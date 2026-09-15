Parquímetros en CDMX el 15 y 16 de septiembre: ¿qué día se paga y cuál no?

¿Se paga parquímetro el 15 de septiembre?

Quienes estacionen su automóvil el 15 de septiembre en los espacios regulados por ecoParq, sistema administrado por la Secretaría de Movilidad (Semovi), deberán pagar la tarifa correspondiente durante el horario de operación.

En las colonias de los polígonos Benito Juárez Norte y Sur, así como en Anzures, Lomas de Chapultepec y Florida, el servicio funciona de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.

Polanco tiene un horario adicional en la zona delimitada por las avenidas Arquímedes, Horacio, Moliere y Reforma. Ahí, el servicio opera de miércoles a sábado de 08:00 a 01:00 horas del día siguiente.

Para Roma e Hipódromo, el horario es de lunes a miércoles de 08:00 a 20:00 horas. De jueves a sábado se amplía hasta la 01:00 horas del día siguiente.

🔔 ¡Recuerda!

Este martes 15 de septiembre todas las zonas de parquímetros #EcoParq operan con normalidad.



Recuerda realizar tu pago correspondiente en parquímetro o através de nuestras Apps autorizadas.🇲🇽#MovilidadCDMX #ecoParq pic.twitter.com/EDUZTJ8jU6 — ecoParq (@ecoParq) September 14, 2026





¿Qué pasa con los parquímetros el 16 de septiembre?

Para el 16 de septiembre cambia la regla. La fecha está reconocida por la Ley Federal del Trabajo como día de descanso obligatorio, por lo que durante esa jornada se suspende el cobro de los espacios regulados.

Quienes utilicen un lugar administrado por ecoParq ese día no tendrán que realizar el pago del parquímetro.

También hay otras fechas sin cobro en CDMX

Además de los domingos, el cobro de los parquímetros se suspende en determinadas fechas del año. El calendario contempla el 1 de enero, el primer lunes de febrero por la conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución, y el tercer lunes de marzo por el natalicio de Benito Juárez.

También quedan exentos de pago el 1 de mayo, Día del Trabajo; el tercer lunes de noviembre por la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, y el 25 de diciembre, Navidad.



¿Quién es responsable de los parquímetros de las colonias Juárez y Cuauhtémoc?

El sistema de parquímetros supervisado por la Secretaría de Movilidad, no opera en las colonias Juárez y Cuauhtémoc, los encargados de regular el estacionamiento en vía pública en estas colonias es por parte de Servicios Metropolitanos (SERVIMET S.A.) a través de Operadora de Estacionamientos Viales, S.A. de C.V. (OPEVSA)

Para mayor información comunicarse a los teléfonos 56-1589-5873 , 55-1269-6059, 56-1587-2279