Hoy No Circula lunes 7 de septiembre: estos autos no salen en CDMX y Edomex

¿Qué autos están exentos?

En condiciones normales, el Hoy No Circula no aplica para vehículos con hologramas 00 y 0, así como para unidades eléctricas e híbridas.

También existen excepciones para vehículos de emergencia, transporte escolar y servicios funerarios cuando cumplen con las condiciones correspondientes, además de unidades conducidas por personas con discapacidad que cuenten con la documentación requerida y vehículos foráneos con pase turístico vigente.

Estas exenciones pueden modificarse cuando las autoridades ambientales decretan una contingencia y aplican medidas extraordinarias, como el Doble Hoy No Circula.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.