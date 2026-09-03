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CDMX

⁠Hoy No Circula 3 de septiembre: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Evita multas y conoce las restricciones del Hoy No Circula antes de salir de casa.
jue 03 septiembre 2026 06:02 AM
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Hoy no circula 29 de junio 2026: ¿qué carros no salen hoy en CDMX y el Edomex?
Las restricciones del programa se aplicarán con normalidad este jueves. (Foto: sedema.cdmx.gob)

Como es costumbre, las restricciones del programa Hoy No Circula se mantienen de manera normal para este jueves 3 de septiembre, por lo que si tienes planeado utilizar tu auto, se recomienda tomar precauciones y así evitar multas.

Recuerda que este programa tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la Ciudad de México y sus alrededores, más allá de tratarse exclusivamente de restricciones de circulación.

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¿Cuáles son los autos que no circulan este jueves 3 de septiembre?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, estos son los autos que no circulan:

- Engomado verde, terminación de placas 1 y 2.

- Holograma de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Las restricciones aplican de 5:00 a 23:00 horas, por lo que si necesitas trasladarte, se recomienda considerar otras opciones de movilidad como Metro, Metrobús, transporte público o taxis de aplicación.

Los autos con terminación de placas 1 y 2 con holograma de verificación 0 y 00 pueden circular sin ningún problema.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)


Multas por no respetar el Hoy No Circula

Incumplir con las restricciones vigentes en el programa Hoy No Circula pueden convertirse en un fuerte golpe al bolsillo de los automovilistas.

Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.

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Volkswagen Puebla: la planta que una vez produjo 600,000 unidades ahora debe reducir su escala para una nueva realidad En 2012, la planta de Puebla alcanzó por última vez 600,000 unidades con un Jetta negro del tercer turno destinado a Estados Unidos. Hoy, uno de los tres turnos de trabajo dedicados a ese modelo será eliminado.

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¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Las restricciones de este programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios de la zona conurbada del Estado de México.

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula este 3 de septiembre?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) , no se tiene prevista la implementación del Doble Hoy No Circula para este jueves 3 de septiembre.

Recuerda que esta es una medida extraordinaria que únicamente entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

Tags

Ciudad de México Multas automóviles, movilidad

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