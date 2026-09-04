El secreto mejor guardado de la CDMX: Cómo moverte más rápido por menos de 2 pesos al día

La Ciudad de México (CDMX) esconde una gran cantidad de secretos de todo tipo: desde taquerías que ofrecen un gran sabor hasta museos de los que poco se habla. Incluso, existen algunos para desplazarse por la capital a un costo muy accesible y de manera rápida a través de la red de bicicletas públicas más grande del país.
Desde 2010, la CDMX cuenta con una alternativa de movilidad accesible y amigable con el medio ambiente: se trata de Ecobici, la red de bicicletas públicas que actualmente cuenta con presencia en seis alcaldías y que se mantiene en crecimiento constante.
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Así puedes desplazarte en la CDMX por menos de 2 pesos al día
Dentro de las múltiples opciones de movilidad que existen en la CDMX, Ecobici destaca por ser la más barata: Ecobici tiene un costo de 1.61 pesos por día si el usuario elige el plan anual de 588 pesos.
También cuenta con el plan anual Ecobici+, por 970 pesos al año, y el plan Ecobici HSBC por 984 pesos al año. Además, existen planes por día para usuarios ocasionales.
Esta puede convertirse en una gran alternativa si se toma en cuenta que el Metro tiene un costo de 5 pesos por viaje, el Metrobús tiene una tarifa de 6 pesos, los autobúses de RTP pueden costar entre 2 y 4 pesos, o Cablebús puede alcanzar un costo de 7 pesos.
Adicionalmente, mientras que otras opciones de movilidad aplican una tarifa por viaje, Ecobici también cuenta con otra ventaja: el usuario tiene viajes ilimitados de 45 minutos en 24 horas, lo que ofrece al usuario mayor facilidad de desplazamiento por menos dinero.
Por menos de 2 pesos al día , los capitalinos pueden desplazarse por diferentes colonias de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Además, en el futuro Ecobici también llegará a las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, abarcado ocho de las 16 alcaldías que conforman la CDMX.
Ecobici ya es parte integral del sistema de movilidad capitalino, pues en la actualidad, cada bicicleta de la red realiza un promedio de 8.3 viajes al día, demostrando que muchas personas utilizan sus unidades como su principal medio de transporte.
Ecobici no solo llegará a tres nuevas alcaldías de la capital, sino que también aumentará el número de bicicletas en funcionamiento, pues se tiene previsto que en los próximos meses hayan 15,000 bicicletas en funcionamiento, mientras que las estaciones de servicio llegarán a 1,111 con la ampliación hacia el oriente y sur de la CDMX.
En la actualidad, este sistema de transporte cuenta con 9,308 bicicletas en funcionamiento distribuidas en 689 estaciones ubicadas en seis alcaldías de la ciudad.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi), Ecobici cuenta con dos millones de viajes mensuales y un promedio de 330,000 usuarios diarios, lo que demuestra que se ha convertido en una herramienta de movilidad vital para la CDMX.
Se prevé que la nueva etapa de ampliación de Ecobici concluya para mediados de 2027, siendo esta solo una parte del Plan Ciclista 2025-2030 del gobierno capitalino, que adicionalmente contempla la construcción de 300 kilómetros de nuevas ciclovías y la instalación de 50 biciestacionamientos.
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Vale la pena recordar que Ecobici es un programa pionero en la región, pues en 2010 se convirtió en el primer sistema de bicicletas públicas en Latinoamérica, sentando las bases de una nueva alternativa de movilidad no solo para el país.