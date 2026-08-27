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CDMX

Metrobús CDMX va por convertirse en un transporte 100% eléctrico en 2033

La meta de la administración de Clara Brugada es llegar a las 700 unidades eléctricas y se proyecta en seis años dejar atrás en diésel en las siete líneas que operan en la Ciudad de México.
jue 27 agosto 2026 05:14 PM
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Una unidad del Metrobús CDMX Ruta Quetzalcóatl se estaciona frente al Monumento a la Revolución.
Una unidad de la Línea 4 del Metrobús, impulsada con energía eléctrica, forma parte de la ruta Quetzalcóatl que conecta puntos del Centro Histórico con las las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). (Foto: Gobierno CDMX / Cuartoscuro.com)

Para 2033, se proyecta que Metrobús sea un transporte público 100% eléctrico en la Ciudad de México, afirmó su directora general, María del Rosario Castro.

“Con un compromiso de continuidad impulsado por nuestra jefa de Gobierno (Clara Brugada) para seguir electrificando Metrobús, estaríamos cumpliendo más o menos la sustitución de 400 unidades más (en 2030).

“La meta es lograr esta sustitución más o menos programada para el 2033 de toda nuestra flota”, aseguró.

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Con siete líneas que mueven a 1.6 millones de personas al día, Metrobús avanza hacia convertirse en un transporte público impulsado con energía eléctrica: cuenta actualmente con 168 unidades movidas con electricidad, alrededor del 20% de su flota.

En 2030 esperan alcanzar las 700 unidades, lo que representaría alrededor del 70% de todos los vehículos.

Dejar atrás de forma gradual las unidades impulsadas por diésel y apostar por la electromovilidad ya demuestra un impacto: cada año se evita emitir alrededor de 17,000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), además de cambiar hacia vehículos que no emiten ruidos ni vibraciones, destacó la directora general de Metrobús.

“Sabemos que el beneficio no es solo hacia la salud y hacia el medio ambientes, ino para brindar mejores viajes a nuestros usuarios”, dijo María del Rosario Castro en su participación en la mesa ‘Transporte público eléctrico en México: primera parada para transformar la movilidad’.

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Este año se avanzará en la sustitución de unidades en la Línea 6, que cruza las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

La primera línea de Metrobús que pasó a ser movida 100% con electricidad fue la Línea 3, que cruza la ciudad de norte a sur, con la sustitución de 60 unidades en 2023.

Para febrero de 2024 se sumaron 55 unidades en la Línea 4, la cual conecta el Centro Histórico así como la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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Las unidades del Metrobús de diésel son sustituidas por vehículos eléctricos una vez que termina la vida útil de la unidad en operación, sin embargo esta transformación hacia energías limpias en el transporte público también conlleva retos, como contar con estaciones de carga suficientes al dejar atrás el combustible fósil.

“La infraestructura que se tiene que rediseñar involucra sobre todo una coordinación muy estratégica a todos los niveles”, señaló Castro.

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En el encuentro participaron también Rodolfo Osorio, responsable de Electromovilidad en la Secretaría de Economía del Gobierno de México; Pedro Gutiérrez, director general de Transmilenio Bogotá; Gabriela de la Torre, jefa regional de Vehículos Cero Emisiones en C40 Cities; Vicente Torres, director de la Unión Internacional de Transporte Público y Jonás Vázquez Betancourt, director de Comunica la Ciudad.

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Metrobús Movilidad eléctrica Ciudad de México

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