¿Cómo es el avión C-130J-30 Super Hercules del Ejército mexicano?
El C-130J-30 Super Hercules es una variante alargada del C-130J. Su fuselaje incorpora 15 pies adicionales de espacio para carga, lo que permite aumentar su capacidad para transportar personal y equipo.
El avión está diseñado para misiones de transporte aéreo táctico y, de acuerdo con la información oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, puede trasladar carga, vehículos, equipo militar y personal, además de realizar lanzamiento aéreo de tropas y suministros.
La versión C-130J incorpora una modernización importante respecto de generaciones anteriores del Hercules, con aviónica digital, sistemas de navegación modernos, piloto automático digital, radar a color y nuevos motores turbohélice, entre otras características.
Lockheed Martin, la fabricante, señala que el C-130J es capaz de desempeñar 20 tipos de misiones , entre ellas lanzamiento aéreo, búsqueda y rescate, combate de incendios, evacuación médica, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como operaciones especiales.
Más carga y alcance para la Fuerza Aérea
La incorporación del C-130J-30 permite a la FAM renovar una flota de Hercules que México ha utilizado durante más de cinco décadas. La empresa fabricante destaca que la nueva versión ofrece mayor potencia, alcance, eficiencia de combustible y capacidad de carga.
El C-130J también está diseñado para operar en condiciones que pueden limitar a otros aviones de transporte, incluidas pistas de dimensiones reducidas o superficies no preparadas. Esa característica forma parte de la utilidad táctica de la plataforma para transportar personal, equipo y suministros.
En su ficha técnica, la Fuerza Aérea estadounidense señala que el C-130J puede transportar hasta 42,000 libras de carga —alrededor de 19 toneladas—, mientras que la variante alargada C-130J-30 ofrece mayor espacio para carga y personal.
México ya operaba Hercules
La compra no representa la incorporación de México a una plataforma desconocida para sus fuerzas armadas. La FAM es un operador histórico de la familia C-130 Hercules, por lo que la transición al C-130J-30 permite aprovechar experiencia previa en operación, mantenimiento y logística de este tipo de aeronaves.
Lockheed Martin sostiene que esa experiencia es uno de los elementos que facilitarán la incorporación de la nueva generación del avión y que el C-130J cuenta con una red internacional de soporte para mantener su disponibilidad operativa.
La compañía señala que existen más de 570 C-130J en la flota mundial y que el modelo es utilizado por distintos países para misiones militares y humanitarias.