De acuerdo con información de Protección Civil del Estado de México, el accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la explanada de la iglesia de la comunidad, donde se desarrollaban los festejos.

El material pirotécnico que detonó se encontraba almacenado en un inmueble aledaño a la parroquia. La explosión provocó el colapso del techo y parte de la estructura, además de una sección de la barda perimetral.

El desplome alcanzó a personas que se encontraban en el lugar y dejó a algunas atrapadas entre los escombros.



La explosión ocurrió mientras la comunidad celebraba las fiestas patronales dedicadas a Nuestra Señora de la Luz. La presencia de pobladores y visitantes durante los festejos complicó las labores posteriores al accidente, debido a que varias personas resultaron afectadas por el derrumbe.

Tras el estallido, habitantes de la comunidad comenzaron a solicitar apoyo mediante redes sociales y pidieron el envío de ambulancias para atender a los heridos.

Videos difundidos después del accidente muestran la zona iluminada con lámparas mientras pobladores y cuerpos de emergencia participan en las labores de rescate y remoción de escombros.

Operativo rescate

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Temascalcingo y municipios cercanos, además de paramédicos de la Cruz Roja y del Servicio de Urgencias del Estado de México.

También participaron integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias y de la Policía Estatal.

Debido a que algunas personas quedaron atrapadas, se utilizó maquinaria pesada para retirar los materiales colapsados y facilitar las labores de búsqueda y rescate.