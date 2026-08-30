Ecobici se expande y acerca a la CDMX al modelo ciclista de París y Londres

Al consolidar su expansión, el sistema de bicicletas chilango se colocará al nivel de YouBike en Taipéi, Taiwán, y superará en número de unidades a Santander Cycles en Londres, Inglaterra, y a Bike Share en Toronto, Canadá, acercándose también al tamaño del sistema de bicicletas públicas Vélib' en París, Francia.

Ranking de los sistemas con mayor cantidad de bicicletas en diferentes ciudades del mundo, comparando la próxima expansión de Ecobici que llevará a las 15,000 bicicletas. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram)

Cada bicicleta de Ecobici registra 8.3 viajes por día en promedio, una demanda mucho mayor a los 4.5 viajes diarios por bicicleta proyectados originalmente, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad. Acumula alrededor de 20 millones de viajes al año.

Además es la opción más barata para moverse en la capital mexicana, pues la membresía anual, con un precio de 588 pesos, representa un costo de 1.60 pesos por día.

El crecimiento de Ecobici significará un aumento de 61% de bicicletas y de estaciones, así como su llegada a tres nuevas alcaldías de la Ciudad de México: Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan.

Con 9.2 millones de habitantes en la Ciudad de México, de acuerdo con datos del INEGI, Ecobici contará con 163 bicicletas por cada 100,000 habitantes.

El gobierno capitalino indicó que será a mitad de 2027 cuando deberá terminarse la expansión del sistema de bicicletas.

Ecobici forma parte del sistema de Movilidad Integrada (MI) y ofrece una opción en especial para los viajes de última milla, al conectar con estaciones cerca de paradas de otras opciones de transporte público como Metro, Metrobús, Trolebús y RTP.