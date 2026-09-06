La celebración patronal de Nuestra Señora de la Luz terminó en tragedia la noche del sábado en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, Estado de México, luego de que una explosión de pirotecnia provocara el desplome de parte de una estructura y dejara 10 personas muertas y 64 lesionadas.
Explosión de pirotecnia en Temascalcingo deja 10 muertos y más de 60 heridos durante fiesta patronal
De acuerdo con información de Protección Civil del Estado de México, el accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la explanada de la iglesia de la comunidad, donde se desarrollaban los festejos.
El material pirotécnico que detonó se encontraba almacenado en un inmueble aledaño a la parroquia. La explosión provocó el colapso del techo y parte de la estructura, además de una sección de la barda perimetral.
El desplome alcanzó a personas que se encontraban en el lugar y dejó a algunas atrapadas entre los escombros.
La explosión ocurrió mientras la comunidad celebraba las fiestas patronales dedicadas a Nuestra Señora de la Luz. La presencia de pobladores y visitantes durante los festejos complicó las labores posteriores al accidente, debido a que varias personas resultaron afectadas por el derrumbe.
Tras el estallido, habitantes de la comunidad comenzaron a solicitar apoyo mediante redes sociales y pidieron el envío de ambulancias para atender a los heridos.
Videos difundidos después del accidente muestran la zona iluminada con lámparas mientras pobladores y cuerpos de emergencia participan en las labores de rescate y remoción de escombros.
Operativo rescate
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Temascalcingo y municipios cercanos, además de paramédicos de la Cruz Roja y del Servicio de Urgencias del Estado de México.
También participaron integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias y de la Policía Estatal.
Debido a que algunas personas quedaron atrapadas, se utilizó maquinaria pesada para retirar los materiales colapsados y facilitar las labores de búsqueda y rescate.
Los lesionados fueron trasladados principalmente a hospitales de Temascalcingo y Atlacomulco, donde se activaron protocolos de atención.
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que su representación en el Estado de México activó los protocolos institucionales para recibir a las personas que requirieran atención médica.
Entre los heridos hay menores de edad
Reportes difundidos después del accidente señalan que entre las personas lesionadas hay niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
Una lista compartida en redes sociales incluyó los nombres de algunas personas trasladadas al Hospital General de Atlacomulco, aunque las autoridades deben confirmar oficialmente la identidad y condición médica de cada paciente.
La Diócesis de Atlacomulco informó, por su parte, que dos sacerdotes de Santa María Canchesdá resultaron heridos, aunque se encontraban fuera de peligro después de recibir atención médica.