con el objetivo de establecer reglas de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de Internet cuando se utilicen sus plataformas para vulnerar derechos de autor.
#AlMomento | Las y los diputados aprueban en lo general el dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet. https://t.co/z6LBbDf1ee— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 7, 2026
La reforma fue defendida por la diputada de Morena Claudia Selene Ávila Flores, quien sostuvo que el objetivo no es restringir la libertad de expresión, sino adaptar la protección de los derechos de autor a un entorno digital en el que las herramientas tecnológicas han transformado la manera de crear, modificar y distribuir contenidos.
La legisladora afirmó que Internet representa un espacio fundamental para ejercer derechos y libertades, por lo que la regulación debe buscar un equilibrio entre la protección de las obras y el mantenimiento de un entorno digital abierto. Según explicó, los proveedores no serán responsables automáticamente por los contenidos generados por terceros.
¿Qué contempla la llamada “Ley Antimemes”?
El dictamen establece que un proveedor de servicios de Internet no será responsable simplemente por transmitir información, alojar contenidos o proporcionar herramientas tecnológicas. Para que exista responsabilidad secundaria, deberán presentarse elementos adicionales, como conocimiento y participación en la conducta infractora, así como capacidad de control y un beneficio financiero directamente atribuible a esa actividad.
La reforma también modifica las reglas del llamado “puerto seguro”, mediante las cuales los proveedores pueden mantener una limitación de responsabilidad siempre que cumplan determinadas condiciones y actúen con la diligencia correspondiente.
Además, el artículo 114 Octies establece que las políticas aplicables a usuarios reincidentes deberán ser públicas, accesibles y conocidas previamente. Los proveedores tendrán que publicarlas de manera permanente en sus sitios de Internet, incorporarlas a sus términos y condiciones y contar con mecanismos mínimos de notificación a los usuarios.
La diputada Ávila Flores insistió en que la reforma busca proteger la propiedad intelectual y combatir la piratería, no establecer una restricción a la libertad de expresión.
“No estamos imponiendo una mordaza”.
El dictamen también establece consecuencias administrativas cuando se actualicen los supuestos de responsabilidad previstos en la reforma.
Diputados rechazan frenar la discusión
Antes de avanzar con la aprobación del dictamen, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó tres mociones suspensivas que buscaban detener su discusión y devolver el proyecto a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.
Las propuestas fueron presentadas por la diputada Kenia López Rabadán, del PAN; Gibrán Ramírez Reyes, de Movimiento Ciudadano, y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del PRI.
Con el rechazo de estas mociones, la discusión del dictamen continuó en el Pleno y la Cámara aprobó en lo general la reforma que ha sido identificada públicamente como “Ley Antimemes”.