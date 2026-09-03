⁠Hoy No Circula 3 de septiembre: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Como es costumbre, las restricciones del programa Hoy No Circula se mantienen de manera normal para este jueves 3 de septiembre, por lo que si tienes planeado utilizar tu auto, se recomienda tomar precauciones y así evitar multas.
Recuerda que este programa tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la Ciudad de México y sus alrededores, más allá de tratarse exclusivamente de restricciones de circulación.
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¿Cuáles son los autos que no circulan este jueves 3 de septiembre?
De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, estos son los autos que no circulan:
- Engomado verde, terminación de placas 1 y 2.
- Holograma de verificación 1 y 2.
- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.
Las restricciones aplican de 5:00 a 23:00 horas, por lo que si necesitas trasladarte, se recomienda considerar otras opciones de movilidad como Metro, Metrobús, transporte público o taxis de aplicación.
Los autos con terminación de placas 1 y 2 con holograma de verificación 0 y 00 pueden circular sin ningún problema.
Multas por no respetar el Hoy No Circula
Incumplir con las restricciones vigentes en el programa Hoy No Circula pueden convertirse en un fuerte golpe al bolsillo de los automovilistas.
Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:
- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.
- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.
Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.
Las restricciones de este programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios de la zona conurbada del Estado de México.
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.