🇺🇸 🤝 🇲🇽¡Otro logro para la alianza estratégica entre Estados Unidos y México! Felicitamos a @LockheedMartin y a la Fuerza Aérea Mexicana por la adquisición de un segundo C-130J Super Hercules. ✈️ Un paso que fortalece nuestros vínculos comerciales y la cooperación bilateral en materia de seguridad regional. 💪 https://t.co/dZ7NDeKNrD #AliadosEnComercio — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 7, 2026





¿Cómo es el avión C-130J-30 Super Hercules del Ejército mexicano?

El C-130J-30 Super Hercules es una variante alargada del C-130J. Su fuselaje incorpora 15 pies adicionales de espacio para carga, lo que permite aumentar su capacidad para transportar personal y equipo.

El avión está diseñado para misiones de transporte aéreo táctico y, de acuerdo con la información oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, puede trasladar carga, vehículos, equipo militar y personal, además de realizar lanzamiento aéreo de tropas y suministros.

La versión C-130J incorpora una modernización importante respecto de generaciones anteriores del Hercules, con aviónica digital, sistemas de navegación modernos, piloto automático digital, radar a color y nuevos motores turbohélice, entre otras características.

Lockheed Martin, la fabricante, señala que el C-130J es capaz de desempeñar 20 tipos de misiones , entre ellas lanzamiento aéreo, búsqueda y rescate, combate de incendios, evacuación médica, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como operaciones especiales.

Más carga y alcance para la Fuerza Aérea

La incorporación del C-130J-30 permite a la FAM renovar una flota de Hercules que México ha utilizado durante más de cinco décadas. La empresa fabricante destaca que la nueva versión ofrece mayor potencia, alcance, eficiencia de combustible y capacidad de carga.

El C-130J también está diseñado para operar en condiciones que pueden limitar a otros aviones de transporte, incluidas pistas de dimensiones reducidas o superficies no preparadas. Esa característica forma parte de la utilidad táctica de la plataforma para transportar personal, equipo y suministros.

En su ficha técnica, la Fuerza Aérea estadounidense señala que el C-130J puede transportar hasta 42,000 libras de carga —alrededor de 19 toneladas—, mientras que la variante alargada C-130J-30 ofrece mayor espacio para carga y personal.

México ya operaba Hercules

La compra no representa la incorporación de México a una plataforma desconocida para sus fuerzas armadas. La FAM es un operador histórico de la familia C-130 Hercules, por lo que la transición al C-130J-30 permite aprovechar experiencia previa en operación, mantenimiento y logística de este tipo de aeronaves.

Lockheed Martin sostiene que esa experiencia es uno de los elementos que facilitarán la incorporación de la nueva generación del avión y que el C-130J cuenta con una red internacional de soporte para mantener su disponibilidad operativa.

La compañía señala que existen más de 570 C-130J en la flota mundial y que el modelo es utilizado por distintos países para misiones militares y humanitarias.