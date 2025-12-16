Publicidad

CDMX

Las claves del Presupuesto CDMX para 2026: movilidad, bacheo y obras

El Presupuesto 2026 se aprobó en el Congreso CDMX con incrementos para el Metro CDMX, recursos para líneas de Cablebús y Trolebús, 13 nuevas Utopías, bacheo y repavimentación.
mar 16 diciembre 2025 04:22 PM
¿Cómo quedó el Presupuesto 2026 en los rubros más importantes para la CDMX? (YURI CORTEZ/AFP)

Con un gasto para 2026 de 313,385 millones de pesos, lo que representa un aumento del 7.5% respecto a lo aprobado en 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el Paquete Económico para el próximo año.

El presupuesto se aprobó prácticamente sin cambios a la propuesta de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

Con obras públicas, movilidad y nuevos sistemas de transporte, así como programas sociales y construcción de Utopías como prioridades para el próximo año, estos son los puntos más relevantes del Presupuesto 2026 para la capital:

-Aumento a la inversión pública con 57,911 millones de pesos, un 31.2% más que en 2025. De estos 10,000 millones provendrán el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS) creado en marzo de 2025, cuyos recursos se derivan del incremento en el impuesto sobre nóminas que en la ciudad pasó del 3% al 4%.

-Para programas sociales y subsidios se destinarán 23,501 millones de pesos, que incluyen apoyos como Desde la Cuna para menores de 0 a 3 años; Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años; Pensión Hombres Bienestar para hombres de 60 a 64 años y Mercomuna, que son vales de despensa para las familias intercambiables en negocios locales y mercados públicos.

-Las alcaldías tendrán un incremento general del 7.5% en su presupuesto para 2026, con un total de 57,601 millones de pesos a ejercer entre las 16 demarcaciones.

-Además se destinarán 1,850 millones de pesos para el fortalecimiento de la Infraestructura Urbana de las alcaldías, para ser destinados a obras como bacheo en vías secundarias, red de agua potable y alumbrado público.

-Para obras públicas se destinarán 18,600 millones de pesos en 2026, esto es un incremento del 37.8% respecto a lo asignado para este 2025.

-Exclusivamente para repavimentación y bacheo se asignaron 2,500 millones de pesos.

-Para la construcción de 13 nuevas Utopías (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) se asignaron 2,500 millones de pesos, para adecuar estos centros de ofrecen instalaciones tanto deportivas, culturales, recreativas y comunitarias.

-Se suman 400 millones de pesos para la creación de nuevas Casas de las 3R, las cuales ofrecen servicios de cuidados como casas de día para adultos mayores, espacios de rehabilitación para personas con discapacidad, comedores y lavanderías públicos, así como espacios de cuidado para infancias.

-La Secretaría del Agua, encargada de la red de drenaje y de agua potable en la ciudad, tendrá un presupuesto de 19,000 millones de pesos el próximo año, un incremento del 26.7%.

Para movilidad se destinarán en 2026 un total de 43,749 millones de pesos, 13% más respecto a este 2025.

-Solo para el Metro capitalino se asignaron 25,000 millones de pesos, el presupuesto más alto que ha tenido este sistema de transporte y un incremento del 8.7% sobre lo asignado para este año.
-De estos recursos para el Metro, 5,000 millones de pesos serán para dar inicio con la rehabilitación de la Línea 3, que va del Indios Verdes a Ciudad Universitaria; mientras 3,859.2 millones de pesos se destinarán a ocho contratos multianuales para mantenimiento, modernización de trenes, asesorías especializadas y servicios de material rodante.
-Se destinarán 4,559.7 millones de pesos para la construcción de dos nuevas líneas del Cablebús: la Línea 5 de Magdalena Contreras a Álvaro Obregón y la Línea 6 de Milpa Alta a Tláhuac, que llevará a la estación Tláhuac del Metro. La Línea 4, de Tlalpan a Coyoacán, se realizará con recursos del Gobierno federal.
-Se creará la Línea 0 del Trolebús de Chapultepec a Universidad, con un presupuesto de 900 millones de pesos.
-Para la modernización de los Centros de Transferencia Modal (Cetram) de la ciudad se destinarán 253 millones de pesos.

