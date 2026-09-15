Precaución: estas estaciones del Metro y Metrobús permanecerán cerradas por Desfile Militar

¿Qué estaciones del Metrobús permanecerán cerradas este 16 de septiembre?

Con motivo del Desfile Militar 2026, las líneas 1, 3, 4 y 7 registrarán cierres. Estos son los horarios en los que se verá afectado el servicio:

- Línea 1: de 9:00 a 14:00 horas permanecerán cerradas las estaciones Hamburgo, Reforma y Buenavista.

- Línea 3: de 9:00 a 14:00 horas permanecerán cerradas las estaciones Mina, Hidalgo y Juárez. La ruta Indios Verdes-Pueblo Santa Cruz Atoyac dejará de dar servicio en dicho horario.

- Línea 4 Ruta Norte: de 9:00 a 14:00 horas no brindará servicio entre Buenavista y Bellas Artes.

- Línea 4 Ruta Sur: desde las 5:00 horas se suspenderá servicio entre Buenavista y Las Cruces. La conexión con el AICM no se verá afectada.

- Línea 7: de 8:00 a 14:00 horas no habrá servicio entre Hidalgo y Campo Marte. La ruta Alameda Tacubaya-Glorieta Cuitláhuac suspenderá su servicio.