Hoy No Circula lunes 7 de septiembre: estos autos no salen en CDMX y Edomex

La semana comienza con una nueva jornada del programa Hoy No Circula, por lo que quienes tienen previsto trasladarse este lunes deberán revisar algo más que la ruta y el tráfico antes de encender el automóvil.
Para este lunes 7 de septiembre, el calendario establece una combinación específica que dejará a algunos vehículos fuera de circulación durante buena parte del día.
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Estos autos no circulan el lunes 7 de septiembre
Los vehículos que deberán descansar este lunes son los que tienen engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6 y holograma de verificación 1 o 2.
La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que estos automóviles no podrán circular durante ese periodo en las zonas donde aplica el programa.
¿En dónde aplica el programa?
La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.
En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
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¿Qué autos están exentos?
En condiciones normales, el Hoy No Circula no aplica para vehículos con hologramas 00 y 0, así como para unidades eléctricas e híbridas.
También existen excepciones para vehículos de emergencia, transporte escolar y servicios funerarios cuando cumplen con las condiciones correspondientes, además de unidades conducidas por personas con discapacidad que cuenten con la documentación requerida y vehículos foráneos con pase turístico vigente.
Estas exenciones pueden modificarse cuando las autoridades ambientales decretan una contingencia y aplican medidas extraordinarias, como el Doble Hoy No Circula.
Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:
-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs
-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs
Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.
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¿Habrá Doble Hoy No Circula este 7 de septiembre?
De acuerdo con autoridades ambientales, está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula durante este 7 de septiembre, ya que esta medida solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire.
Para este lunes, no se tiene prevista su implementación, por lo que se mantiene el esquema habitual del Hoy No Circula.