Diputados aprueban la “Ley Antimemes”

El dictamen modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor, con el objetivo de establecer reglas de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de Internet cuando se utilicen sus plataformas para vulnerar derechos de autor.

#AlMomento | Las y los diputados aprueban en lo general el dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet. https://t.co/z6LBbDf1ee — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 7, 2026



La reforma fue defendida por la diputada de Morena Claudia Selene Ávila Flores, quien sostuvo que el objetivo no es restringir la libertad de expresión, sino adaptar la protección de los derechos de autor a un entorno digital en el que las herramientas tecnológicas han transformado la manera de crear, modificar y distribuir contenidos.

La legisladora afirmó que Internet representa un espacio fundamental para ejercer derechos y libertades, por lo que la regulación debe buscar un equilibrio entre la protección de las obras y el mantenimiento de un entorno digital abierto. Según explicó, los proveedores no serán responsables automáticamente por los contenidos generados por terceros.

¿Qué contempla la llamada “Ley Antimemes”?

El dictamen establece que un proveedor de servicios de Internet no será responsable simplemente por transmitir información, alojar contenidos o proporcionar herramientas tecnológicas. Para que exista responsabilidad secundaria, deberán presentarse elementos adicionales, como conocimiento y participación en la conducta infractora, así como capacidad de control y un beneficio financiero directamente atribuible a esa actividad.

La reforma también modifica las reglas del llamado “puerto seguro”, mediante las cuales los proveedores pueden mantener una limitación de responsabilidad siempre que cumplan determinadas condiciones y actúen con la diligencia correspondiente.

Además, el artículo 114 Octies establece que las políticas aplicables a usuarios reincidentes deberán ser públicas, accesibles y conocidas previamente. Los proveedores tendrán que publicarlas de manera permanente en sus sitios de Internet, incorporarlas a sus términos y condiciones y contar con mecanismos mínimos de notificación a los usuarios.