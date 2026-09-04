Así aplica el Hoy No Circula este viernes 4 de septiembre en la CDMX y Edomex

Estos son los autos que no circulan el viernes

Para este viernes 4 de septiembre, el Hoy No Circula restringe la circulación de los vehículos con:

Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Estos automóviles no podrán circular entre las 5:00 y las 22:00 horas en las zonas donde está vigente el programa.

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)





¿En qué partes del Edomex aplica?

En el Estado de México, el Hoy No Circula no se aplica en los 125 municipios de la entidad. El programa contempla zonas metropolitanas específicas.

En la Zona Metropolitana del Valle de México están incluidos 18 municipios, entre ellos Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también tiene aplicación en el Valle de Toluca y en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, por lo que quienes se desplacen hacia esas regiones deben considerar las restricciones correspondientes.