Metrobús CDMX va por convertirse en un transporte 100% eléctrico en 2033

Con siete líneas que mueven a 1.6 millones de personas al día, Metrobús avanza hacia convertirse en un transporte público impulsado con energía eléctrica: cuenta actualmente con 168 unidades movidas con electricidad, alrededor del 20% de su flota.

En 2030 esperan alcanzar las 700 unidades, lo que representaría alrededor del 70% de todos los vehículos.

Dejar atrás de forma gradual las unidades impulsadas por diésel y apostar por la electromovilidad ya demuestra un impacto: cada año se evita emitir alrededor de 17,000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), además de cambiar hacia vehículos que no emiten ruidos ni vibraciones, destacó la directora general de Metrobús.

“Sabemos que el beneficio no es solo hacia la salud y hacia el medio ambientes, ino para brindar mejores viajes a nuestros usuarios”, dijo María del Rosario Castro en su participación en la mesa ‘Transporte público eléctrico en México: primera parada para transformar la movilidad’.

Este año se avanzará en la sustitución de unidades en la Línea 6, que cruza las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

La primera línea de Metrobús que pasó a ser movida 100% con electricidad fue la Línea 3, que cruza la ciudad de norte a sur, con la sustitución de 60 unidades en 2023.

Para febrero de 2024 se sumaron 55 unidades en la Línea 4, la cual conecta el Centro Histórico así como la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).