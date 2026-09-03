⁠Hoy No Circula 3 de septiembre: estos autos descansan en CDMX y Edomex

¿Cuáles son los autos que no circulan este jueves 3 de septiembre?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, estos son los autos que no circulan:

- Engomado verde, terminación de placas 1 y 2.

- Holograma de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Las restricciones aplican de 5:00 a 23:00 horas, por lo que si necesitas trasladarte, se recomienda considerar otras opciones de movilidad como Metro, Metrobús, transporte público o taxis de aplicación.

Los autos con terminación de placas 1 y 2 con holograma de verificación 0 y 00 pueden circular sin ningún problema.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)





Multas por no respetar el Hoy No Circula

Incumplir con las restricciones vigentes en el programa Hoy No Circula pueden convertirse en un fuerte golpe al bolsillo de los automovilistas.

Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.