¿Cuándo es el próximo puente después del 16 de septiembre? Estos son los días festivos que quedan en 2026

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en su artículo 74 que el 16 de septiembre es día de descanso oficial; sin embargo, hay actividades en las que sí se requiere que los trabajadores acudan, por lo que deberán de recibir un pago doble, más el que corresponda por trabajar en día feriado, es decir, un pago triple.

El mismo artículo señala que las leyes federales y locales pueden establecer más días de descanso oficial cuando haya elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Además, si el día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá agregar el pago de la prima dominical de 25% adicional, conforme está señalado en el artículo 71 de la LFT, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

¿Cuándo es el próximo día de descanso oficial después del 16 de septiembre?

Los trabajadores tendrán que esperar más de dos meses para disfrutar de un fin de semana largo, ya que de acuerdo en lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación a inicios de año, la siguiente fecha corresponde al lunes 16 de noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Al igual que los trabajadores formales del país, también los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria tampoco tendrán clases el lunes 16 de noviembre; será el primer fin de semana largo en este ciclo escolar.