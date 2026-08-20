Ecobici busca consolidarse con su expansión a las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan y 15,000 bicicletas más como el sistema de micromovilidad más relevante en América Latina y colocarse entre los sistemas de bicicletas públicas más importantes a nivel internacional, a la altura del Vélib’ Métropole en París, Francia, que cuenta con 20,000 bicicletas, y Santander Cycles en Londres, Inglaterra, con alrededor de 12,000 bicicletas.
De la Condesa a Iztapalapa: la CDMX busca consolidar el sistema de bicicletas compartidas más grande de Latinoamérica
La Secretaría de Movilidad capitalina anunció este martes a la empresa 5M2 S.A. de C.V. para encabezar el plan de expansión de Ecobici, que incluye 7,500 bicicletas y 424 cicloestaciones adicionales, así como la operación y el mantenimiento del sistema hasta el 31 de julio de 2036.
En esta segunda etapa de crecimiento, Ecobici se consolida como el sistema de movilidad más grande de América Latina, superando a Tembici de Bogotá, Colombia, que cuenta con 3,300 bicicletas en 300 estaciones; BA Ecobici en Buenos Aires, Argentina, compuesto por 4,000 bicicletas en 400 estaciones, y Río de Janeiro, Brasil, con el sistema Bike Itaú que ofrece 4,800 bicicletas en 430 estaciones.
El sistema comenzó a operar en 2010 con solo 85 estaciones y 1,114 bicicletas en cinco colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la Condesa. Actualmente cuenta con una red ocho veces más grande y se prepara para operar en Iztapalapa, Tlalpan e Iztacalco.
Areli Carreón, coordinadora de Políticas Públicas de Bicitekas A.C. e integrante de la Coalición Movilidad Segura de México, considera que es un paso hacia la descentralización de la infraestructura ciciclista. “Es buena noticia que se amplíe hacia el sur y hacia las alcaldías que históricamente han sido ignoradas de la política pública y la inversión del Estado", dice.
Por su parte, Gonzalo Peón, director ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México), ve la expansión como una forma de "justicia espacial". “Son alcaldías donde hay una menor proporción de personas que se mueven en coche, la gente se mueve sobre todo a pie, en transporte público y en bicicleta", señala.
Una forma de hacer justicia espacial es darle espacios seguros a las personas para que se muevan,
Más viajes en bici
Las personas cada vez pedalean más en la ciudad. Los viajes en bicicleta aumentaron un 71% en seis años, al pasar de 267,000 viajes diarios en 2018 a 456,000 viajes en 2024, de acuerdo con el último Conteo Ciclista a cargo de Semovi.
Ecobici también acompañó ese crecimiento. En 2025 llegó a un promedio de 63,000 viajes diarios, cuando en el primer año de su puesta en marcha, 2010, registraba apenas unos 3,000 viajes por día en promedio.
El sistema público es una de las opciones más accesibles para moverse en la ciudad: con un plan anual que cuesta 588 pesos, por día cada usuario paga 1.65 pesos que le permiten hacer viajes ilimitados de hasta 45 minutos de duración.
“Se trata del sistema de transporte público más barato, más accesible de la ciudad si tomas en cuenta lo que te cuesta cada viaje y claramente es un sistema que representa ahorros y beneficios sociales para la ciudad”, destaca Areli Carreón.
Los beneficios de viajar en Ecobici
Para Fernanda Rivera, especialista en movilidad sustentable y políticas públicas y exdirectora general de Transporte de la Ciudad de México, uno de los beneficios principales de Ecobici es su conexión con el transporte público y la posibilidad que se integre con la Red de Movilidad Integrada de la capital.
El esquema permite que una persona llegue a una zona de la ciudad en Metro, Metrobús, Tren Suburbano u otro medio de transporte y utilice una bicicleta para completar el primer o último tramo de su recorrido, lo que evita que una persona tenga que recurrir a otro vehículo motorizado para cubrir una distancia relativamente corta y hace más eficiente el viaje completo.
“Para mí es el principal beneficio que tiene Ecobici”, afirma.
Además de ser una opción de movilidad no contaminante, permite la activación física, da libertad a las personas de decidir sus propios trayectos y reduce la congestión del transporte público en las horas pico.
“Es muy claro que esos beneficios se tienen que ampliar a otras zonas de la ciudad en donde tenemos estos conflictos de falta de opciones, falta de oportunidades de moverse de una manera más accesible, más saludable”, considera la activista de Bicitekas.
Los retos de la expansión
Ecobici llega a esta nueva etapa de expansión también con desafíos como la necesidad de un constante mantenimiento a las bicicletas, la alta demanda en algunos puntos clave de la Ciudad, como el polígono de Buenavista, Paseo de la Reforma y Polanco, y contar con una infraestructura segura.
La Ciudad de México cuenta con alrededor de 535 kilómetros de ciclovías actualmente, pero organizaciones consideran necesario acompañar la ampliación de la cobertura de Ecobici con nuevos carriles ciclistas seguros. ITDP México junto a Bicitekas, Taller 13, Céntrico y BiciOrientados proponen 500 kilómetros más de ciclovías hacia el oriente, sur y norte de la ciudad.
“Para que un sistema de bicicletas funcione necesita sí o sí tener infraestructura de movilidad en bicicleta segregada, es decir, ciclovías seguras y resolver cruces complejos", explica Areli Carreón.
La especialista Fernanda Rivera plantea que el desafío para las autoridades será hacer que la expansión de Ecobici avance al mismo ritmo que la infraestructura ciclista, la seguridad vial y la capacidad operativa del sistema.