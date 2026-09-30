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CDMX

¿Te obligarán a vender tu inmueble si no lo usas? Esto dice el Programa Metropolitano para el Valle de México

En Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Ecatepec y Atizapán las autoridades podrían ordenar la subasta de propiedades baldías o subutilizadas, pero bajo ciertas condiciones.
mié 30 septiembre 2026 06:20 PM
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Dos trabajadores se asoman en un balcón de un edificio de departamentos en venta en CDMX.
El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) propone que inmuebles que se encuentren en desuso o baldíos puedan ser puestos a "venta forzada" en "subasta pública". (Foto: Isaac Esquivel Monroy / Cuartoscuro.com)

"¡Alerta! Tu casa, tu patrimonio y tu bolsillo podrían estar en riesgo”, advierte el diputado capitalino Diego Garrido, del PAN.

Acción Nacional se ha pronunciado en contra del proyecto de Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), el cual se encuentra en proceso de consulta pública y, afirman, propone la “venta forzada” de inmuebles o predios en desuso.

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El proyecto de Programa Metropolitano plantea “sancionar” a aquellas personas que no cuentan con los recursos para construir o rehabilitar un inmueble o predio de su propiedad, acusó Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la Ciudad de México.

“(El proyecto) habla sobre una figura que me llama la atención, ojo a las y los capitalinos: una especie de venta forzada.

“Si tú durante dos a cuatro años no utilizaste el terreno que tú tienes, porque compraste el terreno con los esfuerzos de muchos años y te estás capitalizando para poder construir (…) vas a tener de dos a cuatro años para manifestar su utilización, si no se puede ir a una subasta”, afirmó la líder del blanquiazul en un comunicado.

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¿Qué propone el Programa Metropolitano sobre la “venta forzosa"?

El proyecto de Programa Metropolitano plantea la creación de Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios en la Zona Metropolitana del Valle de México, integrada por Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Bajo esta figura de Polígonos, las autoridades podrán catalogar inmuebles baldíos o subutilizados en zonas consolidadas, es decir, zonas que cuentan con servicios e infraestructura públicos.

De no concretarse la edificación en el término establecido la autoridad puede obligar a la venta forzosa de la propiedad en subasta pública, con el fin de que el nuevo adquirente realice la construcción”, propone el proyecto de Programa Metropolitano.

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Las personas propietarias de estos inmuebles contarían con un plazo de dos a cuatro años para construir.

Las alcaldías y los municipios que se contemplan para aplicar estos Polígonos se encuentran en Ciudad de México y Estado de México, los cuales son:

  • Ecatepec
  • Atizapán
  • Tlalnepantla
  • Naucalpan
  • Huixquilucan
  • Nezahualcóyotl
  • Gustavo A. Madero
  • Azcapotzalco
  • Miguel Hidalgo
  • Venustiano Carranza
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Coyoacán
  • Magdalena Contreras
  • Tláhuac

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"Venta forzosa" vs expropiación, ¿cuál es la diferencia?

La “venta forzosa” ya ocurre en la Ciudad de México, pero bajo la figura de expropiación, en la cual una dependencia u organismo del Gobierno capitalino inicia el proceso para adquirir un inmueble o predio por causas de utilidad pública, como la construcción de vivienda social, hospitales, escuelas o para obras públicas como puentes o transporte público.

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En cada caso, la persona propietaria es compensada por la autoridad, no se le quita su inmueble sin una retribución de por medio.

Por ejemplo, se usó la expropiación de predios para la construcción de la terminal Tláhuac de la Línea 12 del Metro, así como para la rehabilitación de edificios y vecindades dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 bajo el Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México.

La diferencia entre una expropiación y una “venta forzosa en subasta pública” es que bajo este nuevo mecanismo, no será el Gobierno quien deba adquirir la propiedad, sino que privados –como personas o empresas– podrán adquirir el inmueble.

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¿Cuándo comienza la “venta forzosa” de inmuebles?

El Programa Metropolitano es un proyecto que está a consulta pública hasta el próximo 22 de noviembre en foros y conversatorios en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, además de recibirse opiniones ciudadanas a través de su página web.

Por lo tanto, no hay una fecha definida para su aplicación e incluso en caso de aprobarse la figura de Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios, el programa será solo una guía para la coordinación entre las cuatro entidades que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Cada Congreso local deberá actualizar su propia legislación para regular los Polígonos y serán las autoridades de cada entidad quienes decidan sobre la aplicación de estas “ventas forzosas en subastas públicas”.

“El procedimiento contempla avalúos, reglas de transparencia y mecanismos de compensación económica para el propietario original, privilegiando la activación efectiva del suelo urbano antes que la aplicación coercitiva del instrumento”, aclara el proyecto de Programa Metropolitano.

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