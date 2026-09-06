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México

Ministros en retiro hacen balance de la nueva Corte y señalan fallas a un año de su llegada

Exministros alertan sobre una "larga" curva de aprendizaje y decisiones con "acomodo ideológico" a favor del Ejecutivo.
dom 06 septiembre 2026 05:20 PM
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Los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García, Yasmín Esquivel Mossa, Hugo Aguilar Ortiz, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama caminan durante la primera sesión en territorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García, Yasmín Esquivel Mossa, Hugo Aguilar Ortiz, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama durante la primera sesión en territorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la histórica asistencia de seis de sus nueve ministros. (Cuartoscuro/Isabel Mateos Hinojosa)

Un año después de la histórica elección de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las promesas de renovación comienzan a ser sometidas a prueba. La primera Corte elegida por voto popular llegó con la promesa de ser más austera, cercana al pueblo y capaz de transformar al Poder Judicial.

Sin embargo, ministros en retiro advierten rezagos, deficiencias técnicas y decisiones que han despertado dudas sobre su autonomía.

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La nueva integración de la Corte asumió funciones en 2025, después de que sus nueve integrantes fueran elegidos por los ciudadanos, en un proceso inédito que sustituyó el antiguo mecanismo de designación, en el que intervenían el presidente y el Senado.

A doce meses de aquel cambio, quienes durante años formaron parte del máximo tribunal hacen un primer balance. José Ramón Cossío, ministro en retiro y coordinador del Observatorio de la Justicia, señala que uno de los principales problemas es el rezago en los tribunales, que, de acuerdo con sus observaciones, no están logrando desahogar todos los asuntos que reciben: “Se están tardando mucho tiempo”.

También señaló que encontraron falta de conocimientos técnicos en materia de juicio de amparo. Esto, luego de que en septiembre de 2025 la ministra Lenia Batres mencionara que la controversia constitucional es una especie de juicio de amparo, lo que generó reacciones de especialistas en Derecho, quienes explicaron las diferencias entre ambos conceptos.

El ministro en retiro agregó que, en algunas decisiones de la Corte, encontraron una “preeminencia al criterio del expresidente de la República”, pues explicó que se validaron reformas que coinciden con el criterio de Andrés Manuel López Obrador.

Al menos siete cambios a leyes secundarias impulsados por Morena fueron declarados constitucionales por la actual Corte.

Por su parte, el ministro en retiro Javier Laynez Potisek consideró que, durante este primer año, la nueva Corte no cumplió con las expectativas de ser más austera ni más cercana al pueblo, dos aspectos que prometió al arrancar funciones.


No ha dado ni idea ni percepción de que es una Corte más cercana al pueblo, mas garantista, más austera. Nada de eso ha sucedido. Todas esas expectativas no se han dado"
Javier Laynez Potisek, ministro en retiro.

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Al hablar sobre la curva de aprendizaje de los ministros, comentó que esta va a ser “muy larga”. Explicó que, en esta materia, el máximo tribunal de justicia anterior contaba con la ventaja de renovarse de manera escalonada, lo que reducía el tiempo de formación de sus integrantes.

Mientras tanto, José Ramón Cossío mencionó que esta curva de aprendizaje solo debería estar relacionada con el funcionamiento del Poder Judicial, pues dijo que se estima que quienes llegan a la Corte deben saber “mucho Derecho”.

Si las personas que llegan no saben Derecho, esa curva de aprendizaje es muy probable que nunca se realice. No se va a la Corte a aprender Derecho”
José Ramón Cossío, ministro en retiro.

Sobre la autonomía de la SCJN, sostuvo que, en algunos casos, la Corte resuelve bajo sus propios criterios; sin embargo, en otros, comentó, da la impresión de que los ministros reciben influencias externas o resuelven con el fin de no generar conflictos con los otros poderes públicos.

“Ni siquiera sé si del lado del Ejecutivo o Legislativo lo busquen, pero me parece que puede darse una especie de ‘yo creo que esto sería bueno para el movimiento'. Eso sí se puede reflejar en estas decisiones de consonancia entre criterios políticos y criterios judiciales”, declaró.

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La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero consideró que los actuales ministros tienen resoluciones “bastante buenas” y enfatizó que “afortunadamente” se quedó la mayor parte de los secretarios de estudio. Afirmó que ellos se han capacitado durante años en la Corte y realizan el trabajo técnico.

La ahora diputada por Morena comentó que la curva de aprendizaje de los ministros de la Corte continúa, pues aseveró que nunca se deja de aprender y recordó que, por “fortuna”, cuentan con buenos asesores.

Es correcto que hay una curva de aprendizaje, pero afortunadamente tiene buenos abogados que los asisten (a los ministros) y que realmente estos han hecho su trabajo como antes lo hacían”.
Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro.

Sobre si existe cercanía entre la Corte y el gobierno federal, la legisladora mencionó que los ministros deben avanzar más hasta considerarse auténticos juzgadores constitucionales, por lo que les recomendó deslindarse de sus filiaciones políticas.

Creo que si los ministros, si no lo han hecho o si no lo han hecho en su totalidad, deben de empezar a estar deslindados o lejos de sus filiaciones políticas o de sus militancias, porque tienes que empezar a labrar tu propio camino que la historia y la sociedad te va a juzgar”, señala.

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