Rutas exprés en Ecobici: Trayectos para llegar a tu trabajo en el Centro de la CDMX

En quince minutos, se pueden avanzar hasta cuatro kilómetros, que es la distancia, por ejemplo, de la estación del Metro San Cosme al Zócalo Capitalino. Considerando el peso y volumen de una bicicleta de Ecobici.

Así que ve echando cuentas, y no olvides hidratarte en el camino o llegando a tu centro de trabajo. Porque te presentamos unas rutas que puedes aprovechar, y sentir que andas de turista rumbo al trabajo.





De las periferias a la gran Tenochtitlán

Si vienes de las periferias de municipios como Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan y llegas a la ciudad por las líneas naranja y azul, vives en alcaldías como Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, la Calzada México-Tacuba es la conexión directa a la gran Tenochtitlán.

Las primeras estaciones para tomar una Ecobici de las líneas naranja y azul son las que están en metro Refinería, sobre la avenida Aquiles Serdán, y Tacuba en la calle Mar Mediterráneo.

Desde Refinería- Cuitláhuac-México Tacuba

Si quieres evitarte el trasbordo a la línea azul en Tacuba, y arrancar tu viaje desde Refinería puedes tomar avenida Invierno para evitar el gran flujo vehicular de la avenida Aquiles Serdán, seguir hasta la primera glorieta, girar a la derecha en calle Tebas, darte una refrescada al paso de los gigantes árboles de la colonia Clavería, hasta girar a la segunda calle a la izquierda en calle Nilo hasta avenida Cuitláhuac y encontrarte con la México-Tacuba.

En avenida Cuitláhuac no hay ciclopista así que pon toda la atención, toma todo el carril de la derecha, el artículo 17 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México te respalda.

Esta es una ruta que puede ser utilizada para las personas que viven en la delegación Azcapotzalco colindante a la avenida Cuitláhuac y también para quienes viven en la alcaldía Miguel Hidalgo, colindantes a la avenida Mariano Escobedo.

Desde metro Tacuba o Cuitláhuac todo derecho

Si partes desde Tacuba, sales en dirección Cuatro Caminos, saliendo caminas a la derecha, y detrás de la salida, en calle Mar Mediterráneo, hay una estación de Ecobici. Tomas hacia la México Tacuba y sigues por toda la ciclopista hacia el Centro.

Por debajo de esta avenida, pasa la línea azul del Metro y puedes encontrar una estación de Ecobici cercana a estaciones Cuitláhuac, Normal y San Cosme, no hay pierde, la ancestral México-Tacuba es la ruta ideal para llegar al Centro a las personas que viven en colonias de su periferia y que ya tienen estaciones de servicio: Ángel Zimbrón, Clavería, San Álvaro, Popotla, Tacuba, los Manzanos, Nextitla, un Hogar para Nosotros, Anáhuac, Tlaxpana, San Rafael, Santa María la Ribera, Tabacalera.

Al terminar la México Tacuba, esta se convierte en Ribera de San Cosme y Avenida México Tenochtitlán, antes de que se convierta en Avenida Hidalgo debes girar a la derecha hacia calle Rosales, cruzar Reforma y avenida Juárez, y ahí, dependiendo la ubicación de tu centro de trabajo busca tu estación más cercana para dejar tu Ecobici.

Desde Tacuba al Centro, son aproximadamente 30 minutos, por una distancia de ocho kilómetros, desde Refinería son de cinco a diez minutos más, por casi un kilómetro y medio más de distancia. Si ya agarras camino desde la zona de Normal-San Cosme, o Metrobús Revolución, tardarás hasta 20 minutos.

Por el bosque de Chapultepec

Si estás en colonias como la San Miguel Chapultepec, Tacubaya, Condesa, Escandón o llegas del oriente de la Ciudad por estaciones de las líneas naranja, rosa y café como Constituyentes, Tacubaya, Juanacatlán, Tacubaya, Patriotismo, la Primera Sección del Bosque de Chapultepec es la opción.

El parque y bosque urbano más grande América Latina está abierto para el paso de bicicletas, incluso el lunes, de cinco de la mañana hasta las nueve de la noche. A tu entrada debes indicar a los elementos de seguridad, por cuál puerta saldrás.

Entrando por Constituyentes

El acceso de Quebradora que está sobre avenida Constituyentes es la clave, entras sigues derecho hasta llegar a la Avenida Heroico Colegio Militar a la derecha, cruzarás las fuentes, los Baños de Moctezuma, la Quinta Colorada, hasta llegar al Altar a la Patria hasta salir por la Puerta de los Leones y tomar Reforma hasta el Centro.

El viaje desde Quebradora hasta el Centro se estima en 26 a 35 minutos, por 8 kilómetros, aproximadamente, de recorrido. La estación de Ecobici más cercana al acceso es la que está en General Gómez Pedraza-Gobernador Tiburcio Montiel.

Desde el Cablebús de Chapu

También puedes tomar una Ecobici desde Molino del Rey, muy cerca de estación del Metro Constituyentes y de la estación Los Pinos del Cablebus, de ahí cruzar toda la avenida Molino del Rey (dentro del Bosque), hasta salir a Calzada Molino del Rey y bajar por la ciclopista hasta Reforma y de ahí hasta el Centro, por la ciclopista del camellón.

Desde el sur

Para los más sureños, un recorrido que puede durar entre 30 y 40 minutos y menos, al Centro de la CDMX, inicia desde el WTC o Poliforum Siqueiros, ahí la estación del Metrobús más cercana es Poliforum, por esa zona, hay al menos siete cicloestaciones a la redonda. Desde ahí, la ruta clave y menos complicada es todo Insurgentes, hasta llegar a Reforma y continuar hasta avenida Juárez en el Centro Histórico.

Esta ruta queda como anillo al dedo para los habitantes de las colonias Nápoles, Del Valle, Segunda sección de la Escandón, Roma Norte, Roma Sur, Hipódromo, o quienes llegan por el metro Chilpancingo de la línea café.

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