¿Qué autos no circulan este sábado 21 de noviembre?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula , las restricciones estarán vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas y corresponden a los siguientes vehículos:

- Holograma 1: automóviles con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

- Holograma 2: todos los vehículos, sin importar el último dígito de la matrícula.

- Vehículos foráneos: aquellos que no cuentan con una verificación reconocida o una exención válida para circular en el Valle de México.

La restricción para los hologramas 1 con placas impares corresponde al primer y tercer sábado de cada mes. En cambio, los vehículos con holograma 2 deben descansar todos los sábados.

Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar. (Came)





¿Qué autos sí pueden circular?

Los siguientes vehículos pueden transitar con normalidad durante el sábado 21 de noviembre, siempre que no exista una disposición extraordinaria por contingencia ambiental:

- Automóviles con holograma 00 y 0.

- Vehículos eléctricos e híbridos que cuenten con la exención correspondiente.

- Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

- Vehículos que cuenten con una exención o autorización vigente.

Es importante considerar que las exenciones pueden tener condiciones específicas, por lo que conviene revisar la documentación del automóvil antes de circular.