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México

La Fiscalía General de la República atrae la investigación sobre la muerte del diputado Zenyazen Escobar

El legislador federal de Morena fue hallado sin vida este viernes al interior de un vehículo en el municipio de Puente Nacional, del estado de Veracruz.
sáb 05 septiembre 2026 04:55 PM
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En la imagen, el diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar, habla durante una sesión en el Congreso.
Autoridades investigan qué pasó con el diputado Zenyazen Escobar. (Foto: Especial )

La Fiscalía General de la República (FGR) se hará cargo de la investigación sobre la muerte del diputado federal del partido Morena, Zenyazen Escobar, quien fue encontrado sin vida este viernes en su natal Veracruz.

Un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara a la FGR informar sobre el caso , la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que la dependencia ya investiga el deceso en colaboración con la fiscalía estatal.

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"Respecto a las investigaciones, le agradezco mucho a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía del Estado, que son las que están haciendo las investigaciones y ya ellos van a dar el reporte", confirmó Nahle a medios de comunicación este sábado.

La gobernadora estatal acudió esta tarde al velorio del diputado Escobar, que se realiza en la funeraria Bosques del Recuerdo de la capital veracruzana, para dar el pésame a la familia del legislador.

A su salida habló con medios de comunicación locales. Les explicó que la madrugada de este sábado concluyó la autopsia y la fiscalía general informará sobre los hallazgos del estudio.

"Porque, como diputado federal, corresponde a la propia FGR el que se atraiga el caso, que se investigue", agregó.

El cuerpo del diputado Zenyazen Escobar fue hallado este viernes al interior de un automóvil, en el municipio de Puente Nacional, del estado de Veracruz.

Aunque se informó que el cadáver tenía un impacto de bala, el secretario de Gobierno de Veracruz, Rodrigo Ahued, descartó que Escobar fuera víctima de un atentado o ataque directo en su contra.

"En este momento nos notifican que no es un atentado o un ataque, es un lamentable fallecimiento por un arma de fuego", declaró el funcionario.

A la funeraria acudieron también el exgobernador Cuitláhuac García y el propio Ricardo Ahued.

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