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CDMX

Parquímetros en CDMX el 15 y 16 de septiembre: ¿qué día se paga y cuál no?

Las celebraciones modifican el cobro de los espacios regulados en CDMX, pero la regla cambia entre el 15 y el 16 de septiembre.
mar 15 septiembre 2026 09:12 AM
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Mujer utiliza el parquímetro en la Ciudad de México para estacionar su carro en la calle.
La tarifa autorizada para parquímetros a partir del 01 de enero del 2026 es de 3.40 pesos por cada 15 minutos. Para el retiro de candado inmovilizador es de 340.00 pesos de acuerdo a los artículos 259 y 230 respectivamente del Código Fiscal 2026 de la Ciudad de México. (Expansión Gemini)

Durante las Fiestas Patrias, quienes estacionen su vehículo en una zona con parquímetros de CDMX deberán tomar en cuenta que el cobro no será igual durante el 15 y 16 de septiembre .

Ambas fechas están relacionadas con la celebración de la Independencia de México, pero solo una está contemplada dentro de los días en que se suspende el pago.

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¿Se paga parquímetro el 15 de septiembre?

Quienes estacionen su automóvil el 15 de septiembre en los espacios regulados por ecoParq, sistema administrado por la Secretaría de Movilidad (Semovi), deberán pagar la tarifa correspondiente durante el horario de operación.

En las colonias de los polígonos Benito Juárez Norte y Sur, así como en Anzures, Lomas de Chapultepec y Florida, el servicio funciona de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.

Polanco tiene un horario adicional en la zona delimitada por las avenidas Arquímedes, Horacio, Moliere y Reforma. Ahí, el servicio opera de miércoles a sábado de 08:00 a 01:00 horas del día siguiente.

Para Roma e Hipódromo, el horario es de lunes a miércoles de 08:00 a 20:00 horas. De jueves a sábado se amplía hasta la 01:00 horas del día siguiente.


¿Qué pasa con los parquímetros el 16 de septiembre?

Para el 16 de septiembre cambia la regla. La fecha está reconocida por la Ley Federal del Trabajo como día de descanso obligatorio, por lo que durante esa jornada se suspende el cobro de los espacios regulados.

Quienes utilicen un lugar administrado por ecoParq ese día no tendrán que realizar el pago del parquímetro.

También hay otras fechas sin cobro en CDMX

Además de los domingos, el cobro de los parquímetros se suspende en determinadas fechas del año. El calendario contempla el 1 de enero, el primer lunes de febrero por la conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución, y el tercer lunes de marzo por el natalicio de Benito Juárez.

También quedan exentos de pago el 1 de mayo, Día del Trabajo; el tercer lunes de noviembre por la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, y el 25 de diciembre, Navidad.

Zócalo de la Ciudad de México cerrado por evento patrio.
CDMX

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¿Quién es responsable de los parquímetros de las colonias Juárez y Cuauhtémoc?

El sistema de parquímetros supervisado por la Secretaría de Movilidad, no opera en las colonias Juárez y Cuauhtémoc, los encargados de regular el estacionamiento en vía pública en estas colonias es por parte de Servicios Metropolitanos (SERVIMET S.A.) a través de Operadora de Estacionamientos Viales, S.A. de C.V. (OPEVSA)

Para mayor información comunicarse a los teléfonos 56-1589-5873 , 55-1269-6059, 56-1587-2279

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¿Cuál es la tarifa vigente y multas vigentes?

La tarifa autorizada para parquímetros a partir del 01 de enero del 2026 es de 3.40 pesos por cada 15 minutos. Para el retiro de candado inmovilizador es de 340.00 pesos de acuerdo a los artículos 259 y 230 respectivamente del Código Fiscal 2026 de la Ciudad de México.

La multa por pago vencido o falta de pago es el equivalente a 5, 7 o 10 unidades de medida y actualización vigente (UMA), conforme al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Oficina con adornos alusivos a la independencia de México. Sobre un escritorio en primer plano, hay una laptop prendida con dos pequeñas banderas de México a los lados, una taza negra con la leyenda "México", un calendario con el mes de septiembre 2026 y varios billetes de $500 y $200.
México

Si trabajas el 16 de septiembre, cómo se paga por ser día festivo obligatorio: ¿debe ser doble o triple?

¿Cómo puedo pagar a través de las Apps?

PARKUM

1. Regístrate y da de alta los datos de tu automóvil

2. Registra tu tarjeta de débito o crédito y abona saldo

3. Inicia el tiempo de uso del cajón de estacionamiento

4. Al finalizar el tiempo, libera el cajón de estacionamiento, emite el recibo y automáticamente se descuenta del saldo.

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MUEVE CIUDAD

1. Regístrate y da de alta los datos de tu automóvil

2. Registra tu tarjeta de débito o crédito y abona saldo (o tarjeta de prepago)

3. Selecciona el vehículo y el tiempo que quieres usar

4. Verifica que tus datos sean correctos, de ser así te notifica el pago y cuanto tiempo te queda de parquímetro

-Puedes extender el pago al finalizar tu tiempo

Blinkay

Una vez instalada la aplicación en tu celular:

1. Regístrate y da de alta los datos de tu automóvil

2. Selecciona tu medio de pago para recargar saldo

3. Selecciona “Pagar parquímetro” en el menú principal

4. Confirma los datos: placa, ubicación y tarifa

5. Selecciona la hora final, mediante el slider de tiempo y/o los botones de incremento

6. Confirma el pago del estacionamiento.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad

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