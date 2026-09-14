Si trabajas el 16 de septiembre, cómo se paga por ser día festivo obligatorio: ¿debe ser doble o triple?

¿Cuánto me deben pagar si trabajo en un día de descanso obligatorio?

El artículo 75 de la LFT establece que las personas que laboran en días de descanso obligatorios, no solo deben recibir el sueldo normal por día, sino también un salario doble por la jornada realizada.

Por esta razón, comúnmente se dice que el trabajador debe recibir el equivalente al triple de su salario habitual, pues se suma el pago por un día más un sueldo doble. Por ejemplo, si un trabajador gana 500 pesos por día, en caso de trabajar en un día de descanso obligatorio deberá recibir 1,500 pesos.

¿El 15 de septiembre es día de descanso obligatorio?

A menudo, existe la duda sobre si el 15 de septiembre es un día de descanso obligatorio, ya que es la fecha en que se realiza el tradicional Grito de Independencia en el Zócalo y otras plazas públicas del país.

Sin embargo, esta fecha no está contemplada por la LFT como un día de descanso obligatorio, por lo que en caso de que te toque trabajar, el pago que recibirás será el habitual. Existen casos particulares de algunas empresas que ofrecen algún incentivo adicional por trabajar este día, o que determinan que sus trabajadores laboren solo media jornada o desde casa, pero se trata de decisiones internas.