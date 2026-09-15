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México

¿Cuándo es el próximo puente después del 16 de septiembre? Estos son los días festivos que quedan en 2026

Los mexicanos que tienen un empleo formal disfrutan de varios días de descanso oficial, los cuales están estipulados en la Ley. Además, los niños no tienen clases, por lo que pueden disfrutar de días libres.
mar 15 septiembre 2026 09:41 AM
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Una pareja camina de mano en una playa con arena blanca y mar y cielo azul. Palapas y sillas donde hay personas sentadas en sillas.jpg
Los puentes largos o los días de descanso oficiales son aprovechados por las personas para disfrutar de los distintos sitios turísticos del país. (Foto: iStock)

Los días festivos de descanso oficiales en México son de los periodos que más disfrutan los trabajadores que cuentan con un empleo formal, debido a que pueden dedicarlos a diversas actividades, desde el reposo, visitar algún lugar turístico o visitar a la familia.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió que los estudiantes de educación básica no tuvieran clases los días 15 y 16 de septiembre, que este 2026 caen en martes y miércoles,y aunque no es puente largo, sí pueden tomarse como días de menor actividad.

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La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en su artículo 74 que el 16 de septiembre es día de descanso oficial; sin embargo, hay actividades en las que sí se requiere que los trabajadores acudan, por lo que deberán de recibir un pago doble, más el que corresponda por trabajar en día feriado, es decir, un pago triple.

El mismo artículo señala que las leyes federales y locales pueden establecer más días de descanso oficial cuando haya elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Además, si el día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá agregar el pago de la prima dominical de 25% adicional, conforme está señalado en el artículo 71 de la LFT, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

¿Cuándo es el próximo día de descanso oficial después del 16 de septiembre?

Los trabajadores tendrán que esperar más de dos meses para disfrutar de un fin de semana largo, ya que de acuerdo en lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación a inicios de año, la siguiente fecha corresponde al lunes 16 de noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Al igual que los trabajadores formales del país, también los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria tampoco tendrán clases el lunes 16 de noviembre; será el primer fin de semana largo en este ciclo escolar.

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Viernes de descanso por Consejo Técnico en las escuelas

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que la primera sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar que recién comenzó, será el viernes 25 de septiembre.

Después están programadas para el 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, y para el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

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¿Qué días de descanso oficiales quedan para 2026?

16 de septiembre, Día de la Independencia de México.

16 de noviembre, se adelanta por el Día de la Revolución Mexicana.

El calendario laboral también contempla el 25 de diciembre por Navidad.

Mientras que fechas como el Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, y el Día de la Virgen de Guadalupe, que se conmemora el 12 de diciembre, pese a su peso cultural y social, no están considerados como días de descanso obligatorio.

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