La nueva integración de la Corte asumió funciones en 2025, después de que sus nueve integrantes fueran elegidos por los ciudadanos, en un proceso inédito que sustituyó el antiguo mecanismo de designación, en el que intervenían el presidente y el Senado.

A doce meses de aquel cambio, quienes durante años formaron parte del máximo tribunal hacen un primer balance. José Ramón Cossío, ministro en retiro y coordinador del Observatorio de la Justicia, señala que uno de los principales problemas es el rezago en los tribunales, que, de acuerdo con sus observaciones, no están logrando desahogar todos los asuntos que reciben: “Se están tardando mucho tiempo”.

También señaló que encontraron falta de conocimientos técnicos en materia de juicio de amparo. Esto, luego de que en septiembre de 2025 la ministra Lenia Batres mencionara que la controversia constitucional es una especie de juicio de amparo, lo que generó reacciones de especialistas en Derecho, quienes explicaron las diferencias entre ambos conceptos.

El ministro en retiro agregó que, en algunas decisiones de la Corte, encontraron una “preeminencia al criterio del expresidente de la República”, pues explicó que se validaron reformas que coinciden con el criterio de Andrés Manuel López Obrador.

Al menos siete cambios a leyes secundarias impulsados por Morena fueron declarados constitucionales por la actual Corte.

Por su parte, el ministro en retiro Javier Laynez Potisek consideró que, durante este primer año, la nueva Corte no cumplió con las expectativas de ser más austera ni más cercana al pueblo, dos aspectos que prometió al arrancar funciones.





No ha dado ni idea ni percepción de que es una Corte más cercana al pueblo, mas garantista, más austera. Nada de eso ha sucedido. Todas esas expectativas no se han dado" Javier Laynez Potisek, ministro en retiro.