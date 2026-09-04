El secreto mejor guardado de la CDMX: Cómo moverte más rápido por menos de 2 pesos al día

Así puedes desplazarte en la CDMX por menos de 2 pesos al día

Dentro de las múltiples opciones de movilidad que existen en la CDMX, Ecobici destaca por ser la más barata: Ecobici tiene un costo de 1.61 pesos por día si el usuario elige el plan anual de 588 pesos.

También cuenta con el plan anual Ecobici+, por 970 pesos al año, y el plan Ecobici HSBC por 984 pesos al año. Además, existen planes por día para usuarios ocasionales.

Esta puede convertirse en una gran alternativa si se toma en cuenta que el Metro tiene un costo de 5 pesos por viaje, el Metrobús tiene una tarifa de 6 pesos, los autobúses de RTP pueden costar entre 2 y 4 pesos, o Cablebús puede alcanzar un costo de 7 pesos.

Adicionalmente, mientras que otras opciones de movilidad aplican una tarifa por viaje, Ecobici también cuenta con otra ventaja: el usuario tiene viajes ilimitados de 45 minutos en 24 horas, lo que ofrece al usuario mayor facilidad de desplazamiento por menos dinero.

Ecobici se ha convertido en parte integral de la movilidad capitalina. (Daniel Augusto)



Por menos de 2 pesos al día , los capitalinos pueden desplazarse por diferentes colonias de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Además, en el futuro Ecobici también llegará a las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, abarcado ocho de las 16 alcaldías que conforman la CDMX.

Ecobici ya es parte integral del sistema de movilidad capitalino, pues en la actualidad, cada bicicleta de la red realiza un promedio de 8.3 viajes al día, demostrando que muchas personas utilizan sus unidades como su principal medio de transporte.