La extensión del sistema de movilidad Ecobici permitirá no solo aumentar el número de bicicletas, también mejorar la experiencia de los usuarios sin cambiar el precio actual.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó que la ampliación de 9,000 a 15,000 bicicletas viene acompañada de sanciones por retrasos en la reposición de bicicletas y en la adquisición de refacciones, un nuevo centro de mantenimiento y localizador satelital en el 100% de las unidades.
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“Esta ampliación nos permite mantener la tarifa de Ecobici, seguramente la más barata de todo el mundo en sistemas de este tipo. Aquí Ecobici seguirá costando 588 pesos al año: 1 peso con 60 centavos al día. Por ejemplo, en Nueva York este mismo sistema cuesta 425 pesos al día”, dijo Brugada.
Una ampliación necesaria para Ecobici
Las autoridades capitalinas señalaron que la ampliación del sistema es necesaria debido a que la demanda superó la capacidad prevista, pues cada año se realizan en promedio 2 millones de viajes, mientras que cuando la capacidad es de 4.5 viajes por bicicleta, se realizan 8.3 por unidad lo que suele generar desgaste.
Héctor Ulises García, secretario de Movilidad de la CDMX, explicó que la ampliación viene acompañada de obligaciones concretas, penalización por retrasos en la reposición de bicicletas y en la adquisición de refacciones, un nuevo centro de mantenimiento y localizador satelital en la totalidad de las unidades.
Además será obligatorio establecer un monitoreo permanente, donde se evaluará el número de bicicletas en funcionamiento, manera de operación y nuevas maneras de reprogramar el balanceo de las unidades, a través de flujo de calor en polígonos para determinar en qué zonas debe haber el incremento.
Con la ampliación la Ciudad de México pasará de tener 9,308 unidades a 15,000 y las biciestaciones pasarán de 687 a 1,111 y se incluirá en la red a tres alcaldías Iztapalapa, Tlalpan e Iztacalco.
Al término del contrato, las 15,000 bicicletas pasarán a ser parte del patrimonio del sistema público. “Con este contrato, aseguramos que todas las bicicletas serán patrimonio público de la ciudad, no propiedad de las empresas prestadoras de servicio”, dijo Brugada.
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La jefa de Gobierno explicó que cuando una bicicleta esté fuera de servicio, no será pagado, además habrá penalizaciones por retrasos en reposición de bicicletas y adquisición de refacciones.
Señaló que actualmente, si la empresa tardaba en reponer una bicicleta o conseguir refacciones necesarias para repararla, no recibía penalización, pero con el nuevo contrato, estos retrasos serán sancionados.
"¿Qué significa que las bicicletas deberán repararse y volver a estar disponibles con mayor rapidez, menos bicicletas fuera de servicio, más mantenimiento y más bicicletas y listas para usar. Eso es lo que garantiza esta nueva contratación”, resaltó.
En el sur de la ciudad de México se instalará un nuevo centro de mantenimiento.
Ampliación inicia en septiembre
La ampliación del sistema Ecobici será de inmediato. A partir de septiembre próximo llegarán 1,500 unidades más con lo que el sistema estará cerca de 10,000 unidades.
“El próximo 22 de septiembre, que es día Mundial sin auto, vamos a recibir las primeras 1,500 bicicletas nuevas”, afirmó Brugada.
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Con esta ampliación, la Ciudad de México se convierte en la cuarta con más unidades en el mundo y como la segunda con más viajes realizados en dos ruedas.
“Ya somos la segunda ciudad del planeta con más viajes en este sistema. Con esta ampliación nos convertimos en la cuarta ciudad del mundo con mayor número de bicicletas en este sistema que mueve personas al mismo tiempo que transforma la manera de cómo nos movemos”, dijo la jefa de Gobierno.
El crecimiento de Ecobici
En casi 16 años de existencia, Ecobici se ha consolidado como el sistema de bicicletas más importante en América Latina. Los usuarios de Ecobici realizaron 63,000 viajes por día durante 2025, lo que representa 106,000 kilómetros recorridos.
Ecobici, el primer sistema de bicicletas públicas con anclaje en la Ciudad de México, nació en 2010 con 1,114 bicicletas, 85 cicloestaciones y una cobertura de 4.3 kilómetros, con la meta de captar al menos el 5% de los viajes realizados en transporte público en la capital.
Este viernes, la jefa de Gobierno señaló que próximamente se informará sobre el programa de mejoramiento de infraestructura. "Se va a presentar un proyecto que tiene que ver no solo con nueva instalación si no con recuperación de las que no están siendo utilizadas o medio utilizadas", dijo.