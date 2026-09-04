Así aplica el Hoy No Circula este viernes 4 de septiembre en la CDMX y Edomex

El viernes puede ser uno de los días con más movimiento para quienes se trasladan en la Ciudad de México y el Estado de México. Por lo que es importante verificar, el Hoy No Circula de este 4 de septiembre, ya que operará con normalidad.
Pero no todos los automóviles tendrán que dejar las llaves en casa. La restricción depende del color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación.
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Estos son los autos que no circulan el viernes
Para este viernes 4 de septiembre, el Hoy No Circula restringe la circulación de los vehículos con:
Engomado azul
Terminación de placa 9 y 0
Hologramas 1 y 2
Estos automóviles no podrán circular entre las 5:00 y las 22:00 horas en las zonas donde está vigente el programa.
¿En qué partes del Edomex aplica?
En el Estado de México, el Hoy No Circula no se aplica en los 125 municipios de la entidad. El programa contempla zonas metropolitanas específicas.
En la Zona Metropolitana del Valle de México están incluidos 18 municipios, entre ellos Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.
El programa también tiene aplicación en el Valle de Toluca y en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, por lo que quienes se desplacen hacia esas regiones deben considerar las restricciones correspondientes.
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¿Qué autos están exentos?
En condiciones normales, el programa contempla algunas excepciones. Entre ellas se encuentran los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos.
También existen excepciones para vehículos de emergencia, determinados servicios, automóviles destinados al transporte de personas con discapacidad y unidades que cuentan con los permisos correspondientes.