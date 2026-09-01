Cada bicicleta de Ecobici realiza, en promedio, 8.3 viajes al día, una intensidad de uso que coloca a la Ciudad de México entre las ciudades con sistemas públicos de bicicletas compartidas con mayor demanda a nivel internacional.
Actualmente, Ecobici cuenta con 9,308 bicicletas distribuidas en 689 cicloestaciones de seis alcaldías de la capital. La demanda supera la proyección inicial del sistema, que contemplaba 4.5 viajes diarios por bicicleta, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi).
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El sistema de la Ciudad de México registra uno de los mayores niveles de viajes por bicicleta a nivel mundial. Al compararlo con sistemas de otras ciudades, Ecobici supera a Vélib’, en París, Francia; BIXI, en Montreal, Canadá, y Citi Bike, en Nueva York, Estados Unidos, de acuerdo con datos de Ecobici y de la New York City Independent Budget Office.
Las alcaldías con mayor demanda –Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo– concentran alrededor de 50,000 viajes diarios en promedio. Las horas de mayor afluencia se registran de 7:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Esta elevada demanda refleja el papel de Ecobici como una alternativa de movilidad en la capital. El sistema registra dos millones de viajes al mes y alrededor de 330,000 usuarios, según datos de la Secretaría de Movilidad.
Sin embargo, el alto nivel de utilización también implica un mayor desgaste de las bicicletas y la necesidad de realizar mantenimiento constante. Además, dificulta mantener un equilibrio entre la oferta de bicicletas y la disponibilidad de anclajes en zonas de alta demanda, como Buenavista, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.
“Esto significa mayor desgaste, más mantenimiento y mayor número de refacciones. La capacidad de atención prevista dejó de ser suficiente y se afectó la disponibilidad y la calidad del servicio”, indicó el secretario de Movilidad, Ulises García Nieto, al anunciar la expansión de Ecobici, en conferencia de prensa el 28 de agosto.
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Ecobici crecerá 61% en CDMX
La expansión contempla un crecimiento de 61% en el tamaño del sistema, que pasará a contar con 15,000 bicicletas y 1,111 cicloestaciones . Además, llegará a tres nuevas alcaldías –Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan– y se buscará mejorar el servicio en las seis demarcaciones donde ya opera: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Álvaro Obregón y Azcapotzalco.
La ampliación está prevista para concluir a mediados de 2027 e incluirá la instalación de rastreadores GPS en cada una de las bicicletas, anunció la Secretaría de Movilidad.
El proyecto forma parte de las acciones contempladas en el Plan Ciclista 2025-2030 del gobierno capitalino, que también plantea la construcción de 300 kilómetros de nuevas ciclovías y la instalación de 50 biciestacionamientos en la Ciudad de México.
Ecobici se convirtió en 2010 en el primer sistema público de bicicletas compartidas de América Latina, cuando inició operaciones con 1,114 bicicletas distribuidas en 85 estaciones.