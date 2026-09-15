Grito de Independencia en vivo hoy desde el Zócalo de CDMX: Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia este 15 de septiembre

Miles de personas se concentran este 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México para participar en los festejos por el CCXVI Aniversario del Grito de Independencia, por lo que las autoridades capitalinas implementarán un operativo especial de seguridad y vialidad en el Centro Histórico.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que habrá tres cinturones de seguridad alrededor del Zócalo, además de cierres y adecuaciones viales conforme avance la celebración. Por ello, quienes tengan previsto acudir deberán considerar que el acceso al primer cuadro estará sujeto a los perímetros establecidos por las autoridades.

Aunque la SSC señaló algunas vialidades como alternativas para evitar la zona centro, estas también pueden servir como referencia para quienes se desplacen hacia las inmediaciones del Zócalo y posteriormente continúen su recorrido a pie, siempre de acuerdo con los puntos de acceso que sean habilitados.

Las principales vías señaladas por las autoridades son:

Al norte: Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel La Católica.

Al sur: avenida Circunvalación y calle Bolívar.

Al oriente: República de Perú y avenida Fray Servando Teresa de Mier.

Al poniente: República de Uruguay y avenida Izazaga.

La SSC aclaró que las vialidades estarán sujetas a modificaciones y cierres conforme se desarrollen las actividades, por lo que los asistentes deberán atender en todo momento las indicaciones del personal policial.