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CDMX

Hoy No Circula lunes 7 de septiembre: estos autos no salen en CDMX y Edomex

Antes de salir a trabajar o llevar a los niños a la escuela, revisa si tu vehículo tiene restricción este lunes en CDMX y Edomex.
lun 07 septiembre 2026 06:01 AM
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Hoy No Circula
Automovilistas de CDMX y Edomex deben revisar placa, engomado y holograma antes de salir. (Cuartoscuro)

La semana comienza con una nueva jornada del programa Hoy No Circula, por lo que quienes tienen previsto trasladarse este lunes deberán revisar algo más que la ruta y el tráfico antes de encender el automóvil.

Para este lunes 7 de septiembre, el calendario establece una combinación específica que dejará a algunos vehículos fuera de circulación durante buena parte del día.

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Estos autos no circulan el lunes 7 de septiembre

Los vehículos que deberán descansar este lunes son los que tienen engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6 y holograma de verificación 1 o 2.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que estos automóviles no podrán circular durante ese periodo en las zonas donde aplica el programa.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)


¿En dónde aplica el programa?

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

En territorio mexiquense aplica en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

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-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

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¿Qué autos están exentos?

En condiciones normales, el Hoy No Circula no aplica para vehículos con hologramas 00 y 0, así como para unidades eléctricas e híbridas.

También existen excepciones para vehículos de emergencia, transporte escolar y servicios funerarios cuando cumplen con las condiciones correspondientes, además de unidades conducidas por personas con discapacidad que cuenten con la documentación requerida y vehículos foráneos con pase turístico vigente.

Estas exenciones pueden modificarse cuando las autoridades ambientales decretan una contingencia y aplican medidas extraordinarias, como el Doble Hoy No Circula.

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Multas por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.

Hoy No Circula
Los autos con engomado amarillo y placas 5 o 6 descansan este lunes si tienen holograma 1 o 2. (Saúl López/Cuartoscuro)

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¿Habrá Doble Hoy No Circula este 7 de septiembre?

De acuerdo con autoridades ambientales, está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula durante este 7 de septiembre, ya que esta medida solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire.

Para este lunes, no se tiene prevista su implementación, por lo que se mantiene el esquema habitual del Hoy No Circula.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Contaminación ambiental

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