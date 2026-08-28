Hoy No Circula 28 de agosto: autos que no salen a calles de CDMX y Edomex este viernes

Autos que no circulan este viernes 28 de agosto

Estas son las restricciones aplicables para este viernes 28 de agosto, como parte de las acciones del programa Hoy No Circula.

- Autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

- Holograma de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Recuerda que las restricciones de este programa aplican de 5:00 a 23:00 horas, tanto en la CDMX como en algunos municipios del Estado de México.

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Autos que sí pueden circular este viernes

- Todos los autos con holograma de verificación 0 y 00.

- Vehículos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Autos con holograma de verificación 1 y 2, pero cuyas placas no terminan en 0 y 9.

- Autos con pase turístico para transitar en CDMX.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Recuerda que este programa aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana:

- Atizapán de Zaragoza.

- Coacalco.

- Cuautitlán.

- Cuautitlán Izcalli.

- Chalco.

- Chicoloapan.

- Chimalhuacán.

- Ecatepec.

- Huixquilucan.

- Ixtapaluca.

- La Paz.

- Naucalpan.

- Nezahualcóyotl.

- Nicolás Romero.

- Tecámac.

- Tlalnepantla.

- Tultitlán.

- Valle de Chalco.

Adicionalmente, las restricciones del programa Hoy No Circula también se aplican en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianguistenco. En estas localidades, el programa se aplica de lunes a sábado con restricciones para los autos con holograma 1 y 2.