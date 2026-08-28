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CDMX

Hoy No Circula 28 de agosto: autos que no salen a calles de CDMX y Edomex este viernes

El programa Hoy No Circula tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la CDMX y la zona metropolitana.
vie 28 agosto 2026 06:03 AM
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El programa Hoy No Circula aplicará con normalidad este viernes 28 de agosto. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

El programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad este viernes 28 de agosto, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Por esta razón, vale la pena consultar las restricciones vigentes para evitar multas que después pueden ser un fuerte golpe en la economía de los automovilistas. Recuerda que más que restricciones vehiculares, la finalidad del programa es reducir las emisiones contaminantes.

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Autos que no circulan este viernes 28 de agosto

Estas son las restricciones aplicables para este viernes 28 de agosto, como parte de las acciones del programa Hoy No Circula.

- Autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

- Holograma de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Recuerda que las restricciones de este programa aplican de 5:00 a 23:00 horas, tanto en la CDMX como en algunos municipios del Estado de México.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Autos que sí pueden circular este viernes

- Todos los autos con holograma de verificación 0 y 00.

- Vehículos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Autos con holograma de verificación 1 y 2, pero cuyas placas no terminan en 0 y 9.

- Autos con pase turístico para transitar en CDMX.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Recuerda que este programa aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana:

- Atizapán de Zaragoza.

- Coacalco.

- Cuautitlán.

- Cuautitlán Izcalli.

- Chalco.

- Chicoloapan.

- Chimalhuacán.

- Ecatepec.

- Huixquilucan.

- Ixtapaluca.

- La Paz.

- Naucalpan.

- Nezahualcóyotl.

- Nicolás Romero.

- Tecámac.

- Tlalnepantla.

- Tultitlán.

- Valle de Chalco.

Adicionalmente, las restricciones del programa Hoy No Circula también se aplican en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianguistenco. En estas localidades, el programa se aplica de lunes a sábado con restricciones para los autos con holograma 1 y 2.

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¿Cuál es la multa por no cumplir con el Hoy No Circula?

En caso de no respetar las restricciones vigentes como parte del programa Hoy No Circula, se pueden aplicar multas que pueden causar estragos en la economía de los automovilistas:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además de las multas, se pueden aplicar cargos adicionales por el arrastre y el almacenamiento del vehículo en el depósito vehicular.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula este 28 de agosto?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) , no se tiene prevista la aplicación del Doble Hoy No Circula para este viernes 28 de agosto.

Recuerda que esta es una medida extraordinaria que únicamente entra en vigor cuando se activa la Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación en el Valle de México.

Tags

Ciudad de México automotriz, autos, autos eléctricos Multas

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