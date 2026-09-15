Precaución: estas estaciones del Metro y Metrobús permanecerán cerradas por Desfile Militar

Como es costumbre, las Fiestas Patrias traerán una serie de modificaciones en la operación del Metro y el Metrobús, dos de los sistemas de transporte más importantes de la Ciudad de México (CDMX).
Si tienes previsto salir durante este miércoles, toma precauciones, ya que se registrarán afectaciones en el servicio del Metro y el Metrobús debido al Desfile Militar que se llevará a cabo en el Zócalo capitalino y sus inmediaciones.
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Estaciones del Metro cerradas por el Desfile Militar
De acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la única estación que permanecerá cerrada este miércoles 16 de septiembre es Zócalo-Tenochtitlán.
El cierre se debe a las actividades del Desfile Militar que se llevarán a cabo en el primer cuadro de la capital. En caso de asistir a este evento, se recomienda llegar por las estaciones Allende, Pino Suárez y Bellas Artes de la Línea 2, o bien por San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.
¿Qué estaciones del Metrobús permanecerán cerradas este 16 de septiembre?
Con motivo del Desfile Militar 2026, las líneas 1, 3, 4 y 7 registrarán cierres. Estos son los horarios en los que se verá afectado el servicio:
- Línea 1: de 9:00 a 14:00 horas permanecerán cerradas las estaciones Hamburgo, Reforma y Buenavista.
- Línea 3: de 9:00 a 14:00 horas permanecerán cerradas las estaciones Mina, Hidalgo y Juárez. La ruta Indios Verdes-Pueblo Santa Cruz Atoyac dejará de dar servicio en dicho horario.
- Línea 4 Ruta Norte: de 9:00 a 14:00 horas no brindará servicio entre Buenavista y Bellas Artes.
- Línea 4 Ruta Sur: desde las 5:00 horas se suspenderá servicio entre Buenavista y Las Cruces. La conexión con el AICM no se verá afectada.
- Línea 7: de 8:00 a 14:00 horas no habrá servicio entre Hidalgo y Campo Marte. La ruta Alameda Tacubaya-Glorieta Cuitláhuac suspenderá su servicio.
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Los cierres se realizan para agilizar el paso del Desfile Militar, que transitará por calles como 5 de Mayo, Eje Central, avenida Juárez y Paseo de la Reforma.
La ruta coincide con estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús. La reapertura de las estaciones afectadas se realizará conforme al avance del desfile y así lo determinen autoridades de dicho sistema de transporte y autoridades capitalinas.