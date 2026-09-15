¿A qué hora dará Sheinbaum el Grito de Independencia y tocará Intocable en el Zócalo?

A qué hora dará el grito la presidenta Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la programación difundida para la celebración, el Grito está previsto para las 23:00 horas desde Palacio Nacional, frente a la Plaza de la Constitución. El acto formará parte de los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Desde las 19:00 horas comenzarán las actividades artísticas y culturales, mientras que alrededor de las 21:00 horas está previsto el bloque principal de conciertos. El programa avanzará hasta llegar a la ceremonia encabezada por la presidenta.

Intocable cerrará la celebración después del Grito

Intocable será el encargado de cerrar el concierto en el Zócalo, con una presentación programada después del Grito. La información disponible no establece una hora específica para el inicio de su actuación.

La cartelera anunciada el 9 de septiembre también incluye a José Alfredo Jiménez Medel, Legado de Grandeza, los tres ganadores de México Canta 2026, el Mariachi de la Guardia Nacional, el Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional y el grupo musical de la Secretaría de Marina.



Así queda la programación del 15 de septiembre

La programación contempla los siguientes momentos:

- 19:00 horas: inicio de las actividades artísticas y culturales en el Zócalo

- 21:00 horas: comienzo del bloque principal de conciertos.

- 23:00 horas: Grito de Independencia encabezado por Claudia Sheinbaum.

- Después del Grito: presentación de Intocable, quien cerrará la celebración musical.

Calles cerradas durante el Grito de Independencia en el Zócalo

Durante el Grito de Independencia, las principales restricciones se concentrarán alrededor del Zócalo y el Centro Histórico. La SSC establecerá tres perímetros de seguridad para controlar el acceso vehicular y facilitar el desplazamiento de los peatones.

Primer perímetro:

- Eje 1 Norte Ignacio López Rayón

- Eje Central Lázaro Cárdenas

- José María Izazaga

- Eje 1 Oriente Anillo Circunvalación