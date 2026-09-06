Trump va contra el lobo mexicano, aunque solo mata a 1 de cada 20,000 cabezas de ganado

La orden ejecutiva firmada por Trump fija 90 días para determinar si el lobo gris y el lobo gris mexicano cumplen los criterios establecidos por la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés) para retirar su protección y autorizar su eliminación.

Esto incluye situaciones que impliquen amenazas a la seguridad humana o amenazas al ganado doméstico, indicó la Casa Blanca.

317 ejemplares de lobo gris mexicano –142 en Arizona y 175 en Nuevo México– fueron contabilizados al término de 2025, de acuerdo con el último reporte elaborado por Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (FWS, por sus siglas en inglés).

Solo 106 cabezas de ganado fueron depredadas o lesionadas hasta provocar su muerte por lobos mexicanos en Arizona y Nuevo México de enero a junio de 2026, de acuerdo con el registro de FWS.

Las pérdidas causadas por lobos mexicanos representan apenas el 0.005% de las dos millones de cabezas de ganado contabilizadas en ambos estados, según datos del USDA National Agricultural Statistics Service Information (USD NASS) al 1 de enero de 2026.





“Estoy firmando una orden que autoriza a los rancheros a proteger a las comunidades rurales y a los rebaños de ganado de los lobos grises mexicanos depredadores que les están costando decenas de millones de dólares y poniendo en peligro no solo a los rebaños, sino también a las personas”, afirmó Trump al firmar el documento el viernes 4 de septiembre.