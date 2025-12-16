Con obras públicas, movilidad y nuevos sistemas de transporte, así como programas sociales y construcción de Utopías como prioridades para el próximo año, estos son los puntos más relevantes del Presupuesto 2026 para la capital:

-Aumento a la inversión pública con 57,911 millones de pesos, un 31.2% más que en 2025. De estos 10,000 millones provendrán el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS) creado en marzo de 2025, cuyos recursos se derivan del incremento en el impuesto sobre nóminas que en la ciudad pasó del 3% al 4%.

-Para programas sociales y subsidios se destinarán 23,501 millones de pesos, que incluyen apoyos como Desde la Cuna para menores de 0 a 3 años; Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años; Pensión Hombres Bienestar para hombres de 60 a 64 años y Mercomuna, que son vales de despensa para las familias intercambiables en negocios locales y mercados públicos.

-Las alcaldías tendrán un incremento general del 7.5% en su presupuesto para 2026, con un total de 57,601 millones de pesos a ejercer entre las 16 demarcaciones.

-Además se destinarán 1,850 millones de pesos para el fortalecimiento de la Infraestructura Urbana de las alcaldías, para ser destinados a obras como bacheo en vías secundarias, red de agua potable y alumbrado público.

-Para obras públicas se destinarán 18,600 millones de pesos en 2026, esto es un incremento del 37.8% respecto a lo asignado para este 2025.

-Exclusivamente para repavimentación y bacheo se asignaron 2,500 millones de pesos.

-Para la construcción de 13 nuevas Utopías (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) se asignaron 2,500 millones de pesos, para adecuar estos centros de ofrecen instalaciones tanto deportivas, culturales, recreativas y comunitarias.

-Se suman 400 millones de pesos para la creación de nuevas Casas de las 3R, las cuales ofrecen servicios de cuidados como casas de día para adultos mayores, espacios de rehabilitación para personas con discapacidad, comedores y lavanderías públicos, así como espacios de cuidado para infancias.

-La Secretaría del Agua, encargada de la red de drenaje y de agua potable en la ciudad, tendrá un presupuesto de 19,000 millones de pesos el próximo año, un incremento del 26.7%.