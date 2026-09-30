¿Te obligarán a vender tu inmueble si no lo usas? Esto dice el Programa Metropolitano para el Valle de México

El proyecto de Programa Metropolitano plantea “sancionar” a aquellas personas que no cuentan con los recursos para construir o rehabilitar un inmueble o predio de su propiedad, acusó Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la Ciudad de México.
“(El proyecto) habla sobre una figura que me llama la atención, ojo a las y los capitalinos: una especie de venta forzada.
“Si tú durante dos a cuatro años no utilizaste el terreno que tú tienes, porque compraste el terreno con los esfuerzos de muchos años y te estás capitalizando para poder construir (…) vas a tener de dos a cuatro años para manifestar su utilización, si no se puede ir a una subasta”, afirmó la líder del blanquiazul en un comunicado.
¿Qué propone el Programa Metropolitano sobre la “venta forzosa"?
El proyecto de Programa Metropolitano plantea la creación de Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios en la Zona Metropolitana del Valle de México, integrada por Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.
Bajo esta figura de Polígonos, las autoridades podrán catalogar inmuebles baldíos o subutilizados en zonas consolidadas, es decir, zonas que cuentan con servicios e infraestructura públicos.
“ De no concretarse la edificación en el término establecido la autoridad puede obligar a la venta forzosa de la propiedad en subasta pública, con el fin de que el nuevo adquirente realice la construcción”, propone el proyecto de Programa Metropolitano.