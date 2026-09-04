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CDMX

Así aplica el Hoy No Circula este viernes 4 de septiembre en la CDMX y Edomex

Si hay contingencia ambiental el calendario puede cambiar y activar Doble Hoy No Circula por lo que hay que revisar avisos oficiales antes de salir.
vie 04 septiembre 2026 06:04 AM
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Hoy No Circula
La restricción estará vigente de 5 de la mañana a 10 de la noche en CDMX y zonas del Edomex donde aplica el programa. (Expansión)

El viernes puede ser uno de los días con más movimiento para quienes se trasladan en la Ciudad de México y el Estado de México. Por lo que es importante verificar, el Hoy No Circula de este 4 de septiembre, ya que operará con normalidad.

Pero no todos los automóviles tendrán que dejar las llaves en casa. La restricción depende del color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación.

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Estos son los autos que no circulan el viernes

Para este viernes 4 de septiembre, el Hoy No Circula restringe la circulación de los vehículos con:

  • Engomado azul
  • Terminación de placa 9 y 0
  • Hologramas 1 y 2

Estos automóviles no podrán circular entre las 5:00 y las 22:00 horas en las zonas donde está vigente el programa.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)


¿En qué partes del Edomex aplica?

En el Estado de México, el Hoy No Circula no se aplica en los 125 municipios de la entidad. El programa contempla zonas metropolitanas específicas.

En la Zona Metropolitana del Valle de México están incluidos 18 municipios, entre ellos Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también tiene aplicación en el Valle de Toluca y en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, por lo que quienes se desplacen hacia esas regiones deben considerar las restricciones correspondientes.

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¿Qué autos están exentos?

En condiciones normales, el programa contempla algunas excepciones. Entre ellas se encuentran los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos.

También existen excepciones para vehículos de emergencia, determinados servicios, automóviles destinados al transporte de personas con discapacidad y unidades que cuentan con los permisos correspondientes.

La imagen muestra la parte trasera y lateral de un SUV gris oscuro en movimiento por una carretera rodeada de un denso bosque.
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¿Hay Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento, las autoridades no han aplicado el Doble Hoy No Circula.

Por ello, además de revisar el calendario correspondiente al viernes, los automovilistas deben estar atentos a los avisos de las autoridades ambientales antes de salir.

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¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular durante un día y horario restringidos puede generar una sanción económica y el retiro del vehículo de circulación, de acuerdo con las disposiciones aplicables en cada entidad.

Las sanciones por incumplir las restricciones pueden ubicarse entre 20 y 30 UMA. Por eso, si este viernes revisa primero el color del engomado, el último número de la placa y el holograma.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Contaminación ambiental

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