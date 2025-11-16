Último tramo de la Línea 1 del Metro es reinaugurado tras más de tres años de obras

La mandataria aprovechó para comprometerse a no incrementar el costo por viaje en el Metro, cuyo precio real es de 13 pesos pero se cobra solo cinco pesos a las y los usuarios.

“El programa social más importante que tiene la ciudad es el subsidio al pasaje del Metro, entonces declaro aquí que no va a aumentar el pasaje del Metro”, dijo.

Brugada destacó que con la reapertura de la terminal Observatorio esta se convertirá en uno de los nodos de movilidad más importantes, en especial ante la próxima inauguración del último tramo del Tren Interurbano ‘El Insurgente’ México-Toluca.

“Este gran complejo Observatorio se va a convertir en el nodo de conectividad metropolitana más importante. Hoy se podrán conectar desde Toluca, viajar en el próximo tren 'El Insurgente', que próximamente va a inaugurar nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum), llegar a este complejo, tomar la Línea 1 y bajarse hasta Pantitlán y después trasladarse por la Línea A todo Zaragoza hasta Metro Santa Martha, en donde podrán tomar el Trolebús Elevado hasta Chalco.

“Es decir, de Toluca a Chalco, del poniente al oriente, tendremos una gran conectividad y eso nos da muchísimo gusto”, afirmó.

Adrián Rubalcava, director general del Metro, afirmó que las instalaciones y el personal del Metro están preparados para atender a las y los usuarios.

“El Metro está listo para prestar el servicio total en la Línea 1 desde Pantitlán hasta Observatorio. Desde el jueves pasado se realizó la marcha en blanco, lo que quiere decir que se han culminado las etapas de verificación de todos los sistemas y podemos decir que vamos a funcionar con éxito”, comentó.