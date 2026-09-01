El sistema de la Ciudad de México registra uno de los mayores niveles de viajes por bicicleta a nivel mundial. Al compararlo con sistemas de otras ciudades, Ecobici supera a Vélib’, en París, Francia; BIXI, en Montreal, Canadá, y Citi Bike, en Nueva York, Estados Unidos, de acuerdo con datos de Ecobici y de la New York City Independent Budget Office.

Con 8.3 viajes diarios por bicicleta, Ecobici en la Ciudad de México tiene una demanda mayor que sistemas públicos de bicicletas compartidas de otras ciudades del mundo como París, Montreal, Nueva York, Washington, Londres, San Francisco, Chicago y Los Ángeles. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram)

Las alcaldías con mayor demanda –Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo– concentran alrededor de 50,000 viajes diarios en promedio. Las horas de mayor afluencia se registran de 7:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Esta elevada demanda refleja el papel de Ecobici como una alternativa de movilidad en la capital. El sistema registra dos millones de viajes al mes y alrededor de 330,000 usuarios, según datos de la Secretaría de Movilidad.

Sin embargo, el alto nivel de utilización también implica un mayor desgaste de las bicicletas y la necesidad de realizar mantenimiento constante. Además, dificulta mantener un equilibrio entre la oferta de bicicletas y la disponibilidad de anclajes en zonas de alta demanda, como Buenavista, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

“Esto significa mayor desgaste, más mantenimiento y mayor número de refacciones. La capacidad de atención prevista dejó de ser suficiente y se afectó la disponibilidad y la calidad del servicio”, indicó el secretario de Movilidad, Ulises García Nieto, al anunciar la expansión de Ecobici, en conferencia de prensa el 28 de agosto.