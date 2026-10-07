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México

México apuesta por un gigante del aire: así es el C-130J-30 Super Hercules

México incorporó un segundo C-130J-30 Super Hercules, un avión de transporte táctico con mayor capacidad de carga, alcance y versatilidad para operaciones militares y ayuda humanitaria.
mié 07 octubre 2026 04:07 PM
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En la imagen se ve un avión Super Hercules volando sobre una playa.
La adquisición del avión fue anunciada por la Embajada de Estados Unidos. (Foto: Especial )

El Ejército mexicano amplió su flota de aviones C-130 con la adquisición de un segundo C-130J-30 Super Hercules, aeronave de transporte táctico fabricada por Lockheed Martin y considerada la versión más reciente de la familia Hercules.

La adquisición fue anunciada por la Embajada de Estados Unidos. México es el primer país de América Latina en incorporarse a la flota mundial de Super Hercules. El primer C-130J-30 mexicano había sido anunciado en enero de 2026.

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¿Cómo es el avión C-130J-30 Super Hercules del Ejército mexicano?

El C-130J-30 Super Hercules es una variante alargada del C-130J. Su fuselaje incorpora 15 pies adicionales de espacio para carga, lo que permite aumentar su capacidad para transportar personal y equipo.

El avión está diseñado para misiones de transporte aéreo táctico y, de acuerdo con la información oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, puede trasladar carga, vehículos, equipo militar y personal, además de realizar lanzamiento aéreo de tropas y suministros.

La versión C-130J incorpora una modernización importante respecto de generaciones anteriores del Hercules, con aviónica digital, sistemas de navegación modernos, piloto automático digital, radar a color y nuevos motores turbohélice, entre otras características.

Lockheed Martin, la fabricante, señala que el C-130J es capaz de desempeñar 20 tipos de misiones , entre ellas lanzamiento aéreo, búsqueda y rescate, combate de incendios, evacuación médica, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como operaciones especiales.

Más carga y alcance para la Fuerza Aérea

La incorporación del C-130J-30 permite a la FAM renovar una flota de Hercules que México ha utilizado durante más de cinco décadas. La empresa fabricante destaca que la nueva versión ofrece mayor potencia, alcance, eficiencia de combustible y capacidad de carga.

El C-130J también está diseñado para operar en condiciones que pueden limitar a otros aviones de transporte, incluidas pistas de dimensiones reducidas o superficies no preparadas. Esa característica forma parte de la utilidad táctica de la plataforma para transportar personal, equipo y suministros.

En su ficha técnica, la Fuerza Aérea estadounidense señala que el C-130J puede transportar hasta 42,000 libras de carga —alrededor de 19 toneladas—, mientras que la variante alargada C-130J-30 ofrece mayor espacio para carga y personal.

México ya operaba Hercules

La compra no representa la incorporación de México a una plataforma desconocida para sus fuerzas armadas. La FAM es un operador histórico de la familia C-130 Hercules, por lo que la transición al C-130J-30 permite aprovechar experiencia previa en operación, mantenimiento y logística de este tipo de aeronaves.

Lockheed Martin sostiene que esa experiencia es uno de los elementos que facilitarán la incorporación de la nueva generación del avión y que el C-130J cuenta con una red internacional de soporte para mantener su disponibilidad operativa.

La compañía señala que existen más de 570 C-130J en la flota mundial y que el modelo es utilizado por distintos países para misiones militares y humanitarias.

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El papel del C-130 en emergencias

La incorporación del segundo avión también amplía la capacidad mexicana para responder ante desastres. La información difundida por la Embajada menciona que aeronaves C-130 participaron en el traslado de ayuda de emergencia, asistencia médica y personal después de los terremotos registrados en Venezuela.

Sin embargo, la propia información aclara que esa operación fue realizada con modelos anteriores del C-130 Hercules y no con un C-130J-30.

La expectativa planteada es que el segundo C-130J-30 permita ampliar la capacidad mexicana de respuesta ante emergencias y fortalecer el transporte aéreo para misiones humanitarias y de seguridad en la región.

Con la ampliación de su flota, México apuesta por la versión más moderna de una aeronave que sus fuerzas armadas han utilizado durante décadas y que ahora suma mayor capacidad de carga, alcance, eficiencia y versatilidad para distintas misiones.

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Secretaría de la Defensa Nacional Ejército Aviones

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