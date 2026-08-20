De la Condesa a Iztapalapa: la CDMX busca consolidar el sistema de bicicletas compartidas más grande de Latinoamérica

La Secretaría de Movilidad capitalina anunció este martes a la empresa 5M2 S.A. de C.V. para encabezar el plan de expansión de Ecobici, que incluye 7,500 bicicletas y 424 cicloestaciones adicionales, así como la operación y el mantenimiento del sistema hasta el 31 de julio de 2036.

En esta segunda etapa de crecimiento, Ecobici se consolida como el sistema de movilidad más grande de América Latina, superando a Tembici de Bogotá, Colombia, que cuenta con 3,300 bicicletas en 300 estaciones; BA Ecobici en Buenos Aires, Argentina, compuesto por 4,000 bicicletas en 400 estaciones, y Río de Janeiro, Brasil, con el sistema Bike Itaú que ofrece 4,800 bicicletas en 430 estaciones.

Línea de tiempo sobre el crecimiento del sistema de bicicletas compartidas Ecobici desde 2010 en la Ciudad de México. (Gráfica: Elaboración propia con Infogram)

El sistema comenzó a operar en 2010 con solo 85 estaciones y 1,114 bicicletas en cinco colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la Condesa. Actualmente cuenta con una red ocho veces más grande y se prepara para operar en Iztapalapa, Tlalpan e Iztacalco.

Areli Carreón, coordinadora de Políticas Públicas de Bicitekas A.C. e integrante de la Coalición Movilidad Segura de México, considera que es un paso hacia la descentralización de la infraestructura ciciclista. “Es buena noticia que se amplíe hacia el sur y hacia las alcaldías que históricamente han sido ignoradas de la política pública y la inversión del Estado", dice.

Por su parte, Gonzalo Peón, director ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México), ve la expansión como una forma de "justicia espacial". “Son alcaldías donde hay una menor proporción de personas que se mueven en coche, la gente se mueve sobre todo a pie, en transporte público y en bicicleta", señala.