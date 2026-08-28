“Esta ampliación nos permite mantener la tarifa de Ecobici, seguramente la más barata de todo el mundo en sistemas de este tipo. Aquí Ecobici seguirá costando 588 pesos al año: 1 peso con 60 centavos al día. Por ejemplo, en Nueva York este mismo sistema cuesta 425 pesos al día”, dijo Brugada.

Una ampliación necesaria para Ecobici

Las autoridades capitalinas señalaron que la ampliación del sistema es necesaria debido a que la demanda superó la capacidad prevista, pues cada año se realizan en promedio 2 millones de viajes, mientras que cuando la capacidad es de 4.5 viajes por bicicleta, se realizan 8.3 por unidad lo que suele generar desgaste.

Ecobici se ampliará a 3 alcaldías más. (Foto: Lidia Arista/Expansión Política)

Héctor Ulises García, secretario de Movilidad de la CDMX, explicó que la ampliación viene acompañada de obligaciones concretas, penalización por retrasos en la reposición de bicicletas y en la adquisición de refacciones, un nuevo centro de mantenimiento y localizador satelital en la totalidad de las unidades.

Además será obligatorio establecer un monitoreo permanente, donde se evaluará el número de bicicletas en funcionamiento, manera de operación y nuevas maneras de reprogramar el balanceo de las unidades, a través de flujo de calor en polígonos para determinar en qué zonas debe haber el incremento.

Con la ampliación la Ciudad de México pasará de tener 9,308 unidades a 15,000 y las biciestaciones pasarán de 687 a 1,111 y se incluirá en la red a tres alcaldías Iztapalapa, Tlalpan e Iztacalco.

Al término del contrato, las 15,000 bicicletas pasarán a ser parte del patrimonio del sistema público. “Con este contrato, aseguramos que todas las bicicletas serán patrimonio público de la ciudad, no propiedad de las empresas prestadoras de servicio”, dijo Brugada.