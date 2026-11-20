¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
Los automovilistas que circulen en un día y horario restringido pueden recibir una sanción económica. El monto depende de la entidad en la que se cometa la infracción.
En la Ciudad de México, la multa va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, con un valor diario de 117.31 pesos, equivale a:
- Mínimo: 2,346.20 pesos.
- Máximo: 3,519.30 pesos.
En el Estado de México, las sanciones por incumplir las restricciones ambientales pueden ir de 16 a 20 UMA, es decir, de 1,876.96 a 2,346.20 pesos.
¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?
El calendario sabatino establece restricciones diferentes para los automóviles con holograma 1 y 2. La regla depende del número de sábado del mes y de la terminación de las placas.
Así funciona:
Tipo de vehículo - Restricción
Holograma 2 - No circula ningún sábado del mes.
Holograma 1 con placas impares - No circula el primer y tercer sábado.
Holograma 1 con placas pares - No circula el segundo y cuarto sábado.
Quinto sábado del mes - No circulan los hologramas 2 y los vehículos foráneos sujetos a la restricción.
En noviembre de 2026, el calendario queda de la siguiente manera:
- 7 de noviembre: holograma 1 con placas impares.
- 14 de noviembre: holograma 1 con placas pares.
- 21 de noviembre: holograma 1 con placas impares.
- 28 de noviembre: holograma 1 con placas pares.
Los vehículos con holograma 2 tienen restricción todos estos días.
Antes de salir este sábado 21 de noviembre, revisa el holograma de tu automóvil y el último número de tu placa. Respetar el calendario del Hoy No Circula te ayudará a evitar sanciones y contribuirá a reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México.