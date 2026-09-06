Adentro, el comercio está prohibido. Afuera, los vendedores ambulantes ocupan las banquetas, las jardineras y el paseo peatonal. Entre el flujo de pasajeros, turistas y policías, el entorno de Bellas Artes se convierte cada día en un escenario donde conviven la renovación millonaria del Metro, el comercio informal y una disputa que está lejos de resolverse.

Vendedores ambulantes en Bellas Artes

En el interior de Bellas Artes no hay puestos ni locales de venta: es la única estación del Metro donde se prohíbe expresamente el comercio, de acuerdo con el nuevo reglamento para los comercios dentro del Metro capitalino.

"Quedando totalmente prohibidos los espacios comerciales en la estación Bellas Artes", indica el Artículo 14 del reglamento publicado por el Sistema de Transporte Colectivo en la Gaceta Oficial .

La estación Bellas Artes de la Línea 2 del Metro se inspiró en el Palacio de Bellas Artes para su remodelación. (Foto: Shelma Navarrete)



Sin embargo, apenas al salir de la estación, y a un costado del Palacio de Bellas Artes, se extienden 57 puestos ambulantes que se identifican como parte de la Colectiva Mazahua Betsy.

Perfumes árabes, máquinas rasuradoras, juguetes de plástico, llaveros, monederos y gorras son algunas de las mercancías que se ofrecen sobre el Paseo Peatonal Ángela Peralta.

Decenas de puestos ocupan el Paseo Peatonal Ángela Peralta a un costado del Palacio de Bellas Artes. (Foto: Shelma Navarrete)



También se venden squishies con forma de dumplings, barras de mantequilla, queso y otras figuras. En sus versiones pirata, estos juguetes representan un riesgo debido a la posibilidad de que contengan benceno, una sustancia que eleva la posibilidad de desarrollar cáncer, advirtió el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).







Al caminar hacia la Alameda Central, se contabilizan al menos 48 puestos instalados entre las jardineras, donde se ofrecen antojitos y comida. Algunos representan un riesgo para el público debido al uso de altas temperaturas y tanques de gas LP.