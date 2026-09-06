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Trump va contra el lobo mexicano, aunque solo mata a 1 de cada 20,000 cabezas de ganado

El presidente de Estados Unidos atribuye al lobo gris mexicano pérdidas millonarias a la industria ganadera, pero datos confirman que solo es responsable de la muerte de 1 de cada 20,000 cabezas de ganado.
dom 06 septiembre 2026 01:07 PM
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda y un ejemplar del lobo gris mexicano, a la derecha.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca quitar la protección al lobo gris mexicano en Estados Unidos. (Fotos: White House (izq.) y SEDEMA/ Cuartoscuro.com (der.))

El presidente Donald Trump busca retirar la protección al lobo gris mexicano y autorizar su eliminación para “proteger y apoyar” a los ganaderos de Estados Unidos, pese a que este lobo es responsable de apenas una muerte por cada 20,000 cabezas de ganado en Arizona y Nuevo México.

“Se considerará autorizar la eliminación letal de lobos grises y lobos mexicanos y para permitir una mayor capacidad de respuesta ante emergencias", indica el comunicado de la Casa Blanca .

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La orden ejecutiva firmada por Trump fija 90 días para determinar si el lobo gris y el lobo gris mexicano cumplen los criterios establecidos por la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés) para retirar su protección y autorizar su eliminación.

Esto incluye situaciones que impliquen amenazas a la seguridad humana o amenazas al ganado doméstico, indicó la Casa Blanca.

317 ejemplares de lobo gris mexicano –142 en Arizona y 175 en Nuevo México– fueron contabilizados al término de 2025, de acuerdo con el último reporte elaborado por Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (FWS, por sus siglas en inglés).

Solo 106 cabezas de ganado fueron depredadas o lesionadas hasta provocar su muerte por lobos mexicanos en Arizona y Nuevo México de enero a junio de 2026, de acuerdo con el registro de FWS.

Las pérdidas causadas por lobos mexicanos representan apenas el 0.005% de las dos millones de cabezas de ganado contabilizadas en ambos estados, según datos del USDA National Agricultural Statistics Service Information (USD NASS) al 1 de enero de 2026.

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“Estoy firmando una orden que autoriza a los rancheros a proteger a las comunidades rurales y a los rebaños de ganado de los lobos grises mexicanos depredadores que les están costando decenas de millones de dólares y poniendo en peligro no solo a los rebaños, sino también a las personas”, afirmó Trump al firmar el documento el viernes 4 de septiembre.

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La industria ganadera pesa en la economía estadounidense: 1.2 millones de ejemplares de ganado y becerros se registraron en Nuevo México, mientras en Arizona fueron 870,000 cabezas hasta enero de 2026.

No obstante, de eliminarse la protección al lobo gris mexicano por orden de Trump se pondría punto final a 50 años de cooperación para su conservación entre México y Estados Unidos.

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Desde 1976 Estados Unidos incluyó al lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi) como especie en peligro de extinción bajo la Ley de Especies. A partir de 1977 ambos países iniciaron un programa binacional de reproducción en cautiverio para evitar la extinción de esta subespecie.

En julio de 2025, el lobo mexicano pasó de la categoría de Extinto en vida libre a en Peligro de Extinción en México, de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

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Donald Trump animales en peligro de extinción

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