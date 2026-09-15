Grito de Independencia en vivo hoy desde el Zócalo de CDMX: Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia este 15 de septiembre
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Cómo llegar al Zócalo de la CDMX para dar el Grito de Independencia
Miles de personas se concentran este 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México para participar en los festejos por el CCXVI Aniversario del Grito de Independencia, por lo que las autoridades capitalinas implementarán un operativo especial de seguridad y vialidad en el Centro Histórico.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que habrá tres cinturones de seguridad alrededor del Zócalo, además de cierres y adecuaciones viales conforme avance la celebración. Por ello, quienes tengan previsto acudir deberán considerar que el acceso al primer cuadro estará sujeto a los perímetros establecidos por las autoridades.
Aunque la SSC señaló algunas vialidades como alternativas para evitar la zona centro, estas también pueden servir como referencia para quienes se desplacen hacia las inmediaciones del Zócalo y posteriormente continúen su recorrido a pie, siempre de acuerdo con los puntos de acceso que sean habilitados.
Las principales vías señaladas por las autoridades son:
- Al norte: Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel La Católica.
- Al sur: avenida Circunvalación y calle Bolívar.
- Al oriente: República de Perú y avenida Fray Servando Teresa de Mier.
- Al poniente: República de Uruguay y avenida Izazaga.
La SSC aclaró que las vialidades estarán sujetas a modificaciones y cierres conforme se desarrollen las actividades, por lo que los asistentes deberán atender en todo momento las indicaciones del personal policial.
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Tres cinturones de seguridad en el Zócalo
Para garantizar la seguridad de los asistentes, la SSC desplegó 3,500 policías y 91 unidades específicamente en el Zócalo y el Centro Histórico.
El operativo contempla patrullajes a pie, vigilancia en las zonas de concentración, monitoreo mediante sistemas de videovigilancia y atención médica prehospitalaria.
En total, la dependencia desplegará 13 mil 107 policías en las 16 alcaldías, apoyados por mil 436 unidades, 46 motopatrullas, ocho grúas, 12 ambulancias, seis motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos “Cóndores”.
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Recomiendan anticipar traslados
Ante las afectaciones viales previstas durante la celebración, la SSC recomendó a la población anticipar sus traslados, respetar los cierres y perímetros de seguridad y seguir las instrucciones de los policías.
La dependencia también pidió evitar las zonas donde se desarrollen los eventos si no es necesario acudir y mantenerse informados sobre las modificaciones a la circulación.
Para conocer las afectaciones viales y las alternativas de movilidad en tiempo real, la ciudadanía puede consultar las cuentas oficiales @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX.
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Los memes inundan las redes por el 15 de septiembre
El 15 de septiembre no solo es una de las fechas más importantes del calendario mexicano; también es una oportunidad para que el ingenio de los usuarios de redes sociales convierta las Fiestas Patrias en toda clase de memes.
Cada año, conforme se acerca la noche del Grito de Independencia, Facebook, X, Instagram, TikTok y WhatsApp comienzan a llenarse de imágenes, videos y frases relacionadas con la celebración. La comida, las bebidas, las reuniones familiares y hasta los gastos de la noche mexicana se convierten en material para el humor digital.
Uno de los protagonistas habituales es el pozole, platillo que para muchos representa una parte indispensable de la celebración. Los memes suelen retratar la emoción de quienes esperan la cena del 15 de septiembre , pero también las consecuencias de repetir varias veces el plato.
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Si trabajas el 16 de septiembre, ¿se te paga el doble o triple?
Las personas que laboren en esta fecha, deberán recibir el “salario triple” que establece la ley, es decir: el pago normal de un día más el doble sueldo.
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Detenido con 500,000 pesos
Un joven fue detenido por llevar 500,000 pesos en efectivo en los alrededores del Zócalo capitalino, por elementos de la Policía que vigilaban como parte del operativo de seguridad por el Grito de Independencia.
El hombre de 20 años fue revisado en uno de los filtros de seguridad en las calles República de Chile y Tacuba, en el Centro Histórico.
Al realizar la inspección, los oficiales localizaron seis paquetes con billetes de 200 pesos al interior de la mochila, además de dos paquetes con billetes de 100 pesos entre sus ropas, cuyo contenido sumó 500,000 pesos en efectivo, cantidad cuya procedencia no pudo acreditar", indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
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El embajador Ronald Johnson felicita a México
El embajador de Estados Unidos en México felicitó a todos los mexicanos por su aniversario de independencia.
''Felicitaciones al pueblo de México mientras celebran su independencia, su historia y todo lo que hace a este país extraordinario'', dijo.
''Por generaciones, estadounidenses y mexicanos han estado juntos en momentos definitorios, conectados por valores democráticos y lazos profundos entre nuestros pueblos. Hoy, el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum están fortaleciendo esa asociación para hacer a nuestras naciones más seguras, más fuertes y más prósperas. Alina y yo deseamos a todos los mexicanos un muy feliz Día de la Independencia. ¡Viva México!'', añadió.
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Sheinbaum canta con los Tigres del Norte
A horas de conmemorarse la Independencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió, en su cuenta de TikTok, un video con imágenes de su reunión con los Tigres del Norte en Palacio Nacional el pasado 14 de septiembre.
En el clip, los integrantes de la agrupación corean su canción "México sigue de pie" junto a la mandataria y recorren las inmediaciones del recinto.
Los Tigres del Norte se presentarán la noche de este 15 de septiembre en la alcaldía Venustiano Carranza como parte de los festejos patrios y compartirán escenario con Maelo Ruiz, la Sonora Dinamita y otros artistas.
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Vendedores ambulantes ofrecen sus productos
Puestos de banderas y mercancía como sombreros, trenzas, moños y máscaras de luchadores están autorizados a vender sobre Francisco I. Madero. Asistentes compran productos alusivos a las Fiestas Patrias.